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Аксёнов: организация вывоза людей из Херсона завершена
Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов заявил о завершении "работы по организации вывоза" жителей правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области на левый берег и в другие регионы.
Аксёнов опубликовал в телеграме фотографии своей поездки в Херсон с заместителем главы Администрации президента России Сергеем Кириенко. По его словам, переправа через Днепр "пустая". "Рад, что все желающие смогли быстро и безопасно покинуть территорию, которая подвергается обстрелам ВСУ" - пишет Аксёнов.
При этом российские власти Херсонской области не сообщали об официальном завершении перемещения жителей, которое они называют "эвакуацией". По словам главы российской администрации Владимира Сальдо, в Херсоне и близлежащих населённых пунктах ещё остаётся около 150-170 тысяч жителей - это примерно половина довоенного населения. Российская администрация подчёркивает, что силой никого вывозить не будут.
О начале перемещения жителей правобережья оккупационные власти объявили 18 октября, причиной называлась опасность наступления украинской армии и обстрелов со стороны Украины. О возможности сдать город Херсон и всё правобережье представители российских властей прямо не говорили, однако командующий российскими войсками генерал Сергей Суровикин говорил, что возможны "непростые решения". Из Херсона переехала российская администрация, также были вывезены несколько памятников российским и советским деятелям и даже упокоенные там останки князя Григория Потёмкина-Таврического.
Сальдо в эфире российского телевидения заявил, что уехавшие с правого берега Днепра люди будут оставаться в местах, куда они были вывезены, "пока не будет одержана победа". Украина обвиняет Россию в депортации своих граждан.
Другие новости дня
Патрушев извинился за слова своего помощника о хасидах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прислал в редакцию агентства "Интерфакс" письмо с извинениями за высказывания своего помощника Алексея Павлова, который в статье, посвящённой Украине, назвал любавичский хасидизм - одно их религиозных направлений в иудаизме - сектой и выступил с утверждениями, что "главным жизненным принципом любавичских хасидов является превосходство его сторонников над всеми нациями и народами".
Как пишет Патрушев, в статье его помощника "содержались ошибочные строки о любавичских хасидах". По словам секретаря Совбеза, "данная трактовка отражает личную точку зрения Павлова", а не является официальной позицией Совета безопасности.
Также Патрушев написал, что с Павловым "проведена соответствующая работа", но подробности не приводятся - неясно, что имеется в виду, было ли наложено на Павлова какое-то взыскание. Сам он ранее отказался комментировать статью.
Статья Алексея Павлова под заголовком "Что варят в "ведьмином котле". На Украине набрали силу неоязыческие культы" вышла в "Аргументах и фактах" 26 октября. В ней говорится, что Украина с 2014 года в результате западных "манипуляций и политтехнологий" превратилась в "тоталитарную гиперсекту" с "неоязыческими культами". Павлов утверждает, что украинским обществом управляют "фанатики", адепты религиозных сект, которые творили "наибольшие зверства в Донбассе и в других русскоязычных регионах Украины". Далее генерал-майор ФСБ пишет о необходимости "десатанизации" Украины в ходе проведения так называемой специальной военной операции. Павлов пишет, что к движению "Хабад Любавич" якобы принадлежат Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и другие украинские олигархи.
Главный раввин России Берл Лазар ранее выступил с резкой критикой статьи помощника секретаря Совета безопасности. Раввин заявил, что еврейская община России восприняла материал "с крайним недоумением", а содержащиеся в ней тезисы сочла оскорблением "миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России".
В Федерации еврейских общин России считают, что статья Павлова "создает причину для вражды", а Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совета безопасности России.
Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совета безопасности России, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение "Хабад" не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, так же как и "90% раввинов, работающих в иудейских общинах России". Идеология "Хабада" основана на уважении ко всем религиям, народам и к каждому человеку, подчеркнул раввин.
Рассуждения Павлова "можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо", заявил Лазар, но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. "Такого рода новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России представляют собой огромную опасность и поэтому должны вызвать немедленную и однозначную реакцию общества и властей страны", – считает Лазар.
- По мнению экспертов американского Института изучения войны (ISW), российские официальные лица все чаще пытаются увязать войну в Украине с религиозными концепциями. На это указывают последние заявления главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал войну в Украине джихадом.
- Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл ранее говорил о "сатанизации" Запада и якобы наступившем сражении "ангелов и демонов", где поле битвы – Украина.
- В статье Павлова содержались резкие оценки также в адрес других религиозных течений, к которым, по его утверждениям, принадлежат украинские политики - в частности пятидесятников и приверженцев Церкви сайентологии. Перед пятидесятниками и сайентологами Патрушев извиняться не стал.
В США считают незаконной работу грузинского виртуального казино
Государственные регуляторы ценных бумаг из четырех американских штатов (Техас, Нью-Джерси, Кентукки и Алабама) считают деятельность виртуального казино из Грузии под названием Slotie NFT «незаконной и мошеннической».
Американские надзорные органы сочли, что невзаимозаменяемые токены (non-fungible tokens, NFT), которые предлагает виртуальное казино, являются незарегистрированными ценными бумагами, выпущенными в нарушение законов США.
В случае, если деятельность Slotie не будет приостановлена в вышеуказанных американских штатах, операторам казино грозит штраф и тюремное заключение на срок от двух до 10 лет.
Адвокат Джереми Голдман, специализирующийся на NFT, заявил, что виртуальное казино Slotie ожидаемо привлекло к себе внимание надзорных органов: «Slotie NFT позиционируют свои токены как дающие их владельцам пассивный доход, полученный благодаря усилиям казино и его партнерам, что является определением ценной бумаги».
Компания уже объявила, что консультируется с юристами по поводу сложившейся ситуации, а также выразила уверенность, что преодолеет все трудности.
«Важны наша настойчивость и единство. Спасибо за поддержку!», – говорится в заявлении, опубликованном в Twitter-аккаунте Sloties.
- NFT – или невзаимозаменяемый токен – это уникальный цифровой предмет, чья оригинальность и собственность на который доказана при помощи технологии блокчейн. Чаще всего NFT покупаются и продаются через блокчейн криптовалюты эфириум.
- Если коротко, то блокчейн – это база данных, содержащая информацию о покупке и продаже цифрового предмета, будь то один цифровой токен NFT или один эфириум. Подделать или изменить эти данные невероятно сложно, но доступ к этой информации открыт, так что подтвердить с ее помощью подлинность цифрового предмета может любой.
- Самые популярные NFT сегодня – это произведения цифрового искусства. NFT от цифрового художника Beeple продали на аукционе Christie’s более чем за 69 миллионов долларов, что, по мнению аукционного дома, сделало его одним из трех наиболее дорогих ныне живущих художников.
В Евросоюзе договорились запретить продажу бензиновых авто к 2035 году
Европейский парламент и страны Евросоюза подписали соглашение о запрете на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов к 2035 году.
"Этот сектор, на долю которого сейчас приходится 16% выбросов в Европе, к 2050 году станет углеродно-нейтральным", – сказал председатель комитета Европарламента по охране окружающей среды Паскаль Канфен, назвав документ "историческим решением".
Международная экологическая организация "Гринпис" раскритиковала соглашение, заявив, что оно лишь маскирует многочисленные неудачи политиков в их борьбе с климатическими изменениями. По расчётам экологов, отказаться от новых автомобилей с дизельными двигателями нужно к 2028 году, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5°C.
- Учёные подтвердили, что из-за глобального потепления, которое в значительной степени вызвано парниковыми газами, ливни и волны тепла учащаются и становятся интенсивнее. Летом 2022 года проливные дожди вызвали серьёзные наводнения в Австралии, Индии, Бангладеш и Китае. В то же время в некоторых регионах России, США, Японии и странах Европы установилась жара.
- Ограничить глобальное потепление 1,5°C и стремиться к сокращению углеродных выбросов к 2030 году договорились на климатической конференции ООН в Глазго в ноябре 2021 года. Итоговое соглашение саммита подписали почти двести стран, в том числе Россия.
Байден назвал «опасной» риторику Путина о ядерном оружии
Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу слов президента России Владимира Путина о том, что он не намерен применять ядерное оружие в Украине. Байден считает риторику российского президента опасной.
"Если у Путина нет никаких намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о способности применить тактическое ядерное оружие?" - сказал Байден в интервью телекомпании NewsNation.
Владимир Путин, выступая 27 октября на сессии клуба "Валдай", заявил, что Россия "инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия", а лишь ответила на ядерный шантаж со стороны западных лидеров. Российский президент выступил с утверждением, что России не нужен ядерный удар по Украине, отметив, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает всё, чтобы скрыть следы подготовки к использованию "грязной бомбы" на своей собственной территории.
Ранее Соединённые Штаты и другие страны, которые оказывают поддержку Украине в связи с российским военным вторжением, отвергли утверждения российских властей. Президент США Джо Байден 25 октября предупредил Россию, что применение тактического ядерного оружия станет "невероятно серьёзной ошибкой".
Представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Россия может рассматривать возможность применения "грязной бомбы" и создает предлог, чтобы обвинить в этом Украину.Однако отметил, что Вашингтон пока не видел никаких признаков этого.
В новой оборонной стратегии США, которая опубликована 27 октября на сайте Пентагона, Россия названа "острой угрозой". "Недавние события подчеркивают острую угрозу, исходящую от России. Презирая независимость своих соседей, правительство России стремится применить силу для изменения границ и восстановления империалистического режима", - говорится в документе.
Среди рисков со стороны России в документе перечислены ядерная угроза как самим США, так и их союзникам и партнерам, угроза крылатых ракет большой дальности, кибер- и информационные угрозы, угроза химического и биологического оружия.
Пашинян: Армения готова работать над российским предложением
Армения готова работать над предложением России по урегулированию отношений с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем Twitter-аккаунте.
Подчеркнув, что в начале сентября Ереван дал согласие «работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией», Пашинян написал: «[Армения] готова подтвердить это в Сочи».
«Надеемся, что Россия поддержит свои предложения», — написал глава правительства Армении.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может и не собирается диктовать Армении что-либо в плане мирного договора с Азербайджаном. На заседании клуба «Валдай» он подчеркнул, что так называемый «вашингтонский» вариант мирного договора между Арменией и Азербайджаном подразумевает суверенитет Баку над Карабахом.
«Мирный договор, конечно, нужен. И мы поддерживаем мирное урегулирование и решение пограничного вопроса. Вопрос, какой вариант избрать, — это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. В любом случае, какой бы ни был вариант, и [если] это приведет к миру, то мы только за», — заявил Путин.
«Мы не можем и не собираемся Армении что-то диктовать. Если армянский народ и сегодняшнее армянское руководство считает, что нужно выбрать какой-то конкретный вариант мирного договора, например, так называемый вашингтонский, который предусматривает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом, если Армения так считает, то пожалуйста», — сказал Путин.
Одновременно, президент России заявил: «Если армянский народ, руководство считает, что Карабах имеет свои особенности и эти особенности надо учитывать, обговорить в будущем мирном договоре, такое тоже возможно. Но безусловно, нужно договариваться с Азербайджаном, надо, чтобы договоренности были приемлемы и для другой стороны».
Путин отметил, что Армения является стратегическим партнером и союзником России, при этом, Москва в значительной степени, имея в виду интересы Азербайджана, будет ориентироваться на то, что будет предлагать сама Армения.
Президент России также отметил, что в течение многих лет Москва вела диалог с Ереваном, предлагая отдать Азербайджану пять районов вокруг Нагорного Карабаха, оставив два района для связи с Карабахом, однако Армения «пошла своим путем» и «это привело к той ситуации, которая сложилась на сегодняшний день».
- Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана ожидается в Сочи 31 октября. Премьер-министр Армении подтвердил свое участие. Азербайджанская сторона пока публично не отреагировала на приглашение президента России, передает Радио Азатутюн.
СМИ: в Тбилиси мужчина взорвал гранату в гостиничном номере
Взрыв произошел в номере гостиницы «Люкс» в Тбилиси. По предварительной версии, постоялец взорвал гранату. Он получил серьезные травмы и был госпитализирован в медцентр имени академика О. Гудушаури. По словам врачей, состояние пациента тяжелое.
На кадрах с места видно, что окна в номере на втором этаже выбиты. В настоящее время здание гостиницы опечатано. Следствие начато по факту взрыва (статья 229 УК Грузии), пишет агентство «Новости-Грузия».
- На прошлой неделе сотрудники МВД Грузии задержали подозреваемого в совершении взрыва на улице Лагидзе в центре Тбилиси. Следствием установлено, что 22 октября у обвиняемого произошла ссора с четырьмя лицами, в ходе которой он бросил в их сторону ручную гранату и скрылся с места происшествия.
Илон Маск о покупке Twitter : «Птичка на свободе»
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск закрыл сделку по приобретению социальной сети Twitter за 44 млрд долларов и возглавил компанию. Об этом сообщил Reuters.
Сам Маск прокомментировал это событие фразой: "Птичка на свободе". На логотипе соцсети изображена птица, а её название переводится как "щебет".
27 октября Маск опубликовал видео посещения офиса штаб-квартиры Twitter, а также поменял на своей странице в соцсети статус, описав себя как "главный по твитам" (Chief Twit).
По данным Reuters и The Washington Post, в тот же день Маск уволил исполнительного директора Twitter Парага Агравала, финансового директора Неда Сигал, руководителя по правовым вопросам Виджайю Гадде и главного юридического консультанта компании Шона Эджетта. Он обвинил их в том, что они ввели в заблуждение его и инвесторов по поводу количества фейковых аккаунтов на платформе, отмечает агентство.
Ожидается, что Маск будет исполнять обязанности главы компании до тех пор, пока не подберет новое руководство.
По словам Маска, он решил приобрести Twitter, чтобы люди в будущем имели "общую цифровую городскую площадь" для обсуждения разных мнений. Ранее он обещал сократить расходы в Twitter, а соцсеть сделать более инновационной, дружелюбной и гостеприимной. Он также пообещал ослабить правила модерации контента на платформе и снять блокировки, в том числе с бывшего президента США Дональда Трампа.
О планах Маска купить Twitter за 44 миллиарда долларов стало известно в апреле.
Однако в июле он отозвал своё предложение, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов. В Twitter сочли отказ надуманным и потребовали суд обязать Маска завершить покупку. Бизнесмен выступил со встречным иском. В октябре Илон Маск решил завершить сделку по покупке социальной сети. Она должна была быть закрыта до 28 октября - в противном случае Маска ждало судебное разбирательство.
Зеленский: раньше все думали, что войны в Абхазии и Осетии – забота грузин
28 октября в Украине отмечают День освобождения от нацистов во Второй мировой войне, напомнил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, опубликованном на сайте Офиса президента.
Зеленский, записавший видео на фоне сбитого российского дрона-камикадзе иранского производства, сказал, что «новое зло наступает мгновенно», когда мир не замечает этого.
«Кое-кто сонный, кто-то глубоко спит. Кто-то не обращает внимания. Кто-то не придает значения. В общем, все молчат и думают одинаково: "Меня не коснется. Война где-то далеко. Где-то в Приднестровье. Это забота молдаван. Где-то в Абхазии и Осетии. Это забота грузин. Где-то в Крыму и на Донбассе. Это забота украинцев. Нас обойдет. За нами не прилетит. За нами не придут". К сожалению, как следствие, это становится заботой всех», – подчеркнул он.
Нацизм стал примером и вернулся «в новой маске и с новыми лозунгами», но с той же целью, продолжил Зеленский.
«Заминировать ДнепроГЭС или захватить Запорожскую АЭС. Сбрасывать бомбы на красный крест или надпись «дети». Воровать зерно по «Хунгерплану» или создавать угрозу голода всей планете. Похищать и вывозить людей. Форма зла стала другой, но суть осталась неизменной. Но рано или поздно о военных преступлениях становится известно. Реакция мира становится болезненной. Политика умиротворения становится жестким противодействием. Положение зла становится цугцвангом. Так что зло всегда заканчивает одинаково. Оккупант становится капитулянтом. Захватчик – беглецом. Военные преступники становятся подсудимыми, агрессия – приговором. Разрушения становятся репарациями. Вражеская техника становится музейными экспонатами. Подвиги дедушек становятся победами внуков», – резюмировал он.
День освобождения Украины от нацистских захватчиков с 2009 года отмечают 28 октября – в день, когда войска нацистской Германии и ее союзников полностью покинули территорию Украины, пишет издание «Гордон».
Европейский центральный банк вновь резко поднял базовую ставку
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг второй раз подряд резко повысил базовую процентную ставку – на 0,75 процентных пункта, до 2%. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
О решении объявлено на фоне рекордной инфляции в еврозоне, пишет "Немецкая волна". Издание отмечает, что впервые на аналогичный шаг в штаб-квартире ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне решились 8 сентября.
"Совет управляющих принял решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к её среднесрочному целевому уровню в 2%", – подчёркивает регулятор.
Обычными считаются изменения на 0,25 процентных пункта. В конце июля базовая ставка, на протяжении нескольких лет находившаяся на нулевом уровне, была поднята на 0,5 процентных пункта.
Повышение базовой ставки призвано сделать кредиты более дорогими, снизить спрос на них со стороны предприятий и потребителей, уменьшить тем самым находящуюся в обращении денежную массу и в результате затормозить инфляцию. Одновременно, однако, происходит и снижение деловой активности, что ведёт к замедлению экономического роста.
Инфляция в еврозоне выросла до рекордного уровня в сентябре из-за значительного удорожания энергоносителей и продуктов питания. По сравнению с тем же месяцем в прошлом году потребительские цены выросли на 9,9%. Это самый высокий уровень с момента введения в оборот евро в 1999 году.
Кадыров признал гибель 23 чеченских бойцов в результате удара ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале написал о гибели 23 чеченских бойцов, участвовавших в боевых действиях в Украине, в результате артиллерийского удара ВСУ в Херсонской области. По словам Кадырова, это произошло в начале недели. Глава Чечни сообщил также о 58 раненых, из которых четверо получили «тяжёлые травмы».
Отдельно Кадыров подчеркнул, что «чеченцы участвуют в джихаде», а «пасть в священной войне – это большая честь и радость для каждого истинного мусульманина». При этом он пообещал выделить на похороны каждого погибшего «кадыровца» миллион рублей, а ещё по 12 миллионов, согласно его словам, «выделит государство». Родственникам погибших он предложил паломничество в Мекку.
Сообщения о гибели «кадыровцев» появлялись в СМИ с самого начала российского вооружённого вторжения на территорию Украины, однако в понедельник в украинских военных телеграм-каналах появилась информация о «накрытии» сразу большой группы чеченцев – назывались цифры от пятидесяти до ста погибших. Кадыров до сегодняшнего дня не комментировал эту информацию. Ранее он лишь выступил с крайне резким заявлением, призвав «стирать с лица земли» украинские города.
- Кавказ.Реалии известно о 140 погибших в Украине уроженцах Чечни – это в несколько раз больше, чем сообщалось официально: по данным «Кавказского узла», на 14 октября власти так или иначе подтвердили гибель лишь 29 человек.
В Киеве переименовали более сорока улиц, напоминавших о России и СССР
Киевский городской совет переименовал более сорока улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы Украины, названия которых так или иначе были связаны с Россией и СССР.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новые названия отбирали сами киевляне путем электронного голосования, а городской совет лишь утверждал один из нескольких вариантов, получивших наибольшую поддержку.
Таким образом улицы Славгородская, Багратиона, Александра Матросова и переулок Московский стали улицами аэроразведчика Дениса Антипова, фотографа Максима Левина, генерала Сергея Кульчицкого и переулком актера Павла Ли - все они в разное время погибли в ходе отражения российской агрессии.
Улица Пушкинская в свою очередь переименована в улицу Евгения Чикаленко, украинского мецената и общественного деятеля, жившего в 19 веке, улица Карла Маркса - в улицу немецкого писателя Иоганна Вольфганга Гете, а улица Краснодарская - в улицу Голды Меир, одной из основателей государства Израиль.
Ранее в Киеве появилась улица Героев полка «Азов», носившая до этого имя маршала СССР Родиона Малиновского. Всего, начиная с 2014 года, в столице Украины и других городах страны были переименованы свыше тысячи географических объектов.
В Харьковской области обнаружено еще одно массовое захоронение
В Боровском районе Харьковской области недалеко от села Копанки обнаружено массовое захоронение. По словам местных жителей, его сделали российские военные, которые ранее отступили почти со всей территории региона. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В захоронении могут находиться тела не менее 17 человек. Жители села Копанки сообщили, что российские военные 13 апреля привезли тела на двух грузовиках, вырыли экскаватором яму и сбросили их туда. Место захоронения военнослужащие разровняли танками, не оставили никаких отметок и не дали этого сделать другим.
В сентябре украинская армия в ходе контрнаступления освободила в Харьковской области город Изюм и ещё более 300 населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы региона. Позднее в Изюме нашли массовое захоронение, в котором находились тела 436 человек. Власти Украины сообщили, что у большинства из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток.
Белый дом: США отреагируют на удары России по коммерческим спутникам
США отреагируют на удар по любой американской инфраструктуре, в том числе, по коммерческим спутникам. Об этом в ходе брифинга заявил представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Каким именно будет ответ - не уточняется. Кирби добавил, что Россия, согласно публичной информации, стремится получить противоспутниковые системы.
Ранее в четверг замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИД Константин Воронцов заявил, что Россия рассматривает данные спутники, используемые в ходе войны в Украине, как законные цели для удара.
Кирби на брифинге в Вашингтоне также отметил, что Байден не намерен встречаться с президентом России в ходе саммита G20, который пройдет в Индонезии 15-16 ноября. Ранее президент США неоднократно высказывался о своем нежелании встречаться с Путиным.
Путин официально не подтвердил свое участие в саммите. В четверг он заявил, что еще не принял окончательного решения. «Может быть и я поеду», - сказал он. Путин также добавил, что представители России обязательно будут на саммите.
- Военные эксперты отмечают беспрецедентное использование коммерческих систем на войне в Украине. Широкое применение в украинской армии нашла система спутниковой связи Starlink Илона Маска. Она используется для связи и управления ВСУ, включая получение разведывательных данных и целеуказания с беспилотников в реальном времени. Связь предоставляется или предоставлялась компанией Viasat.
СМИ Кыргызстана осудили блокировку местной службы Радио Свобода
Свыше двадцати независимых СМИ и журналистских организаций Кыргызстана осудили блокировку местной службы Радио Свобода (Азаттык).
В соответствующем обращении к властям страны сказано, что блокировка «не имеет под собой даже формальных оснований», поскольку «прописанный в законе механизм предполагает принятие такого решения исключительно по заявлению граждан или юридических лиц, которые считают, что в отношении них распространены недостоверные сведения, порочащие их честь, достоинство или деловую репутацию, однако в случае с блокировкой «Аззатыка» подобного заявления ни от кого не поступало».
Авторы обращения потребовали от властей Кыргызстана «прекратить массированное и беспрецедентное давление на свободу слова и свободу прессы, уголовные преследования в отношении журналистов, блогеров, гражданских активистов и иных лиц, свободно выражающих свое мнение», а также «прекратить законодательные инициативы по ограничению свободы СМИ» - в частности, позволяющие без судебного решения закрывать неугодные властям издания.
26 октября Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана заблокировало на два месяца сайт местной службы Радио Свобода (Аззатык). За два дня до этого руководству СМИ было направлено письмо с требованием удалить в течение 24 часов запись прямого эфира программы «Настоящее Время. Азия», в которой рассказывалось о «тяжелых боях на границе Кыргызстана и Таджикистана». В программе были представлены мнения обеих сторон конфликта, что, по мнению независимых журналистов, и не понравилось властям.
Путин на «Валдае»: мир ждет самое опасное десятилетие
Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времен второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное выступление Путина потом будут «читать и перечитывать».
Путин начал свою речь с критики западных стран. Он заявил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью Запада. «Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Любая альтернативная точка зрения и критика объявляется пропагандой и «происками Кремля»«, - сказал Путин. По его мнению, Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными.
Он добавил, что действия западных стран привели к «трагическим событиям в 2014 году в Украине».
Путин заявил, что Россия неоднократно пыталась выстроить отношения с ведущими западными государствами и НАТО, но всегда получала отказ. «Посыл был один - давайте жить дружно», - сказал Путин, добавив, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а просто отстаивает свое право на существование. «Период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается», - подчеркнул в речи российский президент.
В ходе своего выступления Путин вновь прокомментировал распад СССР, сказав, что это событие «разрушили мировое равновесие». Ранее он заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века.
Президент России вновь заявил, что Украина исторически создавалась как искусственное государство. «Откровенно говоря, единственным, настоящим, серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину», - сказал Путин.
Он выступил с утверждением, что России не нужен ядерный удар по Украине, отметив, что в этом нет ни политического, ни военного смысла. Киев же, по словам Путина, делает все, чтобы скрыть следы подготовки к использованию «грязной бомбы». Он выступил за скорейшую инспекцию ядерных объектов Украины экспертов МАГАТЭ.
С обвинениями в адрес Украины о том, что она якобы готовится применить на своей территории так называемую «грязную бомбу» и впоследствии возложить ответственность на Москву, российские власти выступают с прошлой недели. Киев и западные страны отвергли эти российские предположения, назвав их ложными. Украинские власти не исключают, что Россия сама готовит атаку под чужим флагом с целью дискредитировать украинскую сторону и позднее использовать ситуацию как предлог для использования ядерного оружия.
Во вторник стало известно о готовящемся в ближайшие дни приезде в Украину - по экстренному запросу Киева - экспертов Международного агентства по атомной энергии. Они сообщили, что проверят два ядерных объекта. В МАГАТЭ отметили, что регулярно инспектируют украинские предприятия, и прежде ничего незадекларированного там не находили.
Российский президент, выступая 27 октября на сессии клуба «Валдай», указал, что России «инициативно никогда ничего не говорила о возможности применения ядерного оружия». При этом страны Запада после начала российского вторжения в Украину в конце февраля не раз обвиняли Москву в безответственной риторике. Так Путин, в частности, говорил, что Москва использует «все имеющиеся средства» для защиты территориальной целостности, а замглавы российского Совета безопасности Дмитрий Медведев грозил Западу Апокалипсисом: «Их люди хапнут горя по полной программе. У них в прямом смысле будет гореть земля и плавиться бетон».
Кадыров открыл представительство Чечни в сепаратистской «ДНР»
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего представителя в сепаратистской «Донецкой народной республике». Им стал ростовский бизнесмен Рамзан Мударов. Как следует из подписанного Кадыровым указа, Мударов будет исполнять свои обязанности на общественных началах, сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно открытым данным, Рамзан Мударов является руководителем и учредителем ООО «МТС-Юг». Эта зарегистрированная в Ростове-на-Дону компания занимается торговлей автомобилями. Также Мударов - учредитель торгового дома «Машиностроительные заводы» в Батайск Ростовской области. Доходы торгового дома в 2021 году составили 111 млн рублей, а прибыль 2,3 миллиона. У «МТС-Юг» доходы обозначены в 1,1 млн рублей, прибыль за прошлый год составила около 100 тысяч. В Арбитражном суде в общей сложности рассматривается 21 дело, связанное с компаниями Мударова, на общую сумму в более чем 50 млн рублей.
- С началом войны в Украине Рамзан Кадыров обменивается с главами сепаратистских «ЛДНР» наградами. В конце сентября Кадыров подписал указ о награждении высшим орденом республики – имени его отца Ахмата Кадырова – главы сепаратистов «Донецкой народной республики» и бывшего функционера финансовой пирамиды МММ Дениса Пушилина.
- В начале августа Кадыров и руководитель сепаратистской «Луганской народной республики» Леонид Пасечник также обменялись наградами: чеченский политик стал «героем ЛНР», а Пасечник получил орден Ахмата Кадырова. Церемония обмена прошла в Грозном.
- Кроме того, Пасечник наградил мать Рамзана Кадырова Аймани и его супругу Медни орденом Дружбы народов. Ранее награду также получила дочь Кадырова Айшат – министр культуры Чечни.
- Помимо официального и обязательного для регионов постпредства субъекта в Москве Чечня имеет представительства в ряде регионов – Рязанской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Северо-Западном округе, Башкортостане. В 2021 году официальное издание «Чечня сегодня» утверждало, что представительства главы Чечни действуют во всех регионах России.
Эстония досрочно прекратит импорт нефтепродуктов из России
Правительство Эстонии приняло решение о досрочном прекращении импорта нефтепродуктов из России. Запрет вступит в силу с 5 декабря - до завершения установленного Евросоюзом переходного периода. Об этом сообщает BNS.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу уточнил, что с 5 декабря полностью прекращается транзит российской нефти и нефтепродуктов в республику.
- Евросоюз ввел до февраля 2023 года постепенный переходный период введения санкций на импорт и транзит российских нефтепродуктов.
- МИД Эстонии ранее направил в Еврокомиссию предложение о безотлагательном и всестороннем применении энергетических санкций в отношении российского газа и нефти.
Власти Украины после новых обстрелов ужесточают режим экономии энергии
Администрация президента Украины уведомила сограждан, что из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре в ночь на четверг в стране придется ввести дополнительные меры экономии.
«Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», - цитирует Русская служба «Би-би-си» замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. Он уточнил, что режим экономии ужесточается в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.
Украинский поставщик электроэнергии YASNO сообщил, что из-за серьезных разрушений инфраструктуры после ударов в ночь на 27 октября дефицит мощности в Киеве может составить почти треть от общего потребления. В связи с этим отключения света в столице будут продолжительнее и коснутся большего количества потребителей.
В ночь на четверг обстрелам подверглись Киевская и Запорожская области. О погибших и пострадавших не сообщалось. Было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры; сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать вспыхнувшие пожары в короткие сроки.
Ракетные удары по украинской инфраструктуре российские военные наносят уже третью неделю, с 10 октября. В Москве заявили об ответных шагах на взрыв на Крымском мосту, который, как утверждает президент Владимир Путин, устроили украинские спецслужбы. Минобороны России назвало целью ударов объекты систем военного управления, связи и энергетики.
Из-за сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц
Из-за сильного дождя в Батуми затопило несколько улиц. По данным городских властей, из-за осадков вышли из берегов местные речки, что привело к затоплению близлежащих улиц и вызвало оползни.
В местах затопления вместе с соответствующими городскими службами находится мэр Батуми Арчил Чиковани.
Проводятся работы по очистке дренажных колодцев и каналов и другие мероприятия, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации мэрии, все дренажные каналы, ведущие к морю, открыты для своевременного отвода воды.
Тедеев покидает пост главного тренера сборной РФ по вольной борьбе
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил уход Дзамболата Тедеева с поста главного тренера национальной команды.
«Дзамболат Ильич получает более масштабный объем ответственности. Он продолжает курировать национальную команду. Я надеюсь, его опыт поможет нашей сборной. Но физически Дзамболат Ильич уходит с поста главного тренера национальной команды», – сказал Мамиашвили в беседе с изданием «Спорт–экспресс».
Ранее Тедеев был удивлен сообщением, что с ним могут не продлить контракт, сказав, что «не видет для этого оснований». 24 октября Тедеев заявил, что его убрали из списка на зарплату, несмотря на действующий контракт.
Один из кандидатов на пост главного тренера российской сборной – Хаджимурат Гацалов.
- Дзамболат Тедеев занимал пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 годы, повторно занял пост в 2016 году. В 2011 году Тедеев предпринял попытку участия в президентских выборах в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Его кандидатуру не зарегистрировали, что спровоцировало беспорядки в Цхинвали. После этого Тедеев поддержал кандидатуру Аллы Джиоевой, которая выиграла выборы, но президентом не стала. В октябре текущего года Тедеев предложил установить памятник Сталину в своем родном селении Цорбис (Цорбиси).
В России впервые прекратили уголовное дело о фейках об армии
Нижегородское управление Следственного комитета России прекратило уголовное дело о фейках об армии за отсутствием состава преступления. Это первый известный такой случай с начала войны. Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".
Дело на жителя Нижнего Новгорода, имя которого не сообщается, завели за публикацию в соцсетях ссылки с видео о действиях российских военных в городе Буча в апреле. Их подозревают в совершении военных преступлений, в том числе убийствах мирного населения.
Как пишут "Сетевые свободы", адвокат нижегородца смог доказать отсутствие у его подзащитного умысла на распространение информации, противоречащей официальной версии министерства обороны. Суд принял во внимание, что ролик был опубликован до того, как ведомство обнародовало свою версию происходившего в украинском городе.
- Статью о фейках об армии ввели в Уголовный кодекс почти сразу после начала вторжения России в Украину. С тех пор, по данным Генпрокуратуры, по ней возбуждены 149 дел. Статья предполагает до 15 лет заключения за распространение любой информации, не совпадающей с точкой зрения Минобороны. В СИЗО и розыске по этой статье оказались десятки людей, среди них - политик Илья Яшин, адвокат Дмитрий Талантов, бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова.
- Российские войска занимали город Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
В Абхазии предложили запретить рекламу табачной продукции
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия внесли в первом чтении изменения в закон «О рекламе».
Как сообщил депутат Дмитрий Маршания, изменения устанавливают дополнительные требования к размещению наружной рекламы, установке и эксплуатации рекламных конструкций.
«Одним из важных пунктов представленного проекта является положение об особенностях рекламы отдельных видов товаров, а именно – рекламы табачной и никотиносодержащей продукции», – отметил Маршания.
Как пишет агентство «Апсныпресс», в действующем законодательстве отсутствуют нормы, запрещающие рекламу торговых марок и брендов, производящих табачную продукцию, а также торговых марок, одним из видов деятельности которых является производство табачной и никотиносодержащей продукции. Это, по мнению депутатов, является лазейкой для предпринимателей.
В соответствии с законопроектом, также запрещается реклама курительных принадлежностей, в том числе трубок, сигаретной бумаги, зажигалок, устройств для потребления никотиносодержащей продукции, кальянов.
Спикер Лаша Ашуба отметил, что поддерживает законопроект.
«Ужасная реклама, вывешена не пойми как. Нужно за всем этим следить», – сказал он.
Гарибашвили Орбану: «Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы»
Находящийся в Будапеште с официальным визитом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия переняла у Венгрии «успешные реформы».
«Венгрия, особенно под руководством господина Орбана и в период его правления, является очень успешной страной. Правительство господина Орбана осуществило успешную политику и множество реформ на благо своего народа.
Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы вашего правительства, и хотим еще больше сблизиться в разных направлениях.
Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике, как уже было сказано», – заявил Гарибашвили на брифинге после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», грузинские оппозиционные СМИ уже отреагировали на это заявление и напомнили, что согласно резолюции Европарламента от 15 сентября Венгрия больше не может считаться полностью демократической страной.
В резолюции отмечается, что Венгрия превратилась в гибридный режим выборной автократии, причиной чего является нарушение демократии, основных прав и верховенства права. Большинство депутатов Европейского парламента считают, что демократия в Венгрии сильно пострадала именно в период правления Орбана.
Кроме того, Венгрия не отказалась от покупки газа у России и считает, что Европа «прострелила себе легкие», установив экономические санкции против Москвы.
Лидер венгерских националистов Виктор Орбан после избрания премьер-министром страны на четвертый срок назвал президента Украины в числе своих оппонентов.
«Теперь мы должны бороться с более крупными силами. Левые в Венгрии, международные левые силы, брюссельские бюрократы, все организации империи Сороса, международные СМИ, а также президент Украины. У нас никогда не было столько противников», – заявлял Орбан в апреле после переизбрания на пост премьера.
По данным украинского издания «Европейская правда», Орбан также требовал предоставить доказательства по делу о бойне в Буче.
После начала войны на Украине Венгрия приняла у себя около полумиллиона украинских беженцев. Вместе с тем Орбан отказался поставлять Украине вооружение. По его словам, таким образом он защищает Венгрию от войны.
Наблюдатели ЕС выехали на армяно-азербайджанскую границу
Наблюдатели Европейского союза выехали на армяно-азербайджанскую границу для патрулирования.
Об этом сообщила служба, действующая под руководством Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, отмечая, что миссия ЕС будет следить за ситуацией на армянской стороне границы с целью укрепления доверия и поддержки пограничных комиссий.
Решение о развертывании миссии гражданских наблюдателей было принято в начале октября в Праге по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского Совета. 40 невооруженных европейских наблюдателей пробудут в Армении максимум два месяца.
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