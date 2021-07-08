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Англия впервые в истории вышла в финал чемпионата Европы по футболу
Сборная Англии по футболу впервые в своей истории вышла в финал чемпионата Европы, одержав победу над Данией. В воскресенье англичанам предстоит сразиться за чемпионский титул с Италией, а пока по всей стране продолжаются бурные празднества. Мы следили за ходом полуфинального матча в нашей прямой трансляции.
Встреча двух команд прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли" и закончилась со счетом 2:1. В воскресенье там же состоится финальный матч Евро-2020 между командами Англии и Италии.
Вчера в полуфинале счёт открыла сборная Дании — гол забил полузащитник Миккель Дамсгор. Но уже через 9 минут сборная Англии сравняла счет — гол в свои ворота забил датский защитник Симон Кьер. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время, Англия заработала пенальти. Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель отразил удар английского нападающего Харри Кейна, но на добивании все тот же Кейн отправил мяч в ворота. Матч закончился со счетом 2:1.
Вот как описал свои эмоции после матча ведущий Би-би-си и знаменитый футболист Гари Линекер: "Мы ждали этого очень долго. И, наконец, это случилось. Я иногда сомневался, что мне вообще доведется снова это увидеть при жизни".
Сегодня утром победе сборной Англии в полуфинале чемпионата мира по футболу посвящены первые страницы почти всех британских газет. Единственным изданием, которое решило проигнорировать триумф англичан на Евро-2020, стала деловая Financial Times, отмечает Би-би-си.
Другие новости дня
«Самое важное – иметь доверие народа» – переговоры Путина и Пашиняна в Москве
В Москве накануне состоялась встреча президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном.
Как сообщает армянская сторона, поздравив Пашиняна с результатами внеочередных парламентских выборов, Владимир Путин отметил:
«Я думаю, что это важно для всех, прежде всего, конечно, для Армении, для армянского народа, имея в виду, что такие сложные, очень острые и чувствительные вопросы, которые нужно решать, решать можно только при обеспечении возможности эффективно работать. А для этого самое важное – иметь доверие народа. Оно у вас есть, это показали результаты выборов. Это очень важно на самом деле, это самое главное. В такие сложные моменты для жизни страны это, наверное, важнейшее условие для дальнейшего развития».
Никол Пашинян в свою очередь, поблагодарил Владимира Путина за роль в вопросе возвращения армянских пленных.
«До сих пор должен констатировать, что, к сожалению, не решен ещё полностью вопрос военнопленных, хотя, к счастью, здесь и не без хороших новостей: несколько дней тому назад 15 военнопленных были возвращены на родину, и я хочу подчеркнуть Вашу личную роль в этом и поблагодарить. Мы в нашем телефонном разговоре 24 июня эту тему обсудили, и через неделю 15 наших соотечественников вернулись на родину», – подчеркнул Пашинян.
И. о. премьер-министра отметил, что ситуация в регионе нестабильна. Он добавил, что нестабильна ситуация на границе Армении и Азербайджана.
«По этому поводу мы неоднократно разговаривали. Хочу сказать, тут тоже мы, к сожалению, имеем очаг постоянного беспокойства в течение последних двух месяцев. Я надеюсь, что по этому вопросу сегодня нам удастся сверить часы», – сказал он.
«К сожалению, в последнее время мы очень часто и много обсуждаем вопросы, связанные с безопасностью, потому что у нас в регионе не очень стабильная ситуация. Конечно, все знают Ваши личные усилия и усилия Российской Федерации в достижении прекращения огня в 44-дневной войне. Должен сказать, что после размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе ситуация стабильная, но время от времени возникают какие-то очаги беспокойства, нестабильности. И я сегодня хочу поделиться с Вами оценками и мнениями, почему и как это происходит», – добавил Никол Пашинян.
Он отметил, что есть хорошие новости в сфере экономики.
«Я надеюсь, Вы помните, что в 2019 году мы в Ереване обсуждали вопросы, связанные с деятельностью ЮКЖД, и должен сказать, что сегодня полным ходом идет обновление железнодорожных составов в Армении. Это действительно очень хорошая новость, потому что реализуется большая инвестиционная программа. В текущем году еще растет и экспорт из Армении в Россию после ковидного года.
Хочу еще поблагодарить Вас за поддержку в доставках вакцины «Спутник-V» в Армению. Сегодня мы уже получили более 100 тысяч доз. Слава богу, ситуация с коронавирусом в Армении довольно-таки хорошая, и на этом фоне уже появляется поток российских туристов в Армению, это тоже очень хорошая новость», – заявил и. о. премьер-министра Армении.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- «Нагорно-Карабахская республика» официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
По числу туристов в Грузии лидируют Турция, Израиль и Украина
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июне текущего года в страну было совершено 156 189 международных визитов. По сравнению с июнем 2020 года, число визитов увеличилось на 294%, по сравнению с июнем 2019 года – уменьшилось на 82%.
По числу международных визитёров в июне лидирует Турция – в июне Грузию из этой страны посетили 29 606 человек. Рост по сравнению с июнем 2020 года составил 87%, спад по сравнению с июнем 2019 года –77.5%.
На второе место по числу туристов вышел Израиль. Если в июне прошлого года, в условиях строгих ковид-ограничений Грузию посетили лишь 46 граждан Израиля, в июне текущего года число визитёров достигло 15 837 (рост 34 328%). По сравнению с июнем 2019 года, туристический поток из Израиля сократился на 23.5%.
Тройку лидеров замыкает Украина. В июне 2021 года Грузию посетили 15 493 туриста из этой страны (рост по сравнению с июнем 2020 года составил 1324%, спад по сравнению с июнем 2019 года – 23.7%).
Грузию в июне текущего года также посетили 14 967 визитёров из России, из Армении – 13 342, из Казахстана – 7328, из Азербайджана – 6900, из Саудовской Аравии – 6046, из Беларуси – 3809, из Узбекистана – 2772, из Польши – 1793, из США – 1709, из Германии – 1633, из Ирана – 1352.
- Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы – дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.
- Кроме того, Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана, Сан-Марино, Монако, Сербии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории, Андорры, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На третий день пребывания в Грузии туристы проходят повторное тестирование за свой счет.
- Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.
Четверо предполагаемых убийц президента Гаити застрелены
Глава полиции Гаити Леон Шарль сообщил в ночь на четверг, что силы безопасности застрелили четверых и задержали ещё двоих, подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. По словам Шарля, нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в столице Гаити Порт-о-Пренсе они были освобождены.
"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны сегодня Национальной полицией»,— написал в твиттере министр связи Франц Экзантус.
Нападение произошло в ночь на 7 июля, группа людей пробралась на территорию резиденции президента. 53-летний Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Его жена, Мартин Моиз, также была ранена. Она в стабильном, тяжёлом состоянии. Её отправили на лечение в США, сообщил посол Гаити в Вашингтоне Бокчит Эдмонд.
На следующий день после покушения власти сообщили некоторые подробности убийства, передаёт Би-би-си. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что нападавшие были иностранцами и говорили на английском и испанском языках. По словам посла Гаити в США , нападавшие были одеты как агенты американского Управления по борьбе с наркотиками, что возможно помогло им проникнуть на территорию резиденции президента Гаити. Представитель Госдепартамента США опроверг какую-либо причастность американских агентов к убийству Моиза.
Власти соседней Доминиканской Республики не исключили, что группа нападавших состояла из четырех колумбийцев и трех венесуэльцев, связанных с наркобаронами Гаити.
В интернете появились видеокадры, сделанные в районе нападения, на которых видна колонна внедорожников и выходящие из машин вооруженные люди. По словам и.о. премьер-министра Жозефа, они были хорошо вооружены и выглядели профессионально подготовленными. Подлинность этого видео по-прежнему не подтверждена, сообщает Би-и-си.
Массовые протесты против Жовенеля Моиза в последние годы сопровождались беспорядками и погромами. Противники президента обвиняли его в коррупции и связи с вооруженными бандами. Борьба таких банд за контроль над столицей Порт-о-Пренсом, по данным ООН, с начала июня нынешнего года привела к бегству из города не менее 15 тысяч человек. Гаити является одним из самых бедных государств в мире, 60 процентов из почти 11 миллионов человек в стране живут меньше, чем на 2 доллара в день.
Таджикистан просит ОДКБ о помощи в охране границы с Афганистаном
Таджикистан обратился за помощью в охране границы с Афганистаном к государствам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Военный альянс объединяет ряд бывших советских республик во главе с Россией.
«Учитывая складывающуюся в регионе ситуацию, а также то, что отдельные участки границы с Афганистаном находятся в труднодоступной горной местности, в одиночку справиться с этой задачей представляется сложным», - сказал представитель Таджикистана при ОДКБ Хасан Султонов. Он отметил, что за последние две недели на фоне наступления талибов на правительственные силы в Афганистане таджикскую границу пересекли около полутора тысяч афганских военных.
Призыву из Душанбе предшествовало заявление Москвы о поддержке союзного государства. «Россия в случае необходимости готова предпринять дополнительные усилия по содействию Таджикистану в обеспечении безопасности на границе», - заявил 6 июля замглавы МИД России Андрей Руденко.
На таджикской территории действует 201-ая российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами, отмечает «Интерфакс».
Талибы ведут наступление одновременно с выводом из Афганистана военнослужащих США и других стран НАТО. Западная коалиция планирует полностью вывести свои силы к середине сентября.
Как отмечают таджикские власти, под контролем радикальных исламистов сейчас находятся примерно две трети от общей линии границы с Афганистаном. В целом ее протяженность – более 1 тысячи 350 километров.
В Душанбе также говорят, что ожидают наплыва беженцев, и уже начали обеспечивать кровом и продуктами питания прибывающих в страну.
В самом Афганистане талибы за последние недели захватили значительные участки на севере страны. Все чаще высказываются опасения, что развернутое ими наступление чревато крахом международно-признанного правительства в Кабуле.
COVID-19 в Абхазии: 179 новых случаев, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 499 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 179 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 108 человек. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 29 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале 6 июля скончалась женщина 56 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 14 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 28 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 39, в Ткварчельской ЦРБ - 15.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 18 341 человек. Зарегистрировано 256 летальных случаев. Выздоровели 15 640 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения
Гахария обвинил правительство в некомпетентности из-за событий 5-6 июля
В некомпетентности обвинил правительство Грузии его бывший глава Георгий Гахария из-за последних событий в Тбилиси. В беседе с журналистами в Зугдиди, где Гахария проводит предвыборную кампанию своей новой партии «За Грузию», бывший премьер назвал реакцию властей на события 5-6 июля «пиком некомпетентности» и «неспособностью защитить права граждан», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«На протяжении последних двух дней мы увидели, что государство не могло защитить конституцию и не смогло защитить граждан от физического насилия, это было проявлением недееспособности», - сказал Гахария.
Государство должно быть ответственно за защиту безопасности каждого гражданина, подчеркнул экс-премьер.
«Считайте, что это было политическим явлением. Смотреть на разрушенное государство очень тяжело. Когда государство не могло защитить ни конституцию, ни своих граждан от физического насилия, не смогло защитить журналистов от массовых преследований, не смогло защитить туристов… Просто невозможно представить, что мы увидели. Это было проявлением беспомощности. Какой-то пик некомпетентности. Оказывается, эти люди понимают государство так - если государство предупредило о рисках, то за мою физическую безопасность, установление и поддержание конституционного порядка в стране, ответственность несет кто-то другой. Это уже беспомощность.
Сегодняшние боссы правящей власти винят во всем всех, абсолютно всех: граждан, церковь, Европу, когда им нужно - то правых, то левых, но вообще ничего не говорят о своей ответственности, что еще более безответственно. Государство, по сути, сделало все для того, чтобы сказать - я вас предупредило, а теперь отойду в сторонку, а вы - граждане, выясняйте отношения друг с другом. Это был крайне безответственный поступок. Насилие порождает только насилие, и все это мы увидели за последние два дня. Помимо некомпетентности, все это прямой вред, нанесенный государству. Фактически, это обрушение государства», - сказал Гахария.
Следует отметить, что самого Гахария оппоненты неоднократно обвиняли в чрезмерном использовании силы – из-за разгона акции 20 июня 2019 года перед зданием парламента на Руставели. После событий той ночи в Тбилиси два с половиной месяца продолжались протестные акции с требованием отставки Гахария с поста главы МВД.
Еврокомиссар о сожжении флага ЕС в Тбилиси: Важно, что флаг вернули на место
Сожжение флага Евросоюза – варварство, но самое важное, что его вернули на место. Такое мнение выразил находящийся в Тбилиси еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархеи на совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, сообщают «Новости-Грузия».
Накануне представители радикальных гомофобных группировок, выражающие недовольство попыткой провести в Тбилиси открытое мероприятие в поддержку прав ЛГТБК-сообщества, спустили с флагштока перед парламентом и сожгли флаг Евросоюза. Сегодня утром председатель парламента Каха Кучава лично поднял флаг ЕС на том же месте.
«Никакой факт вандализма и насилия не является началом чего-либо. Каждый должен знать, что насилие ничего не порождает. Об этом мы говорили с премьер-министром… Я узнал от него, что все виновные будут наказаны по всей строгости закона. Задействованы правоохранительные органы, и все, кто участвовал в этом насилии, будут привлечены к ответственности. Что касается флага ЕС, я бы сказал, что варварство начинается со сжигания флагов, но для меня это не самый важный знак. Самым важным для меня было то, что сегодня утром председатель парламента собственноручно вернул флаг Евросоюза на свое место. Это важно для меня», - сказал Оливер Вархеи, отвечая на вопросы журналистов.
Еврокомиссар проводит в Грузии официальные встречи в связи с решением ЕС создать экономический и инвестиционный пакет для стран программы «Восточное партнерство».
Выделенные для Грузии 3,9 миллиардов евро будут направлены на крупные инфраструктурные проекты, создание рабочих мест и будут способствовать росту экономики, отмечалось на встречах.
Отвечая на вопросы журналистов, еврокомиссар сказал, что в стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией.
«Хочу отреагировать на события, которые произошли в стране вчера и позавчера. Мы обсудили этот вопрос с премьер-министром. Думаю, что сейчас говорю и от его имени тоже, когда говорю, что насилию нет места, насилие ничего не порождает. В стране должна существовать свобода выражения, которая не будет ограничена насилием или какой-либо дискриминацией. В стране должна существовать свобода выражения. У всех людей должно быть право объединяться, собираться и свободно выражать свои взгляды. Поэтому мы хотим, чтобы все уважали эту свободу. Мы хотим увидеть, как будут реализовываться события и процессы. И конечно, я также очень рад тому, что придя в парламент увидел, что флаг ЕС вновь развевается там, где должен был быть», - сказал Оливер Вархеи.
Литва построит стену для защиты от нелегальных мигрантов из Беларуси
Власти Литвы построят стену на границе с Беларусью и направят туда армию для защиты от наплыва мигрантов из Беларуси. Об этом в среду заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, передает LRT. Глава правительства назвала этот шаг «сдерживающим фактором» против нелегальной миграции.
В Вильнюсе уверены, что Александр Лукашенко намеренно перенаправляет потоки мигрантов с Ближнего Востока в Литовскую Республику. По словам Шимоните, происходящее надо рассматривать как акт мести Литве и Евросоюзу, которые осудили минскую администрацию за внутренние репрессии и ввели против нее санкции.
Ранее в ЕС выдвигались аналогичные претензии в адрес российских властей. По мнению критиков, Кремль намеренно спровоцировал миграционные потоки в Европу из Сирии и других зон военного конфликта с участием Москвы.
На следующей неделе Шимоните отправится в Грецию, чтобы обсудить с местными властями опыт борьбы с нелегальными мигрантами.
За последние сутки литовские пограничники задержали свыше полусотни человек, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию страны из Беларуси, а всего в этом году было задержано уже почти 1500 таких нелегалов. Всем им делают тест на COVID-19 и отправляют на изоляцию до выяснения результатов.
На прошлой неделе литовское правительство объявило «экстренную ситуацию» в государственном масштабе.
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой
В акватории Гагрского района продолжаются поиски россиянки Тамары Молчановой, однако пока безрезультатно, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
Тем временем в Пицунду прибыл муж Тамары Молчановой вместе с семилетней дочерью, которая накануне была спасена и направлена спасателями в 9-ю детскую больницу города Сочи. По словам специалистов, девочка нуждается в серьезной психологической помощи, состояние ее здоровья расценивается как удовлетворительное.
Сотрудники медицинского управления абхазского МЧС, в том числе психолог, готовы оказать помощь родственникам пропавшей Тамары Молчановой.
Накануне, 6 июля, в 10 часов 55 минут в МЧС поступило сообщение о том, что российскую туристку Тамару Молчанову из Санкт-Петербурга,1985 года рождения, и троих её детей, 2013, 2016 и 2018 годов рождения, унесло в море.
Женщина с детьми отдыхала в одном из домов отдыха Гагрского района. Персонал гостиницы категорически запретил ей купаться в штормящем море с высотой волн в два метра. Однако Молчанова направилась с детьми купаться на реку Бзыбь. Сильное течение реки стало уносить их всех в море.
Очевидцы трагедии позвонили в МЧС. К месту происшествия в экстренном порядке были направлены спасатели и водолазы. До приезда спасателей местные жители и очевидцы совместными усилиями смогли выловить из реки одного из детей. Мать и двоих детей унесло в море. Детей также удалось вытащить из моря. Для этого гагрскими спасателями был экстренно мобилизован один из прогулочных катеров, на борт которого и были подняты из воды дети. Однако один них, 2018 года рождения, уже был мертв.
Грузия и Азербайджан договорились о совместной реставрации Красного моста
Грузия и Азербайджан общими усилиями отреставрируют Красный мост на границе двух стран. Решение было принято на встрече в Тбилиси министров культуры Грузии Теи Цулукиани и Азербайджана Анара Керимова.
По словам грузинского министра, обе страны должны совместно позаботиться о сохранении памятника культурного наследия и провести его консервацию и реставрацию, – пишет «Новости-Грузия».
«Красный мост, который мы вместе восстанавливаем, станет символом гордости двух стран, символом того, как две дружественные страны смогут совместно восстановить мост, который по-азербайджански называется «Сломанный мост». Наша дружба и профессионализм позволит восстановить этот мост», – сказала Цулукиани.
Красный мост – мост через реку Храми в приграничной полосе между Грузией и Азербайджаном. Он признан ценным памятником архитектуры XVII века. Мост использовался до 1998 года, когда в рамках программы TRACECA был построен новый, гораздо более широкий мост.
В 2001 году распоряжением правительства Азербайджана мост был включен в список охраняемых государством объектов и объявлен «архитектурным памятником истории и культуры мирового значения».
Российских туристов в Абхазии лечат от коронавируса бесплатно – Минздрав
Диагностика коронавирусной инфекции у российских туристов и их лечение в медицинских учреждениях Абхазии проводятся бесплатно. Об этом сообщается на сайте Минздрава самопровозглашенной республики.
«За все исследования, проводимые в рамках лечения коронавирусной инфекции, платит государство. С момента вспышки COVID-19 в Абхазии для всех пациентов, в том числе и с амбулаторного звена, анализы, рентгенографические и КТ-исследования проводятся бесплатно. Место жительство или гражданство пациента в данном случае не имеет значение. Призываем все СМИ, освещающих данную тематику, воздержаться от необоснованных и недостоверных выводов и напоминаем, что диагностика и лечение коронавирусной инфекции российских туристов в медучреждениях Абхазии проводится бесплатно. Исключение составляют пациенты, обращающиеся в коммерческие лаборатории и к докторам, работающим в них», – говорится в сообщении.
Как уже писало «Эхо Кавказа», статистики – сколько из выявленных ковид-инфицированных в Абхазии приходится на приезжих, не ведется. На прошедшей недавно пресс-конференции главврач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния рассказал, что в клинике на тот момент проходили лечение трое граждан Российской Федерации.
Женская сборная Грузии по фехтованию на колясках стала чемпионом мира
Женcкая сборная Грузии по паралимпийскому фехтованию завоевала золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате мира. Об этом сообщает Федерация фехтования Грузии.
В финале грузинские спортсменки победили сборную Украины со счетом 45:43.
Как пишет «Новости-Грузия», чемпионками мира стали Ирма Хецуриани, Нино Тибилашвили и Гванца Задишвили.
На прошлом чемпионате мира, который проходил в Южной Корее в 2019 году, грузинские спортсменки завоевали серебряные медали, уступив в финале китайским парафехтовальщицам.
Грузинские спортсменки останутся в Варшаве и примут участие в этапе Кубка мира, который пройдет в столице Польши с 9 по 12 июля.
Общественники обратились к Аслану Бжания из-за возможной передачи ФСО РФ госдачи «Пицунда»
Общественные деятели Абхазии обратились к президенту самопровозглашенной республики в связи с возможной передачей госдачи «Пицунда» Федеральной службе охраны (ФСО) России. Текст письма публикует «Чегемская правда».
В документе говорится о необходимости проведения экологической, экономической и юридической экспертиз, а также выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта.
«27 апреля 2021 г. в Народное Собрание РА было направлено Постановление Кабинета министров Республики Абхазия о подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия о передаче госдачи «Пицунда», расположенной по адресу: г. Пицунда, Лидзавское шоссе, д. 43/а, в собственность ФСО РФ. Учитывая большую территорию дачи (184 га), особую климатическую и экологическую ценность данной земли, особые гидрологические характеристики акватории, прилегающей к данному объекту, близость расположения национальной святыни Лдзаа-ныха, считаем необходимым до начала переговоров и подписания Соглашения провести несколько экспертиз этого документа – относительно выбора наиболее целесообразной формы собственности для передачи объекта, экологическую, экономическую и юридическую экспертизы.
Вопрос об отчуждении объектов, расположенных на особо ценных землях Абхазии, всегда вызывает острую реакцию общественности. Если Соглашение будет подписано без предварительного всестороннего анализа и обоснования предлагаемого решения, это может привести к нежелательным последствиям, вплоть до дестабилизации внутриполитической ситуации.
В связи с вышеизложенным, понимая всю чувствительность данного вопроса, обращаемся к Вам с убедительной просьбой распорядиться о проведении соответствующих экспертиз до начала переговоров и подписания сторонами данного документа. У общественности Абхазии не должно быть никаких сомнений в реализации ответственного подхода, основанного на глубоком понимании интересов нашего народа и государства. Только таким образом мы сможем уберечь и наши добрые взаимоотношения со стратегическим партнером, поскольку обоснованность принимаемых решений увеличивает их поддержку в обществе и препятствует возможности опасных политических спекуляций», – сказано в обращении на имя Аслана Бжания.
Письмо подписали 29 общественных деятелей, среди них – Циза Гумба, Нодар Цвижба, Надежда Венедиктова, Инал Хашиг, Руслан Габлия, Адгур Дзидзария, Алхас Тхагушев и Дмитрий Габелия.
Венецианская комиссия рекомендовала России отменить законодательство об иностранных агентах
Программа-минимум — переименование термина
Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) рекомендовала России отказаться от законов о так называемых иностранных агентах. В качестве меньшей меры предложено сузить применение этих законов, а программой-минимум предложено переименовать сам термин. Отчёт Венецианской комиссии изучила редакция Идель.Реалии.
В документе отмечается, что это законодательство об "иноагентах" слишком расплывчато и позволяет применять его против неограниченного круга организаций. По мнению авторов рекомендаций, законы не позволяют преследовать те цели, которые, как утверждают власти России, должны преследовать. В результате происходят серьёзные нарушения базовых прав человека, включая право на самовыражение, на частную жизнь, на свободу от дискриминации.
Недавнее ужесточение этих законов, в совокупности, позволяет российским властям осуществлять значительный контроль над участием отдельных лиц в общественной жизни, отмечается в документе. Авторы предупреждают о сильном демотивирующем эффекте, который законодательные изменения могут оказать на свободное осуществление гражданских и политических прав.
России рекомендовано отказаться от законов или уточнить их действие так, чтобы вторжение в политическую жизнь, которое вели бы организации из формируемого Министерством юстиции "иноагентов" было подсчитываемым и определяемым. Властям предложено не ограничивать НКО в получении иностранного финансирование. А сам термин "иностранный агент" был назван стигматизирующим и неточным, его предложено заметить на что-то нейтральное. Ликвидацию в качестве меры контроля предложено оставить только для тех случаев, когда они всерьёз угрожают демократии.
Предложения комиссии носят рекомендательный харакетр.
Европейская Комиссия за демократию через право была образована вскоре после падения Берлинской стены в 1990 году. Она сыграла ключевую роль в принятии восточноевропейскими странами конституций, соответствующих стандартам европейского правового наследия.
Комиссия постепенно стала международно-признанным независимым форумом по обмену идеями в правовой сфере.
Часть выводов комиссии совпадает с позицией медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, неоднократно указывавшей на применение законов против компаний и лиц, не являющихся ничьими агентами. Радио Свобода, часть региональных служб РС и канал "Настоящее время" включены российскими властями в список и не согласны с этим решением.
В июне ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу юридического представительства РС в России и его генерального директора Андрея Шарого. Истцы уверены, что применение законодательства о СМИ-иностранных агентах нарушает статьи Европейской конвенции по правам человека.
Восемь кандидатов претендуют на пост главы ЦИК Грузии
На пост главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии претендуют восемь человек. Как пишет Общественный вещатель, на этап собеседования перешли: Вилли Пачкория, Майя Гурамишвили, Георгий Каландаришвили, Имеда Клдиашвили, Георгий Сантуриани, Илья Чантурая, Лили Бегиашвили, Бондо Гасвиани.
Кроме того, на вакантное место члена ЦИК претендуют Эмзар Какулия, Гия Цацашвили, Константин Читанава, Тамаз Такадзе, Анна Микеладзе, Мари Капанадзе и Арчил Мдивнишвили.
Процесс собеседования с кандидатами проходит в эти минуты в администрации президента Грузии.
Тамар Жвания объявила об отставке с поста главы ЦИК 30 июня. Она руководила избирательной комиссией с 2013 года.
Согласно действующему закону, если кандидат получит поддержку 100 депутатов парламента Грузии, он станет председателем ЦИК на пять лет. Если этого не произойдет, то получив поддержку 76 депутатов, он будет возглавлять ЦИК в течение полугода.
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдовы. Как заявил Науседа в литовской столице на международной конференции по реформам в Украине, Вильнюс готов помочь Киеву на пути евроинтеграции.
«Литва готова поделиться своим опытом с Украиной на пути в ЕС и НАТО. Всегда будем поддерживать вашу страну», – сказал Науседа.
Как пишет РИА Новости, он отметил, что Украину ждут нелегкие испытания на этом пути.
«Призываю ЕС выразить твердую поддержку Украине, Грузии и Молдове, открыв им путь евроинтеграции», – заявил президент.
Вильнюская конференция – четвертый международный форум, который посвящен реформам в Украине. Предыдущие мероприятия проходили в Лондоне, Копенгагене и Торонто. В ней также принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.
Президент Гаити убит в собственном доме, его жена получила ранение
Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен у себя дома неизвестными. Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Клод Жозеф. Он заявил, что стал исполнять обязанности главы государства.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз. СМИ сообщили, что она скончалась. Однако гаитянский посол в США заявил, что она жива. Мартину Моиз эвакуируют для лечения в американский город Майами.
В понедельник на место Клода Жозефа был назначен другой глава правительства – Ариэль Анри. Он ситуацию пока не комментировал.
Гаити – одно из самых бедных государств в мире. Власти критикуются за невозможность навести порядок на улицах, контролируемых вооружёнными бандами. 53-летний Моиз пришёл к власти в результате президентских выборов, первый тур которых состоялся в 2015, а второй – в 2016 году.
- В октябре 2018 года, во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства Жан-Жака Дессалина, в Моиза стреляли. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место, но были ранены трое сотрудников охраны.
- В феврале власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента, передаёт Би-би-си.
- В марте в Гаити прошли акции протеста против предложенных Моизом поправок к конституции. Среди предложенных мер было упразднение поста премьер-министра и верхней палаты парламента – Сената и разрешение президенту занимать два пятилетних срока подряд (сейчас между ними должен быть перерыв). Референдум был назначен на 27 июня, но был перенесён на неопределённый срок. Текст действующей конституции запрещает менять её с помощью голосования.
Европарламентарии напомнили грузинским властям о критериях вступления в ЕС
Члены Европарламента Марина Кальюранд, Виола фон Крамон и Свен Миксер выступили с совместным заявлением об отмене Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд». Европарламентарии напоминают грузинским властям о критериях вступления в ЕС.
«Мы решительно осуждаем насильственные нападения на гражданских активистов, членов сообщества и журналистов в Тбилиси, которые, к сожалению, приведут к принудительной отмене марша LGBTQI-Прайда. К сожалению, грузинские власти и религиозные лидеры не смогли громко и четко высказаться перед маршем «Прайда» против гомофобной риторики. Мы сожалеем, что правительство Грузии не готово обеспечить безопасность собрания, посвященного толерантности, а также других граждан. LGBTQI+ лица должны иметь возможность пользоваться конституционными правами, как право на участие в мирном собрании.
Власть Грузии громко заявила о намерении официально подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. В связи с этим, мы хотели бы напомнить им, что предварительные условия для вступления в ЕС, известные как «Копенгагенские критерии», подразумевают, среди прочего, наличие в стране стабильности институтов, обеспечивающих демократию, верховенство закона, уважение прав человека и меньшинств. Мы ожидаем, что грузинские власти задержат виновных в вышеупомянутых нападениях и привлекут их к ответственности в полном соответствии с законом», – говорится в заявлении депутатов Европарламента, перевод которого публикует Общественный вещатель Грузии.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны лишь восемь человек, за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
- 6 июля на проспекте Руставели прошла молчаливая акция «За свободу» – в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов. Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. На контракции задержали более сотни ультраконсерваторов, – сообщили сегодня в МВД.
- Участники гомофобной акции, ультраконсерваторы дважды сняли у здания парламента Грузии флаг Евросоюза и сожгли его.
34 новых случая коронавируса выявили в Южной Осетии
Коронавирус подтвержден у 34 человек, прошедших накануне тестирование в самопровозглашенной республике Южная Осетия, сообщила «Рес» глава Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева.
«Во вторник было проведено 119 исследований на коронавирусную инфекцию, 34 пробы показали положительный результат», – сказала Кочиева.
По её словам, за сутки с учета медиков снято пять человек, общее количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 3414 человек, под наблюдением врачей остаются 200 человек.
За время пандемии в Южной Осетии было проведено 24 720 исследований на коронавирусную инфекцию, число подтвержденных случаев составило 3614 человек.
Югоосетинские власти не публикуют точную информацию относительно граждан, погибших за время пандемии от COVID-19. При этом смерть от COVID-19 двух известных в Южной Осетии людей – политолога Дины Алборовой и народного артиста Анисима Дзаттиаты – серьезно обеспокоила общественность.
Nature опубликовал статью о безопасности «Спутника V»
Авторитетный научный журнал Nature опубликовал статью, в которой говорится о том, что данные из России и многих других стран свидетельствуют о том, что российская вакцина "Спутник V" безопасна и эффективна. Однако по-прежнему остаются вопросы к качеству сбора данных о возможных редких побочных эффектах.
Российскую вакцину "Спутник V" , которая стала первым в мире зарегистрированным препаратом для профилактики COVID-19, применяют почти в 70 странах, однако она до сих пор не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения. Многие зарубежные эпидемиологи и биологи критиковали российскую разработку за слишком быструю регистрацию – более чем за месяц до публикации результатов первой и второй фаз испытаний на людях.
В мае один из наиболее авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал открытое письмо с критикой статьи о клинических испытаниях российской вакцины "Спутник V", в частности об отсутствии прозрачности их проведения. Данные об эффективности вакцины в письме были поставлены под сомнение. Ранее создатель "Спутника V" – институт имени Гамалеи – заявил, что эффективность вакцины превышает 91 процент.
С появлением данных об итогах исследований в других странах сомнения в эффективности российской вакцины развеивались, говорится в статье Nature.
Автор статьи приводит данные об эффективности вакцины, собранные в Объединенных Арабских Эмиратах и Аргентине. В ОАЭ исследовали эффективность применения двух доз препарата на 81 тысяче человек. Эффективность российской вакцины составила 97,8 процента в предотвращении симптоматического COVID-19 и 100 процентов в предотвращении тяжелых заболеваний.
В министерстве здравоохранения Аргентины сообщили, что одна доза "Спутник Лайт" снижает симптоматические инфекции на 78,6 процента, а количество госпитализаций – на 87,6 процента. Данные основаны на исследовании более 40 тысяч вакцинированных и 146 тысяч невакцинированных граждан в возрасте от 60 до 79 лет.
В статье также сообщается, что согласно предварительным отчётам после вакцинации российским препаратом ни в одной стране не выявили случаев тромбоза. В ходе исследований в Аргентине, в Бразилии и в Сан-Марино не сообщали о каких-либо тяжелых последствиях вакцинации "Спутником V" (в отчёте Аргентины о применении вакцины отмечены два случая тромбоза. – РС).
Сейчас "Спутник V" применяют в 67 странах, а это значит, что отчеты о серьезных побочных эффектах, если они возникнут, станут неминуемо известны, говорится в статье.
Опрошенные Nature эксперты считают, что причиной столь долгого рассмотрения ВОЗ и Европейским медицинским агентством (ЕМА) вопроса о регистрации российской вакцины могут быть опасения по поводу мониторинга побочных эффектов её применения в России.
Одобрение ВОЗ имеет решающее значение для широкого распространения препарата в рамках глобальной инициативы COVAX, которая предполагает поставки вакцин в страны с низкими доходами.
COVID-19 в Грузии: 1392 новых случая, 11 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 11 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 5394 человек.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки в стране выявили 1392 новых случая коронавируса. Накануне провели 38 136 тестов: PCR-тестов – 20 486, экспресс–тестов на антиген – 17 650.
Выздоровел еще 531 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 372 685, выздоровевших – 356 780.
За сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии достиг 3,65%, за последние 14 дней составляет 3,17%, за неделю – 3,7%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 4942 человека, всего использовано вакцин – 277 872.
Абхазские власти предлагают гальцам вакцинироваться в грузинских клиниках
Власти самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили, что с 5 июля упрощен порядок пересечения Ингурского моста. Теперь у жителей Гальского района есть возможность вакцинироваться не только по месту проживания, но и там, где они пожелают, – пишет агентство «Апсныпресс».
«По предписанию главного санитарного врача Абхазии Людмилы Скорик на границе установлен медицинский пункт для учета пересекающих границу. Режим облегчен, чтобы люди могли пойти, сделать вакцину, а на обратном пути обязательно зайти в медпункт, где будет проводиться учет тех, кто сделал прививки. И вот так все вместе будем бороться с этой заразой», – отметил глава администрации района Константин Пилия.
Главврач Гальской ЦРБ Астамур Гамгия отметил, что для пересекающих Ингурский мост введены определенные требования.
«Учитывая, что заболевание COVID-19 набирает обороты, мы решили открыть медпункт на КПП «Ингур», чтобы четко отслеживать контингент, переходящий границу, чтобы мы знали статистику, вели учет. И для тех граждан, которые будут проходить данную границу, будут определенные требования: предоставление справки о вакцинации, либо результаты ПЦР-тестов, а если человек переболел – то справки о наличии или отсутствии антител. Предоставив одну из этих справок, человек может беспрепятственно перейти границу. Даже те пациенты, которые едут на дообследование или лечение, должны будут предоставить справки», – отметил врач.
Без соответствующих справок, как и ранее, будут пропускать больных, которым требуется экстренная медицинская помощь.
«Если гражданин Республики Абхазия пересек границу и находится в Грузии более трех дней, то по возвращении он должен предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до прибытия в страну или справку о вакцинации», – подчеркнул Гамгия.
Он считает, что при соблюдении всех требований, риск увеличения числа заболевших COVID-19 будет минимизирован. Ингурский мост будет открыт для граждан с 9:00 до 19:00.
Накануне о полном открытии Ингурского моста заявили в аппарате госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства. Ранее мост был открыт только для работников «Ингури ГЭС», а также пожилых и больных людей, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.
Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени задержан
В Тюмени неизвестный , который в среду утром захватил отделение Сбербанка и удерживал заложников, сдался полиции и задержан. Никто не пострадал,сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.
Ранее источник агентства сообщил, что злоумышленник утверждает, что у него есть самодельное взрывное устройство, и требует выкуп в 15 миллионов рублей наличными.
Как пишет Baza, злоумышленник зашел в банк с рюкзаком, из которого были видны торчащие провода. Начальница отделения смогла уговорить его вывести всех посетителей из отделения и осталась вместе с ним и ещё одной сотрудницей. По другим данным, в заложниках были трое сотрудников банка.
Из жилого дома в Тюмени, где на первом этаже располагается отделение банка, эвакуировали около 50 человек. Полиция перекрыла близлежащие улицы.
Грузины имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно – Госдеп США
Мы осуждаем насилие, совершенное 5 июля в Грузии против активистов гражданского общества, представителей общественности и журналистов, – заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.
По его словам, грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свое мнение, даже если оно непопулярно или противоречиво. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Мы осуждаем жестокое нападение на гражданских активистов, представителей общественности и журналистов в Грузии 5 июля. Лидеры и правоохранительные органы Грузии обязаны защищать конституционное право на свободу выражения мнений и собраний и задерживать совершивших насилие.
Грузины, как и любой другой народ в мире, имеют право выражать свои взгляды, даже если эти взгляды непопулярны или противоречивы в определенных контекстах.
Мы хотели бы напомнить политическим лидерам, правоохранительным органам и учреждениям Грузии об их обязанности защищать всех, кто осуществляет свои конституционные права, защищать журналистов, которые реализуют свое право на свободу прессы, и публично осуждать насилие.
Посольство США в Грузии выступило с совместным заявлением вместе с посольствами других стран. Так что об этом говорят не только США, но и наши партнеры единомышленники», – заявил Нед Прайс.
- Радикальные, ультраконсервативные группы, а также священнослужители собрались 5 июля на проспекте Руставели в Тбилиси, чтобы не допустить проведения Марша достоинства – шествия, организованного активистами из организации «Тбилиси прайд».
- Участники гомофобной акции разгромили палатки оппозиционеров у здания парламента, ворвались в офис Tbilisi Pride, избили сотрудников СМИ, освещавших события. По информации МВД, пострадали 55 человек, в том числе 53 журналиста.
- Несмотря на многочисленные факты насилия, в течение всего дня присутствие и участие полицейских сил оставалось небольшим. Представители «Тбилиси прайда» заявили, что вынуждены отменить Марш достоинства, так как МВД не в состоянии обеспечить их безопасность.
- Вечером 5 июля полиция сообщила, что в административном порядке задержаны лишь восемь человек, за нападение на журналистов задержали еще троих.
- Уголовное дело возбуждено по статьям «незаконное воспрепятствование журналистам в осуществлении ими профессиональной деятельности» и «насилие».
- 6 июля на проспекте Руставели прошла молчаливая акция «За свободу» – в ответ на насилие в отношении журналистов и гражданских активистов. Радикалы периодически пытались прорваться через кордоны и помешать митингу, к которому присоединились, в том числе и представители ЛГБТ-сообщества. На контракции задержали более сотни ультраконсерваторов, – сообщили сегодня в МВД.
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