В США подготовлены санкции против миллиардеров по «списку Навального»

Американские конгрессмены подготовили законопроект о введении санкций против 35 россиян, в том числе - миллиардеров, чиновников и их близких родственников. Он совпадает по именам с предложениями команды Алексея Навального. Документ опубликовала газета The Washington Post.

Законопроект под названием «Закон об ответственности Путина» подготовлен группой из 150 консервативных законотворцев «Республиканский исследовательский комитет», пишет газета. Его автором заявлен глава группы конгрессмен Джим Бэнкс, документ уже поддержан больше чем 30 его коллегами.

Документ позволяет президенту США блокировать имущество лиц из санкционного списка, им можно будет запретить въезд в страну. Россию документ требует признать страной - спонсором терроризма, а поддерживаемых Россией донбасских сепаратистов - террористами. Законопроект значительно ограничивает операции американцев с российским госдолгом.

Персональные санкции предложено ввести против миллиардеров Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Геннадия Тимченко и Олега Дерипаски; глав «Роснефти» Игоря Сечина, «Транснефти» Николая Токарева, «Газпрома» Алексея Миллера и ВТБ Андрея Костина; мэра Москвы Сергея Собянина и губернаторов Московской области Андрея Воробьева и Санкт-Петербурга Александра Беглова, Главы ФСБ Александра Бортникова и его сына Дениса, сына секретаря Совбеза Николая Патрушева, бывшего руководителя аппарата Путина Игоря Шувалова, руководителей Администрации президента, включая бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, действующего главы правительства Михаила Мишустина, всего - против 35 человек.

В список так же попали главы российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян и Первого канала Константин Эрнст и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и председатель ЦИК Элла Памфилова. Общий список полностью повторяет предложение о вводе санкций со стороны команды Алексея Навального, сделанное в январе этого года.

Помимо того, конгрессмены предложили обязать команду президента США в течение полугода после вступления закона в силу опубликовать отчет о личном состоянии и источниках дохода президента России Владимира Путина, членов его семьи и гимнастки Алины Кабаевой, которую неоднократно связывали с Путиным.

Законопроект Бэнкса будет конкурировать в Конгрессе с несколькими предложениями о санкциях против России, российских чиновников и бизнесменов. При этом на этой неделе санкции было предложено ввести против президента России - Владимира Путина.