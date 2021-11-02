Следствие обвинило Ивана Сафронова в продаже данных об операции в Сирии за $248

Дело о государственной измене в отношении бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова может быть связано с делом о госизмене в отношении политолога Демури Воронина. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что обвиняемые передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который рассказал журналистам о новом эпизоде в деле своего подзащитного.

Следствие предполагает, что в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину информацию о деятельности вооружённых сил России в Сирии. Политолог якобы передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Сафронов якобы получил 248 долларов от Воронина за предоставленную информацию. Адвокаты журналиста сообщают, что он отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.

Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому передал журналист, не сообщается. Сафронов утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки. Защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Преследование Сафронова связывают с его профессиональной деятельностью.

Политолог Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Суд поместил его СИЗО под арест. Воронина обвиняют госизмене. По версии следствия, он передал секретные данные одной из стран НАТО.