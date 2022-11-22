AP уволило журналиста, написавшего о падении российских ракет в Польше

Кения запретила экспорт баобабов – деревья планировали вывезти в Грузию. Как пишет Би-би-си, власти прекратили действие лицензии, которая предусматривает выкорчевку баобабов, их транспортировку и экспорт.

«Мы договорились, что баобабы не должны экспортироваться до тех пор, пока соглашения между сторонами не будут должным образом оформлены», – заявила министр охраны окружающей среды и лесного хозяйства Кении Соипан Туйя.

В октябре издание The Guardian опубликовало статью о том, что защитники окружающей среды требуют запретить продажу и экспорт баобабов из Кении в Грузию. Компанию под руководством гражданина Грузии Георгия Гвасалия, которая скупала деревья в местечке Калифи, тогда обвинили в «биопиратсве».

В статье The Guardian не говорилось о том, кто именно и зачем приобрел деревья. Тем не менее, из открытых источников известно, что, как минимум, с 2016 года баобабы из Кении в Грузию экспортирует миллиардер и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили. Некоторые из них попали в дендрологический парк Иванишвили в местечке Шекветили недалеко от Батуми.

В ноябрьском репортаже кенийского телевидения Георгий Гвасалия, который покупал баобабы в Кении, подтвердил, что планирует отправить их в «уникальный парк в Грузии», который насчитывает «множество деревьев с разных континентов». Гвасалия говорил, что для баобабов планируют создать микроклимат, схожий с кенийским.

По информации СМИ, в последние дни было выкорчевано восемь предназначенных для вывоза из страны деревьев. В ситуацию вмешался и президент Кении Уильям Руто. Он распорядился провести экстренное расследование случившегося.

Руто подчеркнул, что разрешение на выкорчевывание деревьев противоречит правительственной программе по высадке в Кении в предстоящие 10 лет 15 млрд деревьев с тем, чтобы восстановить биологическое разнообразие природы страны.

Отметим, что некоторые кенийские СМИ ошибочно сообщают об экспорте баобабов не в Грузию, а в американский штат Джорджия.