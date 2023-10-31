Американцы, ставшие свидетелями «Первой республики» в Армении

Американскому генерал-майору Джеймсу Харборду удалось всего в нескольких предложениях уместить описание геополитической неопределённости в 1919 году на Кавказе, беззакония и кипящей этнической ненависти. «В регионе, который когда-то контролировался Россией, её железная хватка значительно ослабла, жизнь и собственность во многих регионах небезопасны, — написал Харборд. — Нашу миссию обстреляли курды в российской Армении, несколько автомобилей были изрешечены пулями, а более половины группы однажды попали ночью в плен к мусульманам, которые утверждали, что армяне выгнали их из своих сёл». Это отрывок из доклада Харборда об американской миссии в Армению. Харборд возглавил экспедицию, которая побывала в независимой Армении. Независимость после распада Османской и Российской империй была недолгой, контроль над страной быстро установили большевики.

Америка при президенте Вудро Вильсоне отправила Харборда во главе группы из 50 человек в Турцию и Армению, чтобы миссия «изучила политические, военные, географические, административные, экономические и другие соображения, связанные с возможными американскими интересами в регионе, и сообщила о них». Миссия Харборда покинула Стамбул в сентябре 1919 года, а затем проехала на поезде и автомобиле через территорию сегодняшней Турции, Сирии, Армении и Грузии.

Доклад Харборда сопровождается несколькими десятками снимков, сделанных военным фотографом, который представлен как сержант Барнс. Фотографии дают редкую возможность взглянуть на «первые республики» Армении и Грузии. Снимки хранятся сейчас в Национальном архиве США.

Во время визита американской миссии Армения, Грузия и Азербайджан провозгласили независимость. Это случилось вскоре после того, как недолговечное объединение трёх стран в единую Закавказскую республику в 1918 году завершилось провалом.

Армения в 1919 году была охвачена конфликтами. На западе страны этнические армяне гибли от рук османов. Один из наблюдателей назвал происходившее тогда попыткой Османской империи «уничтожить армянскую расу в Турецкой империи». На севере Армения воевала с Грузией за спорные территории, а на востоке армянские войска вели ожесточённые бои с азербайджанскими войсками и османской «Армией ислама». Несмотря на потрясения от резни османской эпохи, Армения захватила большие участки в восточной Анатолии в мае 1919 года, всего за несколько месяцев до прибытия миссии Харборда на эту территорию.

Во время поездки миссия сталкивалась со всевозможными рисками. Харборд написал не только о них, но и изложил видимые следы, оставшиеся от резни, которую принято называть геноцидом армян. «Увечья, насилие, пытки и смерть оставили свои навязчивые воспоминания в сотнях прекрасных армянских долин, и путешественник в этом регионе редко бывает свободен от свидетельств этого самого колоссального преступления всех времён», — написал он.

Харборд, знакомя американскую аудиторию с Арменией, писал, что страна «была евангелизирована апостолами, помнившими нашего Господа, ещё в 33 году нашей эры и как нация приняла христианство и основала национальную церковь в 301 году нашей эры».

Используя этнические обобщения, которые были в то время обычным явлением, Харборд писал, что отношение к армянам среди соседей такое же, как и к евреям в России или Польше. «Отсталые народы» относятся к армянину как к «банкиру, посреднику и кредитору».

Харборд в своём докладе рекомендовал установить мандат США в этом регионе. По его словам, для этого нужно около 59 тысяч военных и 88 с половиной миллионов долларов в первый год. Силы будут постепенно сокращены до минимума в течение трёх лет.