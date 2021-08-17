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Хаос в кабульском аэропорту: афганцы бегут от «Талибана» (фотогалерея)

Тысячи афганцев хлынули в аэропорт Кабула после захвата города талибами. Толпы людей, пытающихся вылететь из страны, пробирались в воздушную гавань столицы любыми возможными путями. Власти США заявили, что вынуждены были 16 августа закрыть аэропорт, чтобы восстановить порядок и очистить взлетно-посадочную полосу ради возобновления полетов.
Отчаявшиеся афганцы выбежали на взлетную полосу, когда американский военный самолет готовился к вылету из аэропорта имени Хамида Карзая. Некоторые из них зацепились за шасси и упали с высоты после взлета, разбившись насмерть&nbsp;
1 Отчаявшиеся афганцы выбежали на взлетную полосу, когда американский военный самолет готовился к вылету из аэропорта имени Хамида Карзая. Некоторые из них зацепились за шасси и упали с высоты после взлета, разбившись насмерть 
Женщины с детьми бегут в сторону кабульского аэропорта&nbsp;
2 Женщины с детьми бегут в сторону кабульского аэропорта 
Тысячи людей устремились в Кабул в надежде бежать из страны
3 Тысячи людей устремились в Кабул в надежде бежать из страны
Вооруженный боевик &laquo;Талибана&raquo; у международного аэропорта имени Хамида Карзая, 16 августа
4 Вооруженный боевик «Талибана» у международного аэропорта имени Хамида Карзая, 16 августа

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