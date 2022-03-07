«Агентство»: не менее 150 журналистов покинули РФ после начала войны

Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала вооружённого вторжения в Украину. Таковы подсчёты издания "Агентство".

Главная причина отъезда - фактическое введение в России военной цензуры. По принятым на днях законам, за распространение так называемых фейков о деятельности Вооружённых сил грозит лишение свободы, а за "дискредитацию" армии и отрицание правильности её использования за рубежом - сначала административный штраф, а затем тоже уголовное дело. Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", Би-би-си, DW, Радио Свобода и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие издания.

Во многих СМИ, как отмечает "Агентство", уехала значительная часть журналистов – например, почти вся московская редакция "Медузы". Уехала также часть журналистов "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой Газеты", а также многие сотрудники корпунктов и бюро зарубежных СМИ. Некоторые журналисты сообщили об отъезде публично, например, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, ведущий этого же канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.

Поступают сообщения уже о десятках административных дел по статье о дикредитации армии. Речь идёт например о призывах на антивоенные акции протеста. Суд в Кемерово 6 марта оштрафовал местного жителя на 60 тысяч рублей по этой статье. Ранее сообщалось о штрафе для жительницы Костромы. Суд Красноярска оштрафовал активистку Веру Котову за надпись "Нет Войне" на заснеженном гранитном памятнике Владимиру Ленину.

Как сообщает "Медиазона", полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Ивана Бурдина и составили на него протокол по новой статье КоАП за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне» на сайте Change.org, размещенную на страничке прихода. Как говорится в протоколе, священник "совершил публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения Президента РФ и постановления совета Федерации Федерального собрания РФ", в частности внушал прихожанам церкви "информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины (Киева, Одессы, Харькова и др.), убийствах жителей Украины (братьев и сестер во Христе)". На сайте прихода и в социальных сетях действительно размещены посты с призывами прекратить войну.

По информации "Сетевых свобод" и краснодарского адвоката Михаила Беньяша, еще как минимум на несколько десятков человек составили протоколы, но наказание им пока не назначено - пишет "Медуза".