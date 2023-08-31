Арестованный Стрелков намерен выдвинуться на пост президента РФ

Бывший «министр обороны» донецких сепаратистов Игорь Стрелков, арестованный в России по обвинению в призывах к экстремизму, заявил о намерении участвовать в выборах российского президента в 2024 году.

Своё решение Стрелков обосновал тем, что считает себя лучше нынешнего президента России Владимира Путина сразу в нескольких областях. По его словам, Путин слишком доверчив и добр, а также имеет «очень много друзей миллиардеров и прочих бизнесменов, которым он не может ни в чём отказать» – в отличие от него, Стрелкова, самого.

Также Стрелков называет себя «более компетентным в военном деле», чем Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. При этом он признаёт, что «не настолько спортивен и здоров», каким был Путин в его годы, поэтому «надоедать» избирателям двадцать с лишним лет не сможет чисто физически.

Стрелкова арестовали в конце июля 2023 года из-за постов с критикой российских властей, в которых следствие усмотрело призывы к экстремизму. В СИЗО Стрелков пробудет как минимум до конца сентября. По вменяемой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы. По закону в случае обвинительного приговора Стрелков баллотироваться на пост президента России не сможет.