Армения приостановила лицензию вещателя радиостанции Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании «Тоспа», которая, в частности, транслирует программы российской радиостанции «Sputnik Армения».

Одной из причин такого решения стала авторская передача российского теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Комиссия посчитала, что в выпуске от 17 ноября он говорил об Армении и её гражданах «в насмешливых и уничижительных выражениях», «призывал к действиям, запрещенным законодательством», а также, задавшись вопросом «останется ли жив премьер Никол Пашинян», фактически призвал к насилию.

«Sputnik» – российское информационное агентство, производящее контент для зарубежной аудитории более чем 30 языках. Его руководителями являются прокремлёвские журналисты и медиа-менеджеры Дмитрий Киселёв и Маргарита Симоньян. Последняя является также женой Тиграна Кеосаяна.

После полномасштабного вторжения России в Украину сайты и радиостанции Sputnik были заблокированы во многих западных странах в связи с распространением недостоверной информации и пропаганды.