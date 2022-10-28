Аксёнов: организация вывоза людей из Херсона завершена

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.

Аксёнов опубликовал в телеграме фотографии своей поездки в Херсон с заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко. По его словам, переправа через Днепр "пустая". "Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ" - пишет Аксёнов.

При этом российские власти Херсонской области не сообщали об официальном завершении перемещения жителей, которое они называют "эвакуацией". По словам главы российской администрации Владимира Сальдо, в Херсоне и близлежащих населённых пунктах ещё остаётся около 150-170 тысяч жителей - это примерно половина довоенного населения. Российская администрация подчёркивает, что силой никого вывозить не будут.

О начале перемещения жителей правобережья оккупационные власти объявили 18 октября, причиной называлась опасность наступления украинской армии и обстрелов со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин говорил, что возможны "непростые решения". Из Херсона переехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.

Сальдо в эфире российского телевидения заявил, что уехавшие с правого берега Днепра люди будут оставаться в местах, куда они были вывезены, "пока не будет одержана победа". Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.