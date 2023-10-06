Администрация Байдена решила достроить стену на границе с Мексикой

Администрация президента Джо Байдена объявила об отказе применять 26 федеральных законов на юге Техаса, чтобы устранить законодательные препятствия перед строительством стены на границе. «Голос Америки» отмечает, что это первый случай, когда действующая администрация намерена использовать широкие полномочия, которые нередко применялись в период президентства Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Министерство внутренней безопасности объявило об этом в официальном издании Federal Register («Федеральный Реестр»).

Детали о строительстве пока не сообщаются. Известно, что стена будет построена в округе Старр (Техас). Именно в этом месте границы с Мексикой наблюдаются высокие показатели незаконного въезда в страну.

Правительственная статистика свидетельствует, что в 2023 финансовом году (он завершился 30 сентября) в этом районе было зарегистрировано около 250 тысяч незаконных пересечений границы.

«В настоящее время есть острая необходимость сооружения физических барьеров и дорог в окрестностях границы США. Нужно предотвратить случаи незаконного въезда в США в районах реализации проекта», – заявил в уведомлении министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Решение министерства контрастирует с позицией администрации Байдена, обозначенной в прокламации от 20 января 2021 года.

В документе говорилось, что «строительство массивной стены на протяжении всей южной границы не является серьезным политическим решением».