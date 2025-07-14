Адвокат Георгия Бачиашвили сообщает о том, что его подзащитного избил незнакомец в тюрьме

Давид Джандиери, адвокат Георгия Бачиашвили – бывшего главы Фонда соинвестирования, который в настоящее время находится в тюрьме, подтвердил грузинской службе Радио Свобода факт избиения его подзащитного. Инцидент произошел 11 июля в 19:00 сообщает Джандиери:

«Георгий находится один в своей камере. В камере ведется видеонаблюдение. К нему вошёл человек, который с самого начала был агрессивен. Он начал драться и избивать его. Он не знает этого человека».

Адвокат заявляет, что у Бачиашвили имеются видимые травмы лица и руки, на голове наложены швы, и он передвигается в инвалидной коляске:

«В результате полученных травм он был доставлен в клинику Vivamed, откуда вернулся через некоторое время и сейчас находится в 18-м медицинском корпусе пенитенциарного учреждения».

Давид Джандиери сообщил, что адвокаты Георгия Бачиашвили в ближайшее время опубликуют специальное заявление.