Алек Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок

Талибы с момента прихода к власти в Афганистане убили или похитили в четырех провинциях более 100 бывших сотрудников полиции и разведки. Об этом говорится в отчете Human Rights Watch.

Организация утверждает, что собраны данные об убийстве 47 бывших афганских военнослужащих, полицейских и сотрудников сил безопасности талибами в период с 15 августа по конец октября. В HRW заявляют, что отчет основан на 67 интервью, в том числе 40 личных интервью со свидетелями, родственниками и друзьями жертв, а также с участниками "Талибана".

"Амнистия, обещанная лидерами "Талибана", не помешала боевикам казнить или похищать бывших сотрудников афганских сил безопасности. "Талибан" должен предотвратить новые убийства, провести тщательное расследование каждого указанного случая и выплатить компенсацию семьям жертв", – заявила Патриция Гусман, директор азиатского отделения HRW.

Как отмечается в отчете, лидеры "Талибана" призвали сдавшихся сотрудников сил безопасности зарегистрировать свои данные, чтобы гарантировать их безопасность. Однако, по информации правозащитников, талибы использовали эту информацию для задержания и казней без судебного разбирательства.

Кроме того, "Талибан" получил доступ к базе данных бывших правительственных чиновников, которую он использовал для задержания и убийства людей, говорится в документе.

В отчете HRW также описываются ночные рейды, в ходе которых задерживали или похищали бывших правительственных чиновников. Правозащитники сообщают о преследовании членов семей жертв, некоторые из них были отправлены в тюрьму или убиты.

В своем официальном ответе HRW представители "Талибана" заявили, что не вся информация в отчете точна.

"Некоторые случаи преследования или задержания некоторых людей, о которых вы упомянули в своем отчете, не раскрывают преступления, которые были совершены этими людьми. Наша разведывательная информация показывает, что они пытаются создать проблемы и заговоры против новой администрации", – говорится в ответе.

HRW пишет, что талибы также сообщили об увольнении лиц, причастных к нарушениям прав человека, но убедительных доказательств в поддержку своих утверждений не предоставили, отмечают правозащитники.

В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул.

Афганистан был объявлен "Исламским Эмиратом", светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем. В начале сентября они озвучили состав нового правительства.

Страны Запада не признают "Талибан" законным правительством Афганистана. Президент США Джо Байден заявил, что талибам предстоит пройти долгий путь, если они хотят международного признания, передает афганская служба Радио Свобода.

С 1996 по 2001 год талибы уже были фактическими руководителями страны и объявляли ее исламским эмиратом. Тогда их правительство формально признавало только три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.