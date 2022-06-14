Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел рабочее совещание по ситуации на топливном рынке.

Как сообщили в пресс-службе абхазского президента, участники совещания обсудили причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.

По словам вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, повышение цен обусловлено несколькими факторами. Это – изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года; изменения в международной обстановке, связанные, в том числе с войной в Украине; дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации.

Как сообщалось ранее, абхазским правительством в марте было принято постановление, определяющее новый механизм регулирования цен на нефтепродукты. Озган отметила, что во время принятия решения рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.

«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – рассказала Озган.

По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены. Она также отметила, что по поручению абхазского лидера ведутся «серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ».

Аслан Бжания поинтересовался, есть ли возможность снизить розничные цены на топливо при существующем положении дел.

Озган ответила, что можно пойти на снижение цены только в случае, если компенсировать топливным компаниям выпадающие расходы. Если этого не сделать, то фактически у компаний не будет средств для закупки новых партий топлива, сказала она.

Бжания также поинтересовался мнением представителей топливных компаний о возможных механизмах снижения цен. Генеральный директор ООО «Апсны-ойл» сказал, что на сегодняшний день невозможно снизить цену.

«Паника среди экспортеров, вызванная кризисом двухмесячной давности, вынудила закупить определённый объём топлива по высоким на тот момент ценам. У нас есть запасы на месяц», – сказал он.

Генеральный директор ООО «АЗиД» Адамур Габуния отметил, что у них есть запасы топлива на два месяца.

«Сегодня тот объём, который мы имеем, не позволяет нам произвести значительное снижение цены», – отметил Габуния.

Обращаясь к участникам совещания, абхазский лидер подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.

«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренция и никакой монополии быть не должно», – добавил он.

Отметим, что ранее общественный активист Джансух Адлейба объявил голодовку из-за поднятия цен на топливо.