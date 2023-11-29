Адам Кадыров появился на сайте в списке «почетных граждан Донецка»

Фотография 16-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова, избившего в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля и после этого получившего в нескольких регионах России награды и почетные звания, появилась на сайте российской администрации оккупированного Донецка в разделе «Почетные граждане Донецка».

«Кадыров Адам Рамзанович - начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики, Герой Чеченской Республики», - говорится в подписи под фотографией. Ряд телеграм-каналов, в частности Mash и «База» опубликовали также, как утверждается, скриншот распоряжения главы российской администрации Донецка о присвоении сыну Рамзана Кадырова звания почетного гражданина города. Согласно документу, звание присвоено «за активную гражданскую позицию, весомый личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный, повышение имиджа города Донецка в масштабах Российской Федерации». В чем конкретно состоит вклад Адама Кадырова в развитие культурных отношений и «повышение имиджа», не уточняется.

После этих публикаций в телеграм-канале российского главы администрации Донецка Алексея Кулемзина появилась запись о «взломе» сайта администрации. «На данный момент специалистами предпринимаются все усилия для устранения информационных атак ЦИПсО Украины», - пишет Кулемзин. При этом он прямо не опровергает сообщение о присвоении Адаму Кадырову звания почетного гражданина.

Украинская сторона пока никак не комментировала сообщения о якобы взломе сайта администрации. При этом издание «Украинская правда» в среду сообщило, что украинские хакеры с помощью Службы безопасности Украины взломали сайт Министерства труда и соцзащиты РФ и, как утверждаетс, скачали более 100 терабайт данных. «Хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению военных действий (т.н. «СВО»), личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту РФ, справкам по количеству протезирования», - пишет издание. В российском министерстве сообщение пока не комментировали.

Сегодня же стало известно, что Адам Кадыров стал «куратором» недавно созданного в Чечне батальона имени шейха Мансура, ему также вручили звезду этого батальона. Чем именно он будет заниматься в подразделении, который входит в структуру Минобороны, – неизвестно.

У Кадырова-младшего «есть необходимые способности и навыки», чтобы курировать батальон, написал в своем телеграм-канале председатель парламента Чечни Магомед Даудов. «Закономерным результатом значительных заслуг в отстаивании религиозных ценностей» назвал это назначение депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

Батальон имени шейха Мансура возглавляет Руслан Геремеев, которого близкие Бориса Немцова и их адвокаты подозревают в причастности к убийству политика.