Американский флот впервые возглавит женщина - адмирал Лиза Франкетти

Президент США Джо Байден выдвинул адмирала Лизу Франкетти на пост главы военно-морского флота страны. Назначение должен утвердить Сенат. Это первый случай, когда главную позицию в американском флоте займет женщина. Кроме того, Франкетти - вторая в истории США женщина в звании адмирала.

Нынешний командующий флотом, адмирал Майк Гилдэй, уходит в отставку по выслуге лет.

Это неожиданное для США назначение. Ранее в качестве наиболее вероятного кандидата на пост рассматривался адмирал Сэмуэль Папаро. Однако Байден предпочел выдвинуть его на должность командующего военно-морскими силами в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Представляя кандидатуру Франкетти, администрация Белого дома упомянула, что она служит в ВМФ с 1985 года. На ее счету - командование Шестым флотом США в Средиземном море, военно-морскими силами США в Корее, и служба в объединенном отделе стратегии и планирования. Сейчас Франкетти занимает должность заместителя начальника оперативного отдела ВМФ США.

По первому образованию Франкетти - журналист. Затем она окончила военно-морской колледж и с тех пор не покидала флот.