Amazon прекратил отправку товаров в Россию и Беларусь

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с B до С. Понижение рейтинга до такого уровня говорит о неизбежности суверенного дефолта.

2 марта агентство уже понижало российский рейтинг в иностранной валюте. Но продолжающиеся события вокруг Украины и санкции еще больше подорвали возможность России обслуживать суверенный долг. Об этом говорит указ президента России Владимира Путина о возможности платить кредиторам из списка "недружественных стран" в рублях, считает Fitch.

Агентство предполагает, что жесткие санкции, введённые в отношении Москвы из-за нападения на Украину, несут угрозу для финансовой стабильности России и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.

Ранее в начале марта кредитный рейтинг России до преддефолтного понизило агентство Moodyʼs. Тогда же рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России с ВВ+ до CCC-. Это нижняя граница спекулятивной категории. Она означает, что риска дефолта можно избежать только при условии благоприятной деловой, финансовой и экономической конъюнктур.

Накануне Центробанк России ввёл новые правила обращения с наличной валютой – в условиях беспрецедентных санкций, введённых странами Запада против России в связи с её вторжением на украинскую территорию. Банкам запретят продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно будет снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.

Правила, названные Банком России временными, будут, как утверждается, действовать полгода – с 9 марта по 9 сентября.

В сообщении Центробанка говорится, что все средства клиентов на валютных счетах сохранятся, однако доступ к ним будет ограничен суммой в 10 тысяч долларов. Если вклад номинирован в иной валюте, клиенту всё равно выдадут доллары.