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Армения

Американцы, ставшие свидетелями «Первой республики» в Армении

Photo: National Archives (Courtesy Image)

Американскому генерал-майору Джеймсу Харборду удалось всего в нескольких предложениях уместить описание геополитической неопределённости в 1919 году на Кавказе, беззакония и кипящей этнической ненависти.

«В регионе, который когда-то контролировался Россией, её железная хватка значительно ослабла, жизнь и собственность во многих регионах небезопасны, — написал Харборд. — Нашу миссию обстреляли курды в российской Армении, несколько автомобилей были изрешечены пулями, а более половины группы однажды попали ночью в плен к мусульманам, которые утверждали, что армяне выгнали их из своих сёл».

Это отрывок из доклада Харборда об американской миссии в Армению. Харборд возглавил экспедицию, которая побывала в независимой Армении. Независимость после распада Османской и Российской империй была недолгой, контроль над страной быстро установили большевики.

Генерал-майор Джеймс Харборд (в центре) с армянскими епископами в Эчмиадзине в сентябре 1919 года
Генерал-майор Джеймс Харборд (в центре) с армянскими епископами в Эчмиадзине в сентябре 1919 года

Америка при президенте Вудро Вильсоне отправила Харборда во главе группы из 50 человек в Турцию и Армению, чтобы миссия «изучила политические, военные, географические, административные, экономические и другие соображения, связанные с возможными американскими интересами в регионе, и сообщила о них».

Миссия Харборда покинула Стамбул в сентябре 1919 года, а затем проехала на поезде и автомобиле через территорию сегодняшней Турции, Сирии, Армении и Грузии.

Багаж американской экспедиции
Багаж американской экспедиции
«Плохое место для автомобилей» недалеко от реки Евфрат, вероятно, на территории сегодняшней Турции, сентябрь 1919 года
«Плохое место для автомобилей» недалеко от реки Евфрат, вероятно, на территории сегодняшней Турции, сентябрь 1919 года

Доклад Харборда сопровождается несколькими десятками снимков, сделанных военным фотографом, который представлен как сержант Барнс. Фотографии дают редкую возможность взглянуть на «первые республики» Армении и Грузии.

Снимки хранятся сейчас в Национальном архиве США.

Харборд (справа) «осматривает арабскую винтовку» по пути в Армению через территорию Турции, сентябрь 1919 года
Харборд (справа) «осматривает арабскую винтовку» по пути в Армению через территорию Турции, сентябрь 1919 года
Построенная Россией церковь в Сарыкамыше, тогда армянском населённом пункте. Сейчас это турецкий город. Позже купола с крестами снесли, и теперь здание служит мечетью
Построенная Россией церковь в Сарыкамыше, тогда армянском населённом пункте. Сейчас это турецкий город. Позже купола с крестами снесли, и теперь здание служит мечетью

Во время визита американской миссии Армения, Грузия и Азербайджан провозгласили независимость. Это случилось вскоре после того, как недолговечное объединение трёх стран в единую Закавказскую республику в 1918 году завершилось провалом.

Армянской кавалерии поручили сопровождать американцев. Фотография была сделана 27 сентября, когда группа собиралась покинуть «губернаторский дворец» в Карсе после торжественного приёма
Армянской кавалерии поручили сопровождать американцев. Фотография была сделана 27 сентября, когда группа собиралась покинуть «губернаторский дворец» в Карсе после торжественного приёма

Армения в 1919 году была охвачена конфликтами. На западе страны этнические армяне гибли от рук османов. Один из наблюдателей назвал происходившее тогда попыткой Османской империи «уничтожить армянскую расу в Турецкой империи».

На севере Армения воевала с Грузией за спорные территории, а на востоке армянские войска вели ожесточённые бои с азербайджанскими войсками и османской «Армией ислама».

Несмотря на потрясения от резни османской эпохи, Армения захватила большие участки в восточной Анатолии в мае 1919 года, всего за несколько месяцев до прибытия миссии Харборда на эту территорию.

Карс на территории сегодняшней восточной Турции, сентябрь 1919 года. Город-крепость находился тогда под контролем армянских войск
Карс на территории сегодняшней восточной Турции, сентябрь 1919 года. Город-крепость находился тогда под контролем армянских войск

Во время поездки миссия сталкивалась со всевозможными рисками. Харборд написал не только о них, но и изложил видимые следы, оставшиеся от резни, которую принято называть геноцидом армян.

«Увечья, насилие, пытки и смерть оставили свои навязчивые воспоминания в сотнях прекрасных армянских долин, и путешественник в этом регионе редко бывает свободен от свидетельств этого самого колоссального преступления всех времён», — написал он.

Эчмиадзинский монастырь
Эчмиадзинский монастырь

Харборд, знакомя американскую аудиторию с Арменией, писал, что страна «была евангелизирована апостолами, помнившими нашего Господа, ещё в 33 году нашей эры и как нация приняла христианство и основала национальную церковь в 301 году нашей эры».

Харборд (слева, поправляет галстук) и другие члены миссии входят в Эчмиадзин, город к западу от Еревана. Над воротами можно увидеть американский флаг
Харборд (слева, поправляет галстук) и другие члены миссии входят в Эчмиадзин, город к западу от Еревана. Над воротами можно увидеть американский флаг
Армянские военные ведут в Ереван группу мужчин, которых назвали «дезертирами из армянской армии»
Армянские военные ведут в Ереван группу мужчин, которых назвали «дезертирами из армянской армии»
Река Раздан, протекающая через Ереван. На заднем плане видна гора Арарат
Река Раздан, протекающая через Ереван. На заднем плане видна гора Арарат

Используя этнические обобщения, которые были в то время обычным явлением, Харборд писал, что отношение к армянам среди соседей такое же, как и к евреям в России или Польше. «Отсталые народы» относятся к армянину как к «банкиру, посреднику и кредитору».

Голубая мечеть Еревана XVIII века
Голубая мечеть Еревана XVIII века
Вооружённые погонщики верблюдов в Армении
Вооружённые погонщики верблюдов в Армении

Харборд в своём докладе рекомендовал установить мандат США в этом регионе. По его словам, для этого нужно около 59 тысяч военных и 88 с половиной миллионов долларов в первый год. Силы будут постепенно сокращены до минимума в течение трёх лет.

Резиденцию в Ереване американцы немного сбивчиво описали как «офис премьер-министра президента Армянской Республики»
Резиденцию в Ереване американцы немного сбивчиво описали как «офис премьер-министра президента Армянской Республики»
Улица в Батуми, Грузия. Фото сделано незадолго до завершения миссии США, которая отправилась домой на корабле из соседнего Трабзона в октябре 1919 года
Улица в Батуми, Грузия. Фото сделано незадолго до завершения миссии США, которая отправилась домой на корабле из соседнего Трабзона в октябре 1919 года

В мае 1920 года президент США Вудро Вильсон попросил предоставить ему полномочия установить мандат США в Армении, но сенат отклонил его просьбу 52 голосами против 23.

Вскоре после этого Армения была захвачена Турцией и большевиками. В 1922 году страна вошла в Советский Союз в составе Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики вместе с Грузией и Азербайджаном.

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