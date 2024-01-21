Акции в поддержку Навального прошли в десятках стран

В воскресенье, 21 января, почти в сорока странах мира прошли акции в поддержку находящегося в заключении российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.
Акции были приурочены к третьей годовщине ареста Навального. Митинги и пикеты, организованные покинувшими Россию соратниками оппозиционера, прошли, в частности, в США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Канаде, Аргентине и Австралии.
В столице Чехии Праге около 50 активистов собрались на Староместской площади. Среди пришедших было несколько белорусов и украинцев, отмечает корреспондент Радио Свобода. Через громкоговоритель организаторы и спикеры читали письма политических заключенных и обращались к собравшимся. Звучали лозунги: «Свободу всем политзаключенным», «Свободу Алексею Навальному», «Россия без Путина» и «Россия будет свободной!».
В Италии на митинг вышли активисты в Милане. Фотографии оттуда Радио Свобода публикует в своем телеграм-канале.
В Тбилиси митинг прошел у парламента Грузии. Люди пришли с пацифистскими плакатами и плакатами за сменяемость власти в России. Собравшиеся потребовали освободить Навального и других политических заключенных, а также выразить солидарность со всеми, кто, так же как они, выступает за мир и противостоит диктатуре, сообщает RusNews.
- 17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии после длительного лечения, связанного с последствиями отравления боевым отравляющим ядом «Новичок». Политика задержали прямо в московском аэропорту, после чего арестовали.
- С тех пор Навальный находится в заключении. Его приговорили к длительному сроку лишения свободы сразу по трем уголовным статьям. Организованные им политические структуры были признаны российскими властями «экстремистскими организациями», сотни соратников Навального либо подверглись уголовному преследованию, либо были вынуждены уехать из России.
- Еще несколько уголовных дел против политика находятся на стадии рассмотрения.
- По совокупности обвинений Навальному грозит пожизненный срок лишения свободы.