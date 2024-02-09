Активист «Комитета-2024» подал иск против Путина за интервью Карлсону

Политический активист Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела против президента России Владимира Путина по статье о реабилитации нацизма. По мнению Антонова, в интервью бывшему телеведущему Fox News Такеру Карлсону Путин оправдывал Гитлера, заявив, что Польша якобы вынудила нацистскую Германию на нее напасть.
В заявлении Антонов приводит цитаты из интервью президента: «Поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну» и «...почему началась война первого сентября 1939 года именно с Польши: она была несговорчивой – Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов, как начать войну с Польшей».
Антонов подчеркивает, что эти высказывания были распространены в СМИ и социальных сетях. Он указывает, что видит в этом признаки преступления, совершенного лицом «с использованием своего служебного положения и с использованием средств массовой информации», и требует начать доследственную проверку.
- Сергей Антонов – председатель объединения «Комитет-2024», который ставит своей целью «делегитимизацию путинского режима». Ранее «Комитет-2024», в частности, обращался в ЦИК с требованием отказать Путину в регистрации на будущие президентские выборы, указывая на многочисленные нарушения при сборе подписей.
- Антонов – политтехнолог, член движения «Свободная Удмуртия». В 2022 году он выдвигался на пост главы Удмуртии от Партии возрождения России, но снял свою кандидатуру, сославшись на нарушения в ходе избирательной кампании. После этого он покинул Россию, опасаясь преследований.