Небо над Петербургом временно закрывали из-за «неопознанного объекта»

Над Санкт-Петербургом и областью было закрыто 200 км воздушного пространства, аэропорт Пулково не принимал самолеты.

По данным издания «Фонтанка», неопознанный летающий объект был замечен в 160-200 км от Петербурга. Власти города ввели план «Ковер». Сообщалось, что в небо над Петербургом подняли истребители Су-35 и МиГ-31.

По данным издания, информацию о входе в воздушное пространство неопознанного летающего объекта в службу аэропорта Пулково сообщило Минобороны РФ. В связи с этим по установленной процедуре петербургский аэропорт не принимал самолеты и не давал разрешения на взлет.

По неподтвержденным данным канала «112», замеченный непознанный объект у границ Петербурга был похож на большой беспилотник. Официальной информации об объекте пока нет.

Телеграм-канал Baza также написал о введении плана «Ковер» – его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов. План предполагает, что все воздушные суда, находящиеся в радиусе его действия, должны немедленно сесть или покинуть этот район.

Последний борт приземлился в Пулково примерно в 10:35. В авиакомпании «Россия» подтвердили, что «скорректировали» выполнение нескольких рейсов в Петербург и из города. ТАСС передает, что несколько самолетов, вылетевших в Санкт-Петербург, вернулись во Внуково. Кроме того, задержка коснулась рейсов из Петербурга в Москву, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Кировск. Пассажиры Пулкова сообщили, что их высадили из самолетов, готовившихся к взлету.

В 12:00 по местному времени воздушное пространство над Санкт-Петербургом и областью снова открыли, аэропорт Пулково принимает и выпускает самолеты в штатном режиме.

В Минобороны России заявили, что дежурными силами Западной зоны ответственности за ПВО была «проведена тренировка по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением».

«Отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами. Были задействованы истребители из состава дежурных сил ПВО», – сказано в сообщении.