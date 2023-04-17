Ангеле Меркель вручили высшую государственную награду ФРГ

Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 17 апреля была вручена высшая германская награда – Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» в особом исполнении. На церемонии вручения в резиденции главы государства – берлинском дворце «Бельвю» выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Штайнмайер долгое время работал бок о бок с Меркель – он был вице-канцлером и министром иностранных дел в ее правительстве. В своей речи президент Германии подчеркнул особую роль Меркель на посту канцлера как женщины из ГДР и ученого. Штайнмайер отметил особый жизненный путь, во время которого Меркель «прошла через опыт диктатуры, который придал ей силы и решимости бороться за усиление демократии». «Вы помогли нашей стране достичь экономического успеха при невиданных доныне вызовах современности», – сказал президент ФРГ, вручая награду. Для времени пребывания Меркель у власти характерно, по его словам, то, что всегда можно было положиться на ее чувство ответственности. «Второе – она никогда не ставила на первый план свою личность, любое тщеславие, любое лицемерие и высокомерие ей претили», – отметил Штайнмайер.

В ответной благодарственной речи Ангела Меркель ограничилась перечислением всех приглашенных соратников, коллег и родственников. Среди них были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший тренер национальной сборной ФРГ по футболу Юрген Клинсманн. Экс-канцлер констатировала, что во время своего 16-летнего пребывания на посту главы правительственного кабинета ФРГ она «приобрела много хорошего опыта». Меркель также отметила: «Много говорится о том, что политика – это яма со змеями. Я могу сказать, что я бы не выжила, если бы не было и другой стороны политики, и поэтому это мне принесло много радости».

Уже перед вручением ордена раздалась критика из рядов партии Меркель - Христианско-демократического союза. Вице-председатель ХДС Карстен Линнеманн заявил утром на канале RTL, что Меркель явно имеет большие заслуги, в том числе международные, однако «она совершила ошибки, даже вопиющие». Генеральный секретарь Свободной демократической партии Биджа Джир-Сарай заявил в интервью медийной группе RND: «В конце ее пребывания на посту канцлера страна находилась вовсе не в хорошем состоянии». Председатель Левой партии Янине Висслер выразила свое недовольство, подчеркнув, что в годы Меркель лишь усилились социальное неравенство и детская бедность в Германии.

Напротив, лидеры Социал-демократической партии Германии и «Союза 90-х/Зеленые» с похвалой отозвались о заслугах Меркель. Глава СДПГ Саския Эскен заявила группе RND: «Мою особую признательность заслуживает дипломатический талант и эмпатичный ум Ангелы Меркель, благодаря которым ей как внутри страны, так и на международной арене постоянно удавалось создавать дееспособные коалиции и находить компромиссы». Председатель партии «Зеленых» Омид Нурипур подчеркнул, что «пребывание Меркель на посту канцлера оставило особый след» в Германии, как ничье другое. По словам политика, необходимо оценить всю деятельность Меркель, чтобы признать ее большие заслуги.

Высшая государственная награда ФРГ вручается «за особые личные заслуги на благо общества». До Меркель подобную награду получили канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, оба ее однопартийцы. Ангела Меркель ранее уже получила два ордена – в 1996 году Большой крест «За заслуги» и в 2008 году Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», однако без особого исполнения.