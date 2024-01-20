Алеку Болдуину во второй раз предъявили обвинения в убийстве

Большое жюри присяжных в штате Нью-Мексико предъявило обвинение актеру Алеку Болдуину из-за стрельбы на съемках фильма «Ржавчина» в 2021 году, в результате которой погибла оператор Галина Хатчинс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.

Болдуина обвиняют по двум пунктам обвинения в непреднамеренном убийстве. CNN отмечает, что первый из них в документах суда описывается как «неосторожное применение огнестрельного оружия». Второй как «действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других». Данные обвинения являются тяжкими преступлениями четвертой степени. Актеру может грозить до 18 месяцев тюрьмы.

Предыдущие обвинения в непреднамеренном убийстве в отношении Болдуина были сняты в апреле 2023 года. Однако, позднее прокуратура сообщила о появлении «дополнительных фактов». Ведомство провело дополнительную экспертизу пистолета, из которого была убита Хатчинс, которая показала, что он мог выстрелить только при нажатии на спусковой крючок. Болдуин ранее утверждал, что не делал этого. В интервью журналисту телеканала АВС Джорджу Стефанопулосу он заявил: «Спусковой крючок не был спущен. Я не нажимал на него». «Я никогда не наведу оружие на человека и никогда не нажму на курок. Никогда», - добавил Болдуин.

Адвокаты актера заявили CNN, что ждут нового суда.

Гражданка Украины, американский кинооператор Галина Хатчинс, погибла на съемках вестерна «Ржавчина» в 2021 году около города Санта-Фе. В нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли Алек Болдуин. Инцидент произошел во время съемок сцены, в которой актер должен был стрелять холостыми патронами. Оружие использовалось на площадке как предмет реквизита. Как в пистолете оказался боевой патрон, до сих пор не сообщалось.