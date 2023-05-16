В Армении рассказали об обсуждении в 2022 году вопроса о выходе из ОДКБ

Заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян заявил, что в сентябре 2022 года в Совете безопасности страны обсуждался вопрос о выходе Армении из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но было принято решение не идти на это. Как сообщает «Арменпресс», об этом Сафарян заявил журналистам на брифинге.

«Я не могу назвать конкретное время, потому что это обсуждалось в Совете безопасности. Думаю, это было во время сентябрьских событий. Было решено не идти на это, и продолжать работу, поскольку были вопросы, которые позже обсуждались на саммите ОДКБ. Как вы знаете, эти работы продолжаются, и мы об этом объявили. В ближайшее время состоятся обсуждения ситуации на Южном Кавказе, о чем мы вас проинформируем», – сказал Сафарян, добавив, что на данный момент в повестке дня не стоит вопрос о выходе из ОДКБ.

По словам чиновника, «ситуация довольно сложная», и Армения, будучи страной-членом ОДКБ и также имея обязательства, продолжает надеяться, что ее шаги и работа принесут определенные результаты.

По словам Сафаряна, Армения неоднократно заявляла, что со стороны ОДКБ должна быть дана политическая оценка ситуации на армяно-азербайджанской границе.

«В какой-то момент эти обсуждения могут быть возобновлены», – добавил Сафарян.