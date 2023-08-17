Суд в Москве арестовал Эльдара Насрулаева по делу о взрыве в Махачкале, жертвами которого стали не менее 35 человек и еще более 100 пострадали, сообщает Кавказ.Реалии.

Насрулаев, как считает следствие, был субарендатором склада, где хранились легковоспламеняющиеся удобрения на основе селитры, – именно их взрыв после пожара на располагавшемся рядом с заправкой автосерсвисе, согласно официальной версии, стал причиной большинства смертей.

Эльдара Насрулаева обвиняют в хранении продукции, не отвечающем требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Еще одним обвиняемым, по данным СМИ, может стать Юсуп Худиев, который сдавал Насрулаеву помещение. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц, из-за чего его пока не допросили.