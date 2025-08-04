Аренда недвижимости послом Германии у семьи Хазарадзе привлекла внимание налоговой

Служба доходов Минфина Грузии сообщила о начале проверки по факту возможного нарушения налогового законодательства. Поводом стала распространённая в СМИ информация о том, что посол Германии в Грузии Петер Фишер арендует в Тбилиси квартиру, принадлежащую семье одного из лидеров партии «Лело – Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе.

Как заявили в ведомстве, «для всестороннего изучения обстоятельств планируется проведение предусмотренных законом мероприятий налогового контроля».

«С учётом высокого общественного интереса хотим проинформировать общественность о возможном уклонении от налоговых обязательств при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в собственности семьи Мамуки Хазарадзе, послу Федеративной Республики Германия в Грузии Эрнсту Петеру Фишеру», – говорится в заявлении ведомства.

Ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в разговоре с журналистами заявил, что посол Германии арендует жильё у семьи одного из оппозиционных лидеров, что, по его словам, свидетельствует о «деградации европейской бюрократии».

В ответ один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия обвинил власти в попытках дискредитации западных дипломатов – послов дружественных Грузии стран.

«Развёрнута кампания по выдворению посла Германии из резиденции и даже из страны. Нелепо предполагать, что внешняя политика Германии определяется договором аренды. МИД Германии неоднократно заявлял, что посол отражает официальную политику ведомства. Это примитивная пропаганда с грязными обвинениями», – заявил Гегелия.

Напомним, что Хазарадзе отбывает тюремный срок по делу о неявке на заседание спорной следственной комиссии грузинского парламента.