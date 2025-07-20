Алиев посоветовал Украине «не смиряться» с оккупацией территорий

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посоветовал Украине «не смиряться» с оккупацией её территорий со стороны России. Об этом он сказал на медиафоруме в городе Шуша, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Алиев провёл параллели между ситуацией Азербайджана, часть территории которого - Нагорный Карабах и прилегающие районы - не контролировалась Баку около 30 лет, и Украины. В конце концов, Азербайджан вооружённым путём в 2023 году установил контроль над Карабахом, который покинуло практически всё его армянское население.

«За годы переговорного процесса, а я участвовал в нем с конца 2003 года, за 17 лет, было очень много предложений, очень много встреч. Было очень много месседжей, о том, что надо смириться с реалиями», – сказал президент Азербайджана. «И потом мы решили, что мы создадим новые реалии, и вы будете с ними мириться. Так и случилось», — отметил Алиев.

Азербайджан официально выступает в поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее в Баку выражали недовольство высказываниями главы МИД России Сергея Лаврова, который, говоря о возможном мирном урегулировании в Украине, также проводил параллели между оккупированными Россией украинскими территориями и Карабахом. По его словам, без признания этих территорий российскими грозит, что Украина в будущем может по примеру Азербайджана отвоевать их силой. В Баку возмутились тем, что он назвал Карабах спорным регионом.

Также, выступая в Шуше, Алиев заявил, что Азербайджан готовит документы для подачи в международные судебные инстанции в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в декабре прошлого года. Власти Азербайджана убеждены, что самолёт был сбит российскими системами ПВО при попытке посадки в Грозном - по всей видимости, его приняли за украинский беспилотник. Самолёт смог дотянуть до Казахстана, где разбился близ Актау.

«Мы знаем, что случилось, и мы можем доказать это. Мы знаем, что российские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации?», - сказал Алиев. Он отметил, что за 7 месяцев Баку не получил ни одного внятного ответа от российской стороны. Алиев повторил, что Азербайджан требует от России признания вины, наказания ответственных за гибель самолёта, выплаты компенсации семьям погибших и пострадавших и возмещения убытков.

Ещё в феврале азербайджанские СМИ писали о том, что такой иск готовится, тогда в публикации агентства APA говорилось, что «двери для диалога с Россией открыты».

У российских властей нет официальной версии причин гибели самолёта и 38 человек на его борту. Они ссылаются на то, что продолжается расследование. Российский президент Владимир Путин принес извинения за инцидент, произошедший в российском воздушном пространстве, но ответственность России официально не признавал.

Отношения между Баку и Москвой после катастрофы самолёта заметно ухудшились, а в последние недели ещё более охладели после гибели двух выходцев из Азербайджана при полицейском рейде в Екатеринбурге, арестов представителей азербайджанской диаспоры в России и российских граждан - в Азербайджане.