Суд в Москве арестовал Эльдара Насрулаева по делу о взрыве в Махачкале, жертвами которого стали не менее 35 человек и еще более 100 пострадали, сообщает Кавказ.Реалии.
Насрулаев, как считает следствие, был субарендатором склада, где хранились легковоспламеняющиеся удобрения на основе селитры, – именно их взрыв после пожара на располагавшемся рядом с заправкой автосерсвисе, согласно официальной версии, стал причиной большинства смертей.
Эльдара Насрулаева обвиняют в хранении продукции, не отвечающем требованиям безопасности и повлекшем смерть двух и более лиц. Максимальное наказание по этой статье – до 10 лет лишения свободы.
Еще одним обвиняемым, по данным СМИ, может стать Юсуп Худиев, который сдавал Насрулаеву помещение. Сейчас он находится в реанимации одной из московских больниц, из-за чего его пока не допросили.
- Взрыв напротив автозаправки в Махачкале произошел вечером 14 августа. Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура по погибшим, а также ввел режим ЧС на территории Кумторкалинского района. Он назвал причинами трагедии «жадность и алчность» и заявил, что ответственность за трагедию несут «и те, кто потворствовал халатности, выдавая различного рода разрешения, согласования».
- По данным «Коммерсанта», дело о взрыве передали в центральный аппарат Следственного комитета России, его будут расследовать как преступление против государственной власти и в сфере экономики.
- Сейчас на территории Махачкалы работают 134 автозаправки, почти все они, согласно результатам инвентаризации 2019 года, функционировали с нарушениями. Лишь в восьми случаях были возбуждены уголовные дела, еще в отношении 16 заправочных станций поданы иски в суды о приостановлении деятельности, отмечал «Коммерсантъ».