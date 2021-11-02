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Следствие обвинило Ивана Сафронова в продаже данных об операции в Сирии за $248
Дело о государственной измене в отношении бывшего журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова может быть связано с делом о госизмене в отношении политолога Демури Воронина. Федеральная служба безопасности России (ФСБ) считает, что обвиняемые передали немецкой разведке информацию о деятельности российских военных в Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова, который рассказал журналистам о новом эпизоде в деле своего подзащитного.
Следствие предполагает, что в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину информацию о деятельности вооружённых сил России в Сирии. Политолог якобы передал эти данные представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе Германии. Сафронов якобы получил 248 долларов от Воронина за предоставленную информацию. Адвокаты журналиста сообщают, что он отрицает предъявленные ему обвинения в государственной измене.
Ранее сообщалось, что ФСБ завершила расследование дела Сафронова. По версии следствия, журналист был завербован чешской разведкой и передал секретные сведения о военном сотрудничестве России. Разведка Чехии в свою очередь, как утверждается, действовала в интересах спецслужб США. Что именно, когда и кому передал журналист, не сообщается. Сафронов утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки. Защита отмечает, что журналист не имел доступа к секретным сведениям. Преследование Сафронова связывают с его профессиональной деятельностью.
Политолог Демури Воронин был задержан в феврале 2021 года за несколько часов до вылета из России в Германию, где он якобы постоянно проживает. Суд поместил его СИЗО под арест. Воронина обвиняют госизмене. По версии следствия, он передал секретные данные одной из стран НАТО.
Другие новости дня
В Санкт-Петербурге задержан один из самых известных русскоязычных хакеров
Полиция в Санкт-Петербурге задержала одного из самых известных русскоязычных хакеров в мире — Сергея Павловича. Как сообщает "Фонтанка", 38-летний белорусский гражданин находится в розыске в США, где ему грозит пожизненный срок по делу о самой крупной краже персональных данных в истории.
Павлович — известный кардер, хакер, специализирующийся на похищении чужих банковских карт. В 2009 году он был приговорён судом в Минске к 10-летнему заключению за воровство с использованием компьютерной техники, продажу поддельных банковских карт и распространение порнографии.
После выхода из тюрьмы в 2015 году белорус выступает как эксперт по кибербезопасности, написал книгу о кардерстве "Как я украл миллион", и ведёт ютьюб-канал с 500 тысячами подписчиков. В мае издание The Record сообщало, что Павлович живёт в Москве. Как сообщает "Фонтанка", полиция планирует провести его предэкстрадиционную проверку.
По какому делу арестован Павлович
По данным Фонтанки, Павлович разыскивается в США по делу о причастности к похищению данных более 170 миллионов банковских карт. Они были украдены из американских интернет-магазинов в середине 2000-х годов. По этому делу в 2008 году был приговорён к 20-летнему заключению создатель биржи кардеров американец Альберт Альберт Гонсалес. ФБР объявляла Павловича в розыск по этому делу. Однако сейчас его нет в списке разыскиваемых на сайте бюро.
Списки хакеров в Россию
31 октября газета The New York Times сообщала, что Соединённые Штаты ведут переговоры с Россией о проблеме кибербезопасности и недавно передали Москве имена нескольких хакеров, которые, по данным американского разведсообщества, причастны к недавним кибератакам на объекты в США.
В 2021 году несколько хакерских группировок, которые связывают с Россией, совершили ряд крупных кибератак на различные компании. После этого власти США объявили о готовности принять ряд жёстких мер против такого вида преступлений.
Связывают ли Павловича с этими атаками — неизвестно. В 2017 году в интервью британской газете The Guardian он говорил, что взлом в Интернете государственных сайтов — гораздо проще, чем похищение коммерческой информации.
Саакашвили обещает досрочные выборы сразу после своего освобождения
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обещает добиться проведения досрочных выборов в парламент максимум через десять дней после своего освобождения. Об этом сказано в письме Саакашвили, которое его адвокат Дмитрий Садзаглишвили зачитал сегодня журналистам после посещения своего подзащитного в тюрьме.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Саакашвили, который содержится в заключении 33-й день, и с первого дня объявил голодовку, в новом обращении призвал грузинский народ к единству, отметив, что в этой борьбе «каждый сторонник – на вес золота».
«При условии моего освобождения из тюрьмы обещаю, что максимум через десять дней мы назначим внеочередные выборы и положим Иванишвили на лопатки. Сейчас нам нужно широкое общественное единство, каждый стойкий человек имеет огромное значение и он на вес золота. Наша сила сейчас в единстве, а рецепт победы – в многочисленности и настойчивости», – говорится в письме.
Саакашвили убежден, что результаты состоявшихся недавно местных выборов были сфальсифицированы правящей партией. Он также предположил, что людей будут отговаривать от проведения акций протеста.
«Грузинский народ победил на этих выборах почти в каждом городе. Грузинский народ победил, а Иванишвили потерпел поражение. Раньше говорили: какой смысл идти на выборы, вы все равно не выиграете, теперь, когда мы выиграли, они сфальсифицировали победу и теперь убеждают: какой смысл выходить на улицу, все равно ничего не выйдет», – пишет Саакашвили.
Экс-президент заверил сторонников оппозиции в поддержке западных партнеров, напомнив, что в оценках выборов четко указаны все нарушения.
Саакашвили убежден, что поддержка партнеров лишь усилится, если на улицы выйдет больше людей.
Как отметил Саакашвили, в рядах оппозиции немало опытных лидеров, готовых к уличным протестам, среди которых председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
МККК доставил в Южную Осетию гуманитарный груз
Международный Комитет Красного Креста (МККК) передал Юго-Осетпотребнадзору самопровозглашенной республики Южная Осетия партию средств индивидуальной защиты стоимостью более 1.2 млн рублей. Об этом сообщает агентство «Рес».
Гуманитарный груз содержит 3000 хирургических шапочек, 1000 масок–респираторов, более 5000 медицинских масок, 32 медицинских костюма, 1000 комбинезонов, 70 медицинских халатов и более 17 000 медицинских перчаток.
«Это третья доставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) МККК в рамках поддержки санитарных служб и структур здравоохранения в их усилиях по противодействию распространению COVID-19», – заявила специалист по связям с общественностью МККК Марина Тедети.
Кроме СИЗ, МККК доставил в мае этого года холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцин с целью оказания поддержки вакцинации от COVID-19 среди сельского населения.
- Югоосетинские власти принимают гуманитарную помощь лишь через территорию России. В МИД Грузии ранее призвали Сухуми и Цхинвали не политизировать вопрос гуманитарной помощи.
В Кутаиси задержан кандидат в вице-мэры города от оппозиции
Член партии «Гирчи – Больше свободы», кандидат в вице-мэры Кутаиси от объединенной оппозиции Имеда Клдиашвили был задержан вчера вечером возле здания Службы государственной безопасности (СГБ) в Кутаиси.
Он выражал протест против давления со стороны СГБ на Изу Чиргадзе, члена комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси, которая, предположительно, располагает информацией о фальсификации выборов в Кутаиси.
Как пишет издание Netgazeti, в знак протеста Клдиашвили припарковал машину возле кутаисского офиса СГБ и заблокировал вход в здание.
«Я сознательно совершаю акт гражданского неповиновения, потому что люди в этом здании украли выбор жителей Кутаиси», – объяснил он.
Клдиашвили попросили убрать машину, но он не сделал этого, после чего полицейские вытащили его из машины и задержали.
Как сообщили Netgazeti в МВД, Имеда Клдиашвили был задержан в административном порядке.
Член комиссии избирательного участка №90 в Кутаиси Иза Чиргадзе заявила, что правящая партия «Грузинская мечта» вынуждает её фальсифицировать голоса. Чиргадзе участвовала в работе избирательной комиссии по квоте «Грузинской мечты».
- Во втором туре выборов мэра Кутаиси, по данным ЦИК, одержал победу кандидат от «Грузинской мечты» Иосеб Хахалеишвили (51.66%), у кандидата от оппозиции Хатии Деканоидзе 48.34%.
Премьер Грузии на саммите в Глазго пообщался с Байденом, Меркель, Мишелем
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил главу британского правительства Бориса Джонсона и генсека ООН Антониу Гутерриша за организацию саммита по изменению климата.
Подводя итоги своего участия в конференции, Гарибашвили опубликовал фотографии, снятые в Глазго. Рядом с грузинским премьером – мировые лидеры, в том числе президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Европейского совета Шарль Мишель.
«Изменение климата – глобальный вызов, справиться с которым невозможно без совместных усилий. Мы обязаны действовать сообща», – пишет Ираклий Гарибашвили в социальной сети.
Накануне, выступая перед участниками саммита, глава грузинского Кабмина заявил: «Грузия с нетерпением ожидает смелых и масштабных результатов саммита, которые четко продвинут наши коллективные климатические амбиции и помогут нам выйти из пандемии с более экологичными, сильными и безопасными результатами, чем мы когда-либо думали. Будущее поколение надеется на нас, и мы должны сдержать свои обещания».
- Первый день климатического саммита COP26 в Глазго завершился совместным заявлением 100 мировых лидеров, пообещавших к 2030 году полностью остановить вырубку лесов на планете и, где это возможно, восстановить лесные массивы. В своих планах они опираются на поддержку государственных и частных фондов, выразивших готовность инвестировать в проект 19 млрд долларов.
- Президент США Джо Байден в своем выступлении извинился перед участниками саммита за своего предшественника Дональда Трампа, который за время своего срока в Белом доме вывел США из Парижского соглашения по климату из экономических соображений.
- Байден убежден, что борьба с изменениями климата, напротив, открывает огромные экономические перспективы, так как разработка новых технологий гарантирует создание миллионов рабочих мест. При этом никаких конкретных планов в сфере спасения климата американская делегация не представила.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил саммиту, что его страна сможет полностью покончить с выбросами парниковых газов к 2070 году, а уже к концу этого десятилетия будет получать половину своей энергии из возобновляемых источников, пишет русская служба Би-би-си.
В ростовской колонии заключённые в знак протеста подожгли себя
В Ростовской области двое заключённых, содержащихся в колонии строгого режима № 14, подожгли себя в знак протеста против требований администрации учреждения, передаёт "Интерфакс". О каких именно требованиях идёт речь в сообщении агентства не уточняется.
В официальном комментарии Федеральной службы исполнения наказаний по поводу происшествия сказано, что двое осуждённых, "склонных к членовредительству", после ужина "забрались на крышу столовой и подожгли брюки, после чего самостоятельно их потушили". Сделали они это якобы потому, что не хотели переходить в другой отряд.
По данным ФСИН, заключённые "получили незначительные поверхностные ожоги", а медицинская помощь им была оказана на месте.
Украинский омбудсмен ждет объяснений от Грузии из-за ужесточения погранконтроля
Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в ходе встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили выразила обеспокоенность в отношении продолжительного прохождения украинцами процедуры пограничного контроля при въезде в страну.
«Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины», – написала Денисова в своем Telegram-канале.
Также, по ее словам, она «испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаила Саакашвили».
Она отметила, что грузинские пограничники после 40 минут задержки разрешили ей въехать в страну. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие у омбудсмена дипломатического паспорта, пишет «Интерфакс-Украина».
Денисова отметила, что грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Алесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.
«Подчеркнула, что жду объяснения таких действий со стороны Республики Грузия», – заявила Денисова.
Кроме того, стороны обсудили состояние здоровья заключенного Саакашвили, голодающего в течение 32 дней. Омбудсмен призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь. В свою очередь, Закарашвили пообещал донести до руководства Грузии и предоставить соответствующие объяснения по поднимаемым вопросам.
COVID-19 в Грузии: 5553 новых случая, 47 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 47 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 10 136.
За сутки в стране выявили 5553 новых случая коронавируса. Накануне провели 48 901 тест: PCR-тестов – 12 271, экспресс–тестов на антиген – 36 630.
Выздоровели еще 4223 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 726 941, выздоровевших – 669 822.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 11,36%, за последние 14 дней составляет 9,02%, за неделю – 9,06%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 3369 человека, всего в Грузии использовано 1 982 593 вакцин.
Минобороны Украины: у границ нет дополнительных войск РФ
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, по состоянию на 1 ноября 2021 года не зафиксирована дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе Украины.
Таким образом командование вооружённых сил Украины отреагировало на опубликованную 31 октября информацию об увеличении группировки российских военных у границ с Украиной и перемещениями российских войск и техники. Такие сведения, в частности, опубликовала американская газета The Washington Post.
В публикации американского издания подчёркивалось, что США и ЕС пока не делали официальных заявлений, однако в частном порядке их представители сравнивают ситуацию с апрельской - тогда Вашингтон и его союзники были серьёзно обеспокоены концентрацией российских войск в аннексированном Крыму и у границ с Украиной.
В Киеве считают, что обнародованные данные о наращивании группировки вооруженных сил России на украинском направлении - это элемент специальных информационно-психологических действий.
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ФСБ задержала трёх участников расследования отравления Навального
ФСБ задержала в Москве трёх человек, которых подозревает в передаче личных данных своих сотрудников, обвиняемых Алексеем Навальным в совершении покушения на него. Об этом сообщают издание Baza и информационное агентство ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Называются имена задержанных - Пётр Катков, Александр Зеленцов и Игорь Зайцев.
По данным Baza, все трое работали в частном детективном агентстве "Лекс Гранд". По заказу соратников Навального они получили биллинги сотрудников ФСБ, исходя из которых стало ясно, что российские спецслужбы следили за Навальным в течение нескольких лет и тайно сопровождали его в поездке, после которой политик потерял сознание и впал в кому.
Как утверждает Baza, Каткову, Зеленцову и Зайцеву предъявлены обвинения в подделке государственных документов, благодаря которым детективы смогли получить биллинги в салонах мобильной связи, и нарушении тайны телефонных переговоров. Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы. По данным СМИ, они не были в курсе, чьи телефонные номера "пробивали", и не знали, что фактически помогают Навальному расследовать покушение.
Ранее уголовные дела из-за передачи данных о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным, были возбуждены против петербургского полицейского и сотрудника отдела полиции из Самары.
При этом в декабре прошлого года Владимир Путин заявлял, что появившиеся в деле Навального данные о сотрудниках ФСБ - это работа американских спецслужб. Президент России не стал тогда отрицать, что за оппозиционером "присматривали", но на вопрос о причастности российских властей непосредственно к покушению ответил: "Хотели бы отравить - довели бы дело до конца".
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Он потерял сознание в самолёте по дороге из Томска в Москву. Экипаж совершил экстренную посадку в Омске, там политика госпитализировали в местную больницу. Спустя двое суток Навального перевезли на лечение в Германию. Эксперты Бундесвера, специалисты лабораторий во Франции и Швеции обнаружили в анализах оппозиционера яд из группы "Новичок". США, Великобритания и страны ЕС потребовали от российских властей провести тщательное расследование отравления Навального, однако уголовное дело в России заведено не было.
- Позже несколько международных изданий выпустили расследование, согласно которому Навальный был отравлен группой сотрудников ФСБ, следивших за ним несколько лет. Сам оппозиционер обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, который идентифицирован в расследовании как сотрудник ФСБ России Константин Кудрявцев. Из его разговора с Навальным следует, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
Полиция в Тбилиси задержала обвиняемого в убийстве трансгендерной женщины
По факту убийства в Тбилиси иностранной трансгендерной женщины, задержан один человек – 23-летний гражданин, который упомянут в официальном заявлении МВД Грузии инициалами «В.Ц».
Из сообщения выясняется, что в деле фигурируют сразу две трансгендерные женщины, пишет агентство «Новости-Грузия».
МВД отмечает, что В.Ц. ночью 31 октября холодным оружием нанес множественные ранения трансгендерной женщине-иностранке, сотруднице одного из массажных салонов на улице Ахвледиани в Тбилиси. Женщина скончалась на месте.
Обвиняемый также нанес телесные повреждения еще одной трансгендерной женщине, работавшей в том же салоне, после чего скрылся с места происшествия. Жизни пострадавшей в настоящее время не угрожает опасность.
Расследование ведется по статье 108 УК Грузии «умышленное убийство» и предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком от 7 до 15 лет.
По данным СМИ, трансгендерные женщины в массажном салоне являлись гражданками Таиланда. По одной из версий, инцидент произошел после того, как заказавший услугу клиент выяснил, что его обслуживал трансгендерная женщина – молодой человек перерезал горло массажистке, а также ранил сотрудницу, которая пыталась оказать ей помощь.
В Абхазии от коронавируса скончались еще пять пациентов
Тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 629 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID–19 подтвержден у 207 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 77 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчирской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 30, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Ткварчельской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми 106 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
За два дня в ковидных больницах скончались 5 человек :
- Гудаутская ЦРБ – женщины 86 лет, 55 и 77 лет.
- Сухумская инфекционная больница – женщина 82 лет.
- Российский военный госпиталь – женщина 62 лет .
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 31 790 человек. Зарегистрирован 461 летальный случай. Выздоровел 27 001 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
ЦИК Грузии: Пересчет бюллетеней не оказал влияния на результаты второго тура
В Центральной избирательной комиссии Грузии заявили, что подсчет бюллетеней завершен успешно, передает агентство «Новости-Грузия».
Пересчет бюллетеней не оказал влияния на предварительные результаты второго тура, заявляют в ЦИК. В счетной комиссии отмечают, что «процесс пересчета проходил прозрачно и его мониторинг могли осуществлять все полномочные лица – как СМИ, так и наблюдательные организации».
Согласно принятым перед местными выборами изменениям в Избирательный кодекс, после выборов заново пересчитывают данные комиссий с 10% или 201 избирательного участка.
«Процедуры пересчета, осуществленные на основании избирательной реформы, уже после первого тура показали то, как это способствовало прозрачности процесса и в целом оздоровлению избирательного процесса. На основании предварительного анализа, на данном этапе мы можем сказать, что пересчет не оказал влияния на предварительные результаты второго тура. Детальные результаты пересчета мы представим завтра, 2 октября», - заявили в ЦИК.
- В Грузии 30 октября состоялся второй тур муниципальных выборов, на которых избирали мэров 20 муниципалитетов, в том числе пяти крупных городов - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.
- По предварительным данным ЦИК, на втором туре муниципальных выборов оппозиция лидирует только в одном городе – Цаленджиха (регион Самегрело). Оппозиция считает выборы сфальсифицированными в нескольких крупных городах страны.
Путин: Ситуация с коронавирусом в России очень сложная
Ситуация с распространением коронавируса в России очень сложная, такого числа заболевших никогда не было, – заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник, 1 ноября.
Министр обороны Сергей Шойгу выступил с докладом о том, как идет профилактика COVID-19 в вооруженных силах. После чего президент отметил, что борьба с коронавирусом в стране крайне важна для всех граждан, а для вооруженных сил «важна вдвойне, втройне».
«Потому что нужно гарантировать, чтобы военнослужащие были в строю, были здоровы. От этого зависит боеготовность вооруженных сил. Поэтому я вас прошу эту работу продолжать», – заявил президент.
В том числе Владимир Путин поручил Минобороны поддерживать гражданскую медицинскую службу в борьбе с пандемией.
- 1 ноября количество умерших от COVID-19 в мире превысило 5 млн человек.
- В России, включая аннексированный Крым, за последние сутки выявили 40 402 случая заражения коронавирусом, 1155 пациентов с COVID-19 умерли, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
- С 30 октября по 7 ноября во всех регионах России действуют «нерабочие дни». Предполагается, что в этот период сотрудники всех организаций, кроме предприятий жизнеобеспечения и непрерывного цикла, не ходят на работу, но продолжают получать зарплату.
ВВС Германии помогут перевезти больных COVID-19 из Румынии
В понедельник, 1 ноября, самолет Airbus A310 военно-воздушных сил Германии приземлился в Бухаресте, чтобы принять на борт шестерых тяжелобольных пациентов с COVID-19.
Агентство AFP со ссылкой на портал The Pioneer сообщает, что еще шестеро румынских пациентов будут отправлены в Германию румынских военных самолетом. На среду запланирован еще один рейс бундесвера. В общей сложности к вечеру среды, как ожидается, 18 заболевших COVID-19 из Румынии будут доставлены в немецкие клиники для дальнейшего лечения. По данным бундесвера, все они нуждаются в интенсивной медицинской помощи.
Согласно Европейскому центру профилактики и контроля заболеваний (ECDC), доля полностью вакцинированных жителей Румынии составляет почти одну треть, сообщает «Немецкая волна». В последнее время 14-дневный показатель новых случаев заражения на 100 тысяч населения превышает 1000 и является одним из самых высоких в ЕС. Еврокомиссия направила в Румынию дополнительный медицинский персонал и медицинское оборудование.
Военный корабль США примет участие в совместных операциях в Черном море
Корабль Шестого флота ВМС США, Mount Whitney, взял курс на Черное море. Согласно заявлению Шестого флота США, корабль примет участие в совместных операциях в Черном море с союзниками и партнерами по НАТО. Об этом сообщает Общественный вещатель Грузии.
На борту корабля находятся представители Шестого флота США и ударных сил ВМС НАТО.
В конце прошлой недели лидеры США и НАТО объявили о начале операций в Средиземном и Черном морях, направленных на обеспечение безопасности и стабильности в регионе.
Кроме того, два дня назад в Черное море вошел американский военный корабль «Портер», оснащенный крылатыми ракетами.
Еще один грузинский парламентарий отказался от депутатского мандата
Еще один член «Единого национального движения» Леван Варшаломидзе объявил о том, что покидает парламент Грузии, сообщает «Нетгазети».
«Я отказываюсь от мандата депутата парламента Грузии, так как хочу начать переломную борьбу за смену правительства лишенного легитимации!» - заявил он.
Данному решению предшествовало письмо Михаила Саакашвили, в котором он призвал «соратников, патриотов страны и порядочных людей» покинуть места в парламенте.
До призыва Саакашвили, из парламента ушел лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе. Он объявил об этом накануне, 31 октября, на акции протеста в центре Тбилиси.
После публикации письма экс-президента решение об уходе из законодательного органа приняли депутаты от ЕНД Нона Мамулашвили и Ани Цитлидзе.
Лидер партии «Гирчи - Больше свободы» Зураб Джапаридзе также сложил с себя депутатские полномочия.
Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе отказывается от мандата депутата парламента Грузии
Лидер партии «Гирчи – больше Свободы» Зураб Джапаридзе, отказывается от мандата депутата парламента Грузии. Информацию агентству «Новости-Грузия» подтвердили в пресс-службе партии. Там пояснили, что в ближайшие дни Зураб Джапаридзе официально обратится в парламент по поводу прекращения полномочий депутата.
Кроме того, заявление об отказе от депутатского мандата сегодня сделала член партии «Единое национальное движение» Нона Мамулашвили.
Накануне, 31 октября, о своем решении сдать мандат депутата сообщил лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
«Нахождение в парламенте потеряло смысл. Я и так находилась в режиме бойкота, а сейчас вижу, что в парламенте «Грузинская мечта» пытается провести линию, которая нужна Бидзине Иванишвили. Считаю, что Мамука Хазарадзе принял правильное решение, и мы должны сделать так же. У меня не было разговора об этом в партии, ожидаю, что он состоится. Очень скоро я обращусь в парламент и покину его», - сообщила Нона Мамулашвили.
Еще раньше от мандата депутата парламента отказался председатель партии «Национальное движение» Ника Мелия.
- 31 октября в Грузии прошел второй тур местных выборов, результаты которых оппозиция объявила сфальсифицированными. Самая большая оппозиционная партия «Единое национальное движение» анонсировала проведение акций протеста в разных регионах в течение этой недели и масштабного митинга в субботу в Тбилиси. В этих акциях будут участвовать и «Гирчи», и «Лело», которые являются партнерами ЕНД.
- Сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал своих соратников отказаться от депутатских мандатов и покинуть законодательный орган страны.
Россия и Зимбабве будут сотрудничать в космической отрасли
Россия и Зимбабве будут совместно исследовать и использовать космическое пространство в мирных целях. Меморандум о сотрудничестве подписали сегодня представители «Роскосмоса» и ЗИНГСА (Национального геопространственного и космического агентства Зимбабве), сообщает Interfax.
Стороны также обсудили возможность сотрудничать в области дистанционного зондирования Земли из космоса и совместной подготовки кадров для космической отрасли.
В сентябре 2021 года Россия и Зимбабве подписали документ о совместной работе в области атомной энергетики. Россия поможет Зимбабве подготовить кадры и повысить грамотность населения в вопросах атомных технологий.
- В 2020 году уровень инфляции в Зимбабве достиг 837,53% в годовом исчислении. В апреле 2021 года власти страны в рамках борьбы с экономическим кризисом решили продавать лицензии на убийство слонов, сообщало CNN.
Посольство США о выборах в Грузии: Демократия не может быть укреплена насилием
Посольство США в Грузии разделяет оценку Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ относительно местных выборов в Грузии, но считает, что на процессе негативно отразилась продолжающая политическая поляризация.
В распространенном сегодня заявлении американского посольства сказано, что резкий дисбаланс ресурсов и обусловленное пребыванием во власти непропорциональное преимущество изменили условия конкуренции, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Мы разделяем оценку БДИПЧ о том, что выборы в целом были мирными и хорошо организованными, однако обвинения в запугивании и давлении избирателей сохранялись, а продолжающаяся поляризация, сопровождавшаяся эскалацией негативной риторики, негативно повлияла на процесс», – сказано в заявлении.
«Как показали эти выборы, демократия — это процесс постоянных усилий, требующий приверженности высочайшим международным стандартам и бдительности в обеспечении защиты демократических прав и свобод своих граждан», – подчеркивает посольство.
В посольстве США отмечают, что некоторые реформы, которые грузинские политические лидеры провели в начале этого года в результате инклюзивных и многопартийных процессов, такие как автоматический пересчет голосов и электронное голосование, значительно повысили прозрачность процесса голосования.
Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что эти позитивные шаги были ослаблены повсеместными нарушениями в предыдущий избирательный период и в день выборов, что отрицательно отразилось на возможности граждан свободно голосовать.
Посольство США особенно обеспокоено достоверными сообщениями о насилии в отношении наблюдателей и представителей СМИ как во время первого, так и второго тура.
Ника Гварамия: Михаила Саакашвили может похитить югоосетинский спецназ
У нас есть информация, что Саакашвили собираются перевести в Горийский госпиталь, где, возможно, будет спланировано его похищение т.н. осетинским спецназом, – об этом журналистам заявил генеральный директор телеканала «Мтавари» Ника Гварамия после встречи с политиком.
По словам Гварамия, Саакашвили необходимо перевести в частную клинику, а не в тюремную больницу.
«Саакашвили категорически не планирует переходить в тюремную больницу. Есть реферальная клиника, куда переводят всех заключенных по состоянию здоровья. Пусть будут добры, переведут его, пусть не делают исключений», – отметил Ника Гварамия.
В Специальной пенитенциарной службе утверждают, что Гварамия вводит общественность в заблуждение.
«Обвинение, распространенное Никой Гварамия, будто планируется перевести Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь, не соответствует действительности», – говорится в заявлении ведомства.
Ранее в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии заявили, что сторонники Саакашвили планируют помешать переводу экс-президента в другую тюрьму или клинику, чтобы таким образом создать хаос и беспорядки в стране.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что в случае необходимости для транспортировки Саакашвили в больницу будет использован вертолет.
Сам Саакашвили, его врачи и адвокаты настаивают на госпитализации экс-президента в частную многопрофильную клинику. Власти в случае необходимости согласны перевести его в госпиталь Глданской тюрьмы.
- После ареста Михаила Саакашвили в Грузии министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев заявил, что Цхинвали имеет право потребовать выдачи Саакашвили по месту совершения прежних преступлений.
Вступили в силу новые правила въезда иностранных туристов в Израиль. Подробности
В понедельник, 1 ноября, вступили в силу новые правила въезда для иностранных туристов в Израиль. На сегодня границы открыты для туристов из всех стран.
Как пишет портал Newsru.co.il, для въезда в Израиль следует заполнить декларацию на сайте министерства здравоохранения. В Израиль могут въехать иностранные туристы, соответствующие следующим критериям:
- Если за последние 14 дней перед въездом в Израиль не бывали в стране из «красной зоны» (на сегодняшний день Израиль не считает «красной» ни одну страну);
- Привиты вакциной, признанной ВОЗ (или вакциной «Спутник V» – с 15 ноября) или переболели коронавирусом;
- Не подлежат запрету на въезд по другим причинам;
- Въезжают в Израиль через аэропорт имени Бен-Гуриона;
Иностранные граждане, подходящие под эти условия, также должны делать ПЦР-тесты за 72 часа до вылета и в аэропорту Бен-Гурион, а также находиться в изоляции в Израиле до получения отрицательного результата.
Иностранцы, не соответствующие этим критериям, смогут въезжать в Израиль только с разрешения комиссии Управления регистрации населения.
Признанные в Израиле вакцины:
- Moderna
- Pfizer
- Johnson & Johnson – Janssen
- AstraZeneca
- Covishield
- Sinopharm
- Sinovac
- SputniK-V (на особых условиях)
Сообщается, что лица, привитые российской вакциной «Спутник V» смогут въезжать в Израиль с 15 ноября и будут находиться в карантине до получения положительного результата серологической проверки.
Первый регион в России признал иностранные вакцины от COVID-19
Власти Ленинградской области будут учитывать QR-коды о вакцинации иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции нового типа при посещении музеев и театров региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Вопрос согласован с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и главным санитарным врачом региона, говорится в сообщении на сайте областного правительства.
С 30 октября по 7 ноября в регионе действует режим нерабочих дней в связи с ростом числа заражений коронавирусом. В музеи и театры можно проходить только по QR-коду о вакцинации или по отрицательному ПЦР-тесту.
QR-коды для доступа на отдельные объекты действуют или будут введены в ближайшие дни во всех российских регионах, кроме Сахалинской области. С 1 ноября участники очных совещаний в правительстве России обязаны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни, сообщает РБК.
Россия пока не одобрила ни одну из иностранных вакцин. Российский препарат "Спутник V" также ждёт одобрения ВОЗ и Европейского союза, несмотря на то что Москва заключила контракты на его поставки в 67 стран. Кроме того, российская вакцина официально одобрена для использования в двух странах ЕС – Венгрии и Словакии.
В конце октября агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не сможет до конца года принять решение об одобрении российской вакцины "Спутник V", так как некоторые необходимые для этого данные по-прежнему отсутствуют. ЕМА начало процесс экспертизы "Спутника V" в марте.
В июле Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Консультации по этому вопросу продолжаются.
В югоосетинском медцентре проходят лечение 186 пациентов с COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия, в «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра за прошедшие сутки госпитализированы четыре человека с диагнозом «коронавирус», выписаны 11 пациентов. Об этом сообщила заместитель директора по организационно-методической работе медцентра Зарина Туаева.
«В «красных зонах» инфекционной и детской больниц на сегодняшнее утро проходят лечение 186 (днем ранее – 193) пациентов с коронавирусной инфекцией. В палате интенсивной терапии находятся четыре пациента», –сказала врач.
Накануне сообщалось о смерти трех пациентов с COVID-19. Число жертв коронавируса за время пандемии достигло 145.
С сегодняшнего дня в Южной Осетии объявлена нерабочая неделя в целях предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.
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