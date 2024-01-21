Акции в поддержку Навального прошли в десятках стран

В воскресенье, 21 января, почти в сорока странах мира прошли акции в поддержку находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.

Акции были приурочены к третьей годовщине ареста Навального. Митинги и пикеты, организованные покинувшими Россию соратниками оппозиционера, прошли, в частности, в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канаде, Аргентине и Австралии.

В столице Чехии Праге около 50 активистов собрались на Староместской площади. Среди пришедших было несколько белорусов и украинцев, отмечает корреспондент Радио Свобода. Через громкоговоритель организаторы и спикеры читали письма политических заключенных и обращались к собравшимся. Звучали лозунги: «Свободу всем политзаключенным», «Свободу Алексею Навальному», «Россия без Путина» и «Россия будет свободной!».

В Италии на митинг вышли активисты в Милане. Фотографии оттуда Радио Свобода публикует в своем телеграм-канале.

В Тбилиси митинг прошел у парламента Грузии. Люди пришли с пацифистскими плакатами и плакатами за сменяемость власти в России. Собравшиеся потребовали освободить Навального и других политических заключенных, а также выразить солидарность со всеми, кто, так же как они, выступает за мир и противостоит диктатуре, сообщает RusNews.