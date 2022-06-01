Акции в годовщину ареста Андрея Пивоварова прошли в странах ЕС, Грузии и Армении

31 мая исполнился год со дня задержания исполнительного директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он обвиняется в деятельности нежелательной организации из-за нескольких постов в фейсбуке и весь этот год провел в СИЗО Краснодара. Акции в поддержку политика в годовщину его задержания прошли в разных странах Европы, а также В Армении и Грузии.

«Объяснимо, почему акции прошли не в Москве и Петербурге – тысячи людей покинули страну, в том числе люди, поддерживающие то, что делал Андрей. Они вышли в пикеты или устраивали вечера писем в тех странах, где сейчас находятся», – рассказала Кавказ.Реалии руководитель штаба Пивоварова на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Татьяна Усманова.

В Ереване акция прошла перед посольством России, куда несколько человек вышли с плакатами «Свободу Андрею Пивоварову» и с фото оппозиционного политика. В Тбилиси пикет прошел рядом с площадью Свободы.

31 мая 2021 года Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково», остановив его прямо на взлетно-посадочной полосе. Он обвиняется в руководстве «нежелательной организацией» из-за более 30 постов и репостов в фейсбуке. В начале мая ему впервые с момента ареста разрешили созвониться с родителями и пятилетним сыном.