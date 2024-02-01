В Армении задержали мужчину, опрокинувшего венки у памятника детям блокадного Ленинграда

Cледственный комитет Армении предъявил обвинение в разжигании ненависти Самвелу Шириняну, опрокинувшему венки у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване. Об этом сообщает News.am.

Ему вменяют пункт 3 части 2 статьи 329 УК («Публичные заявления, направленные на возбуждение или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды, а также распространение с этой целью материалов с использованием интернета»).

Самвел Ширинян заснял на видео свои действия и выложил запись в фейсбук. «Интересно, а есть документация, что в Ленинграде была блокада, и мы в Армении поставили памятник этим фашистам и еще скорбим?» – говорит он на видео, комментируя слова представителя МИД России Марии Захаровой, которая предложила дать ссылку на доказательства этнических чисток в Нагорном Карабахе.

После появления видео председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за «осквернения» памятника. К генпрокурору Армении обратился также глава Русского дома Вадим Фефилов. В своем письме он заявил, что «считает недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь, и призывы к насилию на основе ксенофобии».

Шириняна задержали 31 января. По данным ArmLur.am, мужчине 45 лет. Его задержали на пограничном переходе «Баграташен» на границе с Грузией при попытке покинуть страну, утверждает издание.