Арнольд Шварценеггер был задержан в аэропорту Мюнхена

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер был задержан в среду в аэропорту Мюнхена. Причиной стало то, что он не задекларировал дорогие часы. Ему пришлось провести несколько часов в помещении таможни. За нарушение таможенных правил он заплатил штраф в размере 35 тысяч евро.

Как сообщает немецкий таблоид Bild, Шварценеггер ехал из Мюнхена на австрийский горнолыжный курорт Кицбюэль, где завтра откроется международный климатический саммит. В четверг в его рамках запланирован аукцион, на котором артист намерен выставить свои часы на продажу. Выручка от аукциона пойдет на поддержку инициатив по защите климата.

Часы были изготовлены швейцарской фирмой Audemars Piguet в единственном экземпляре специально для артиста. Они относятся к предметам роскоши и подлежат обязательному декларированию. Сам Шварценеггер оценил их в 20 тысяч евро, однако цены на часы Piguet обычно значительно выше. Даже стандартные модели могут стоить от 60 тысяч евро и до нескольких сотен тысяч.

После оплаты штрафа и пошлин Шварценеггер смог продолжить свое путешествие. Часы остались при нем и будут выставлены на аукционе в четверг.