Армения приостановила лицензию вещателя радиостанции Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию на вещание компании «Тоспа», которая, в частности, транслирует программы российской радиостанции «Sputnik Армения».
Одной из причин такого решения стала авторская передача российского теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна. Комиссия посчитала, что в выпуске от 17 ноября он говорил об Армении и её гражданах «в насмешливых и уничижительных выражениях», «призывал к действиям, запрещенным законодательством», а также, задавшись вопросом «останется ли жив премьер Никол Пашинян», фактически призвал к насилию.
«Sputnik» – российское информационное агентство, производящее контент для зарубежной аудитории более чем 30 языках. Его руководителями являются прокремлёвские журналисты и медиа-менеджеры Дмитрий Киселёв и Маргарита Симоньян. Последняя является также женой Тиграна Кеосаяна.
После полномасштабного вторжения России в Украину сайты и радиостанции Sputnik были заблокированы во многих западных странах в связи с распространением недостоверной информации и пропаганды.
- В последние месяцы отношения между Арменией и Россией резко ухудшились, стороны выдвигали обвинения в адрес друг друга на официальном уровне. Так, премьер-министр Никол Пашинян подвергал жёсткой критике Москву за бездействие во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе, что, по его мнению, показало «неэффективность» блока ОДКБ, куда входит Армения и ведущей силой которого является Россия. Власти Армении также заявляли, что российские СМИ развязали «гибридную войну» против Еревана и нарушили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. В Кремле, в свою очередь, выражали резкое недовольство укреплением связей Армении с Евросоюзом и присоединением страны к Международному уголовному суду, который выдал ордер на арест Владимира Путина.