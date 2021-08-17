Хаос в кабульском аэропорту: афганцы бегут от «Талибана» (фотогалерея)

Тысячи афганцев хлынули в аэропорт Кабула после захвата города талибами. Толпы людей, пытающихся вылететь из страны, пробирались в воздушную гавань столицы любыми возможными путями. Власти США заявили, что вынуждены были 16 августа закрыть аэропорт, чтобы восстановить порядок и очистить взлетно-посадочную полосу ради возобновления полетов.
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