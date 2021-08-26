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Как проходят подготовку бойцы Панджшера (фотогалерея)

Бойцы, которые поклялись сопротивляться правлению талибов в Афганистане, готовятся к борьбе в последнем районе страны, не полностью контролируемом исламистской группировкой. Долина Панджшер в горах Гиндукуша известна как бастион сопротивления. Эта область уже более столетия отбивается от оккупации различными захватчиками. В провинции в основном проживают этнические таджики, а талибы — преимущественно пуштуны.

Среди борцов против талибов в долине — члены местных ополчений и бывшие сотрудники сил безопасности Афганистана. Они являются частью Фронта национального сопротивления (ФНС), возглавляемого Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда, который боролся и против советских войск, и против «Талибана» в 1980-х и 1990-х.
Члены сопротивления участвуют в учениях 24 августа в районе Абдуллах Хил округа Дара провинции Панджшер
1 Члены сопротивления участвуют в учениях 24 августа в районе Абдуллах Хил округа Дара провинции Панджшер
Суровая Панджшерская долина славится своей естественной защитой. Она так и не была захвачена ни советскими войсками, ни талибами в более ранних конфликтах. Сейчас Панджшер &mdash; единственная из 34 провинций Афганистана, которую не контролируют талибы
2 Суровая Панджшерская долина славится своей естественной защитой. Она так и не была захвачена ни советскими войсками, ни талибами в более ранних конфликтах. Сейчас Панджшер — единственная из 34 провинций Афганистана, которую не контролируют талибы
Ахмад Масуд &mdash; лидер Фронта национального сопротивления. Он сын известного полевого командира афганского антисоветского сопротивления Ахмада Шаха Масуда, который также воевал против талибов в 1990-х и начале 2000-х годов. Он был убит террористами-смертниками &laquo;Аль-Каиды&raquo;&nbsp;20 лет назад. На этом фото Ахмад Масуд выступает в своем доме в Базараке, провинция Панджшер, Афганистан, 5 сентября 2019 года
3 Ахмад Масуд — лидер Фронта национального сопротивления. Он сын известного полевого командира афганского антисоветского сопротивления Ахмада Шаха Масуда, который также воевал против талибов в 1990-х и начале 2000-х годов. Он был убит террористами-смертниками «Аль-Каиды» 20 лет назад.

На этом фото Ахмад Масуд выступает в своем доме в Базараке, провинция Панджшер, Афганистан, 5 сентября 2019 года
Масуд &shy;заявляет, что в Панджшере собрались тысячи &laquo;готовых к борьбе&raquo; вооруженных людей &nbsp;
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Масуд ­заявляет, что в Панджшере собрались тысячи «готовых к борьбе» вооруженных людей

 

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