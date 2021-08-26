Бойцы, которые поклялись сопротивляться правлению талибов в Афганистане, готовятся к борьбе в последнем районе страны, не полностью контролируемом исламистской группировкой. Долина Панджшер в горах Гиндукуша известна как бастион сопротивления. Эта область уже более столетия отбивается от оккупации различными захватчиками. В провинции в основном проживают этнические таджики, а талибы — преимущественно пуштуны.



Среди борцов против талибов в долине — члены местных ополчений и бывшие сотрудники сил безопасности Афганистана. Они являются частью Фронта национального сопротивления (ФНС), возглавляемого Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда, который боролся и против советских войск, и против «Талибана» в 1980-х и 1990-х.

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