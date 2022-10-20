Компании арестованного сына красноярского губернатора Артёма Усса и его партнёра по бизнесу Юрия Орехова поставляли в Россию космические технологии на миллионы евро. В том числе — модули, которые могли быть использованы в спутниках-шпионах. Это следует из материала издания "Агентство".

Журналисты проанализировали данные таможенных деклараций и выяснили, что в мае 2019 года немецкая фирма Усса и Орехова и ещё одна фирма, принадлежавшая одному Уссу, поставили российской компании "Сетевые технологии" компьютерные модули, предназначенные для накопления, хранения и передачи информации на борту космических аппаратов дистанционного зондирования поверхности. Такие спутники могут быть использованы в гражданских целях, но часто под их видом запускаются военные спутники-шпионы.

АО "Сетевые технологии" до 2018 года носило название "ВО Радиоэкспорт", пишет "Агентство". Эта компания находится под санкциями США с 2016 года. Фирмы, связанные с Уссом, отправляла ей конденсаторы, штепсели, резисторы, интегральные схемы. Такая электроника почти не производится в России, а немногочисленные производители часто не выдерживают технологические допуски, которые позволяли бы использовать их продукцию в сложной, например, космической, технике.

Всего с 2017 по 2019 год принадлежавшая Уссу SKOY Aeroservice GmbH Усса отправила "Сетевым технологиям" ("Радиоэкспорту") оборудования более чем на 3,4 миллиона евро, сообщает агентство. Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH Усса и Орехова отправила в Россию оборудование французской фирмы 3D PLUS больше чем на 1,6 миллиона евро.