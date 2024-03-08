«Агентство»: Путин обсуждал обмен Навального в день его смерти

Президент России Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционного политика Алексея Навального в день его смерти в ямальской колонии. Об этом пишет «Агентство» со ссылкой на источники.

Обмен обсуждался во время личной встречи с бизнесменом Романом Абрамовичем за несколько часов до сообщения о гибели оппозиционера, говорят два собеседника «Агентства», в том числе знакомый с Абрамовичем. Один из них утверждает, что Путин на словах согласился со сделкой.

То, что Путин одобрил обмен, предполагает и журналист-расследователь Христо Грозев. «Из того, что мы знали в последние дни до убийства, было впечатление, что он согласился», – сказал Грозев «Агентству». При этом журналист считает, что согласие Путина было притворным.

По сведениям «Агентства», переговоры об обмене шли с весны 2023 года. Все четыре собеседника издания говорят, что на обмене Навального настаивала его семья. Осенью 2023 года, после статьи The Wall Street Journal о возможном обмене Навального на пожизненно осуждённого в Германии киллера Вадима Красикова, переговоры приостановились. Возобновились они зимой, когда Навального этапировали в колонию «Полярный волк»: семья оппозиционера убедила западных политиков, что началась подготовка к чему-то плохому.

По словам собеседников «Агентства» и – ранее – по сведениям англоязычных СМИ, Россия была готова освободить Навального, американского журналиста Эвана Гершковича и отставного американского морпеха Пола Уилана. Взамен Путин получил бы Красикова и ещё «кого-то из осуждённых в США россиян».

В правительстве Германии обмен не комментировали. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что у него нет информации о переговорах по такому обмену.