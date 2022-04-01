В Москве сорван Артдокфест. Отменены открытие и показы

В Белгороде на нефтебазе произошел пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло в результате авиаудара Украины.

В условиях военного времени быстро подтвердить или опровергнуть заявления даже официальных лиц сложно.

"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", – сказал Гладков.

Других подтверждений или опровержений ни от российских, ни от украинских военных нет.

На этом видео, опубликованном в соцсети, видны вертолёты, предположительно, наносящие удар по нефтебазе.

А на этом - вертолёты, уходящие после удара на предельно малой высоте.

Ранее губернатор сообщал, что все экстренные службы выехали на место проишествия, принимаются меры по ликвидации пожара.

По информации главы региона, есть двое пострадавших, это работники нефтебазы. "Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", – сообщил губернатор.

Он также отметил, что власти начинают расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова "в более безопасное место".

Позже мэр Белгорода Антон Иванков заявил, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет. Об отсутствии жертв и пострадавших в связи с пожаром на нефтебазе также заявили в пресс-службе ПАО "Роснефть". С ее территории произведена эвакуация персонала.

Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Российские СМИ сообщали, что были ранены четыре военнослужащих РФ. Позже власти назвали его официальной причиной пренебрежение правилами безопасности.

Белгород находится примерно в 30 км от украинской границы и в 60 км от Харькова, который с первых дней войны бомбят и обстреливают российские войска.