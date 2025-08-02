Адвокат Нино Даташвили: прокуратура пытается изолировать активистку в психиатрическом учреждении

По информации организации «Партнерство за права человека», прокуратура Грузии ходатайствовала о проведении психиатрической экспертизы в отношении находящейся в заключении активистки Нино Даташвили. Как сообщает руководитель организации Тамар Габодзе, суд дал разрешение на принудительное помещение Нино Даташвили в психиатрическое учреждение:

«Прокуратура прибегла к новому методу борьбы с активистами, в частности, в случае Нино Даташвили она совершенно безосновательно и незаконно ходатайствовала о назначении судебно-психиатрической экспертизы, то есть прокуратура без каких-либо критериев и оснований ходатайствовала о проведении экспертизы. Суд удовлетворил это ходатайство. Суд не допустил Нино Даташвили к участию в процессе, поскольку у неё не было информации о возбужденном в отношении неё уголовном деле. Суд указал, что в случае возражения Нино Даташвили против проведения экспертизы к ней будут применены соразмерные меры пресечения, а значит, суд дал разрешение на принудительное помещение Нино Даташвили в психиатрическое учреждение».

По словам Тамар Габодзе, ходатайство обвинения основано на медицинских справках, которыми защита обменялись с обвинением на первом судебном заседании, в которых указано, что у Нино Даташвили серьезный диагноз: повреждение межпозвоночного диска, грыжа и ишиас, а в качестве сопутствующего симптома указана эмоциональная лабильность.

«В связи с травмой позвоночника в 2019 году у Нино наблюдалась эмоциональная лабильность, плаксивость, что ни в коем случае не является диагнозом. Это симптом, сопутствующий тяжелому состоянию здоровья Нино, о котором прокуратуре было известно с самого начала. Однако в течение последующих двух месяцев никаких мер в направлении состояния здоровья Нино не принималось. Сейчас, когда следствие фактически завершено, и прокуратура должна была доказать и подтвердить необходимость продления срока содержания Нино Даташвили под стражей на более строгой основе в ходе предварительного следствия, она прибегла к такому методу, незаконно ходатайствуя о помещении Нино Даташвили в психиатрическое учреждение сроком на 20 суток, то есть незаконно продлила срок содержания Нино под стражей, на этот раз в психиатрическом учреждении», — говорит Тамар Габодзе.

Адвокат убеждён, что это решение направлено на дискредитацию Нино Даташвили:

«Их цель – окончательно отдалить Нино от активизма, дискредитировать её и нагло, без каких-либо оснований, поместить в психиатрическую больницу. Это значит, что они могут использовать этот коварный и крайне незаконный метод против любого, кто осмелится выступить против режима».

Адвокаты Нино Даташвили заявляют, что обжалуют это решение.

Нино Даташвили была задержана 20 июня в связи с инцидентом, произошедшим 9 июня в Тбилисском городском суде. Ей предъявлено обвинение по статье 353 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей нападение на государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей. Вид и размер предусмотренного наказания — штраф или лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.