Армению посещает делегация Азербайджана во главе с вице-премьером

В Армению прибыла азербайджанская делегация во главе с вице-премьером Шахином Мустафаевым. Информацию армянской службе Радио Свобода подтвердили в МИД Армении, добавив, что позднее будет распространён официальный пресс-релиз.

Мустафаев возглавляет азербайджанскую комиссию по делимитации границы.

Согласно данным сервиса отслеживания авиарейсов Flightradar24, азербайджанский самолёт вылетит обратно в Баку сегодня в 17:00.

Комиссии по делимитации последний раз встречались в азербайджанском городе Габала в ноябре прошлого года. По итогам той встречи стороны договорились провести следующие переговоры на территории Армении.