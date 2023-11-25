Арахамия: РФ обещала закончить войну в случае отказа Украины от НАТО

Весной 2022 года Москва обещала закончить войну против Украины, если Киев согласится не вступать в НАТО. Об этом рассказал глава украинской делегации на переговорах с российскими представителями депутат Давид Арахамия в интервью телеканалу «1+1».
«Чтобы мы взяли нейтралитет – это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет и дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО», – сказал Арахамия.
Он подчеркнул, что это было ключевым пунктом, и российская делегация «до последнего» надеялась, что «дожмет» Украину до подписания такого соглашения.
По словам Арахамия, украинская сторона отказалась от соглашения по двум причинам. Во-первых, для этого нужно было изменить Конституцию страны, так как в ней закреплено стремление Украины вступить в НАТО. Во-вторых, недоверие к российской стороне, что та выполнит соглашение, – «это можно только сделать, если есть гарантии безопасности».
Арахамия также добавил, что прибывший тогда в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посоветовал Украине ничего не подписывать и «просто воевать».
- Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры начались через несколько дней после этого, сначала в Беларуси, затем в Стамбуле. В июне 2023 года президент России Владимир Путин рассказал лидерам африканских стран, что по итогам переговоров в Стамбуле в марте 2022 «договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» был парафирован Арахамия, однако потом Киев «выкинул его на свалку истории». В ответ на это Арахамия в интервью задается вопросом, почему Путин не опубликовал этот документ: «Если бы у него был документ, он бы его обнародовал».
- Российские войска после раунда переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года были отведены из-под Киева и с севера Украины. Российская сторона трактовала это как жест доброй воли. Наступление на Киев к моменту отвода войск захлебнулось.
- Переговоры фактически приостановлены с мая 2022 года. В ноябре 2022 года президент Украины Владимира Зеленского представил план, состоящий из десяти пунктов, известный как «формула мира». В частности, он предусматривает, что какие-либо переговоры в Москвой могут начаться только после возвращения ею всех занятых территорий, включая аннексированный Крым, и вывода войск из всех оккупированных ею регионов. Переговоры лично с Владимиром Путиным также запрещены в Украине указом президента.