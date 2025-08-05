Апелляционный суд отменил распоряжение судьи Тбилисского городского суда Ромео Ткешелашвили о наложении штрафа в размере 200 лари (74 доллара) на журналистку грузинской службы Радио Свобода Нино Тархнишвили. Решение было принято 31 июля исполняющим обязанности председателя Апелляционного суда Ираклием Шенгелия.

7 июля Ромео Ткешелашвили оштрафовал журналистку за якобы проявленное «неуважение к суду» во время слушания по делу врача Георгия Ахобадзе – участника проевропейских акций, обвиняемого в наркопреступлении. Судья заявил, что после его появления в зале, когда все присутствующие, включая журналистов, встали, Тархнишвили преждевременно села без разрешения суда.

Однако в решении Апелляционного суда отмечается, что, согласно видеозаписи заседания, журналистка встала сразу после призыва секретаря суда.

«Суд считает, что действия Нино Тархнишвили не свидетельствуют о намерении проявить неуважение к суду. Тот факт, что она села без отдельного разрешения после того, как встала при появлении судьи, не может считаться достаточным основанием для признания её действий проявлением неуважения к суду и неповиновением распоряжению председательствующего», – говорится в постановлении судьи Ираклия Шенгелия.

Журналистка обжаловала решение судьи Ткешелашвили в Апелляционном суде 8 июля, указав, что считает штраф незаконным и необоснованным.

Ираклий Шенгелия, принявший решение об отмене штрафа, с 2021 года работает в Тбилисском апелляционном суде. Его карьера началась при прежней власти. В апреле 2023 года Госдепартамент США ввёл в отношении него визовые санкции, считая его одним из представителей так называемого «судейского клана» – наряду с Михаилом Чинчаладзе, Леваном Мурусидзе и Валерианом Церцвадзе.