Адам Кадыров получил очередные награды. У него их уже девять

15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам награжден орденом «Трудовая доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Это восьмая и девятая награды Адама Кадырова за полтора месяца.

Обе медали младший Кадыров получил в один день во время торжественного мероприятия на территории «Российского университета спецназа» в Гудермесе, где проходят подготовку так называемые добровольцы на войну против Украины. Какой именно вклад внес подросток «в развитие университета», не уточняется.

«Также за мужество в защите своей веры и традиций Адаму Кадырову передано видеообращение и приветственное письмо от Председателя центрального правления всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая Доблесть России», почетного строителя России, Героя Социалистического Труда Алексея Лёвина», – написал министр Чечни по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев.

Череда награждений 15-летнего Адама Кадырова началась после избиения на камеру арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. Часть российского общества тогда потребовала привлечь подростка к ответственности, но полиция отказалась заводить дело, так как у Адама ещё не наступил возраст привлечения к уголовной ответственности. Некоторые из перечисленных ниже наград, он также не мог получить в силу возраста.

За последние полтора месяца Адам Кадыров получил звание Героя Чечни, должность начальника отдела безопасности главы республики, высшие ордена за заслуги перед Татарстаном, Карачаево-Черкесией, Кабардино-Балкарией, чеченский орден «Даймехкан Сий» («Гордость нации»), религиозный орден «За заслуги перед Уммой» и орден «За служение религии Ислам» I степени.