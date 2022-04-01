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В Москве сорван Артдокфест. Отменены открытие и показы
В Москве сорван фестиваль документального кино "Артдокфест".
В кинотеатр "Октябрь", где должно проходить открытие, поступил звонок о минировании. Зрителям пришлось покинуть здание. Затем полиция призвала всех посетителей фестиваля расходиться.
Основателя "Артдокфеста" режиссёра-документалиста Виталия Манского облили красной краской у входа в кинотеатр.
Позже Манский записал в фейсбуке обращение, в котором сказал, что фестиваль "открылся и закрылся".
Отменены показы - зрители смогут посмотреть фильмы программы онлайн.
Фестиваль документального кино "Артдокфест", который проводится ежегодно, неоднократно подвергался нападкам и давлению со стороны российских властей под различными предлогами.
В программах "Артдокфеста" принимают участие три фильма документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни" – "Карета подана" Максима Пахомова (о протестах после ареста Алексея Навального), "Сами разберутся" Сергея Хазова-Кассиа (о буллинге в школах), "Подростки и котики" Егора Исаева (о группе взаимоподдержки "трудных" детей), а также фильм берлинского корреспондента Радио Свобода Юрия Векслера "Я жил при пяти диктатурах" (о музыканте Хелмуте Штерне).
Другие новости дня
Пожар на нефтебазе в Белгороде, глава региона заявляет об украинском авиаударе
В Белгороде на нефтебазе произошел пожар, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, это произошло в результате авиаудара Украины.
В условиях военного времени быстро подтвердить или опровергнуть заявления даже официальных лиц сложно.
"Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте", – сказал Гладков.
Других подтверждений или опровержений ни от российских, ни от украинских военных нет.
На этом видео, опубликованном в соцсети, видны вертолёты, предположительно, наносящие удар по нефтебазе.
А на этом - вертолёты, уходящие после удара на предельно малой высоте.
Ранее губернатор сообщал, что все экстренные службы выехали на место проишествия, принимаются меры по ликвидации пожара.
По информации главы региона, есть двое пострадавших, это работники нефтебазы. "Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает", – сообщил губернатор.
Он также отметил, что власти начинают расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова "в более безопасное место".
Позже мэр Белгорода Антон Иванков заявил, что, по уточненной информации, пострадавших в результате взрыва и пожара на нефтебазе нет. Об отсутствии жертв и пострадавших в связи с пожаром на нефтебазе также заявили в пресс-службе ПАО "Роснефть". С ее территории произведена эвакуация персонала.
Вечером 29 марта в районе села Красный Октябрь Белгородской области произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами. Российские СМИ сообщали, что были ранены четыре военнослужащих РФ. Позже власти назвали его официальной причиной пренебрежение правилами безопасности.
Белгород находится примерно в 30 км от украинской границы и в 60 км от Харькова, который с первых дней войны бомбят и обстреливают российские войска.
Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогла продлить мандат своей специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции России. Об этом сообщил председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау.
Он заявил, что с 2014 года, когда миссия начала работу в Украине, она "содействовала локальному прекращению огня для ремонта критически важных объектов инфраструктуры, а также была глазами и ушами мирового сообщества на местах".
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сказал, что Москва уведомит организацию об отзыве своих сотрудников. По его словам, российских специалистов "просто выдавливали" из специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
"По мере расширения самой СММ уменьшалась доля российских представителей. Их было где-то порядка 40 человек. Но потом люди должны были меняться, мы представляли большую партию новых специалистов - практически никого не брали. Поэтому к концу 2021 года мы получили только посты 28", – прокомментировал Лукашевич в ходе брифинга.
Он обвинил представителей миссии из других стран, что они содействовали украинской стороне в ходе конфликта, в том числе передали бронированные автомобили батальону "Азов".
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была создана по запросу представительства Украины в 2014 году. Решение утвердили 57 стран-участниц организации. Ежегодно работу миссии в Украине, преимущественно в зоне конфликта в Донбасе, продлевали. Действие последнего мандата истекает в ночь на 1 апреля.
- Миссия в Украине считалась самой крупной миссией ОБСЕ. В стране работали 814 международных и 477 местных сотрудников.
«Энергоатом»: военные РФ выходят из Чернобыля, получив дозы облучения
Российские военные покидают Чернобыльскую атомную электростанцию, сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на Пентагон. Информацию подтвердили в украинской компании "Энергоатом". Как рассказали в её руководстве, военнослужащие отправились двумя колоннами в сторону украинской границы с Беларусью. На станции осталось "небольшое количество" солдат РФ.
В "Энергоатоме" также сообщили, что российские войска строили фортификационные сооружения в так называемом Рыжем лесу (самой загрязнённой территории Чернобыля) и получили значительные дозы облучения. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что у него нет данных об облучении российских солдат в Чернобыльской зоне.
«Агентство пытается найти дополнительную информацию для независимой оценки ситуации», - написала пресс-служба агентства.
В свою очередь мэр Славутича, украинского города-спутника ЧАЭС, Юрий Фомичёв заявил, что уходя военные РФ взяли в плен несколько сотрудников Национальной гвардии МВД Украины, которые охраняли электростанцию и с первого дня её захвата оказались в плену. Фомичёв рассчитывает, что нацгвардейцев обменяют на пленных россиян.
Российские войска заняли Чернобыльскую АЭС в первый же день вторжения на территорию Украины - 24 февраля. Почти месяц после этого персонал на станции работал без необходимой ротации.
30 марта в Минобороны РФ заявили о "плановой перегруппировке" российских войск для "завершения операции по полному освобождению Донбасса". Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населённых пунктов Киевской и Черниговской областей.
ФРГ не исключает национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти»
Министерство экономики Германии рассматривает возможности для конфискации или национализации дочерних предприятий российских энергетических концернов "Газпром" и "Роснефть" на случай прекращения поставок российских энергоносителей. Об этом сообщает немецкое деловое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах. По сведениям журналистов, канцлер Германии Олаф Шольц проинформирован о подобном намерении.
Как пишет Handelsblatt, обе эти российские компании являются незаменимыми на энергетическом рынке Германии. Gazprom Germania является оператором крупных газохранилищ в ФРГ. Rosneft Deutschland как оператор нефтеперерабатывающих заводов играет ключевую роль на рынке бензина, дизельного топлива и керосина. Среди прочего Rosneft Deutschland обслуживает взлеты и посадки в аэропорту Берлина, а также снабжает топливом автомобили оперативных служб города, отмечает газета.
Ранее о планах британских властей национализировать местную "дочку" "Газпрома", сообщали источники Bloomberg. По данным агентства, на предприятии планируют ввести "специальный режим управления". В самой компании это отрицали.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Он обещал обязать их платить за поставки в рублях. Согласно тексту документа, оплата продолжит производиться в долларах и евро. Импортёры из списка недружественных стран, куда входят, например, страны ЕС и Япония, должны будут открыть два специальных счёта в Газпромбанке. Один – в валюте, в которой они уже производят платежи. Другой – в российских рублях. После поступления денег на валютный счёт от импортёра российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублёвый счёт. Оттуда они будут переведены "Газпрому".
Ранее страны Евросоюза заявили, что не будут платить за газ в рублях, как потребовала Москва. Париж и Берлин уже дали понять, что не примут условия России и по новой схеме. Кремль в свою очередь угрожает не продавать газ другими способами.
Джо Байден распорядился о высвобождении запасов нефти
В размере 1 млн баррелей в день – это историческое сокращение
Президент США Джо Байден распорядился высвободить нефть из стратегических запасов страны, чтобы снизить высокие цены на топливо. Выброс до 180 млн баррелей нефти за шесть месяцев будет крупнейшим с момента создания резерва в 1974 году.
"Этот рекордный выпуск обеспечит исторический объём поставок, который будет служить мостом до конца года, когда внутреннее производство наберёт обороты", - говорится в заявлении Белого дома.
Таким образом США планируют увеличить объёмы производства и поставки нефти в другие страны.
Рост цен на топливо, согласно мнению Белого дома, связан с пандемией и последними событиями в Украине. Так в начале марта цена марки Brent достигала 139 долларов за баррель. Цены на энергоносители с тех пор упали, но Brent по-прежнему стоит почти на 70% больше, чем год назад.
- США являются одним из крупнейших в мире производителем нефти. Они добывают 11,7 млн баррелей нефти в день, но этого недостаточно для удовлетворения мирового спроса.
- Международное энергетическое агентство (МЭА) созвало экстренное совещание на пятницу, 1 апреля.
Россия ввела санкции против руководства Европейского союза
Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну высшему руководству Европейского союза в ответ на встречные санкции. Об этом сообщается на сайте МИДа.
«Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также подавляющее большинство депутатов Европейского парламента, продвигающих антироссийскую политику», - говорится в заявлении министерства.
В санкционный список МИДа РФ также попали представители правительств и парламентов ряда стран ЕС, общественные деятели и сотрудники СМИ, «несущие персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций». Сам список еще не опубликован.
- После начала войны в Украине Евросоюз ввел несколько пакетов санкций против России. Они затронули как физических лиц (лично президента Владимира Путина, депутатов, бизнесменов, медийных лиц), так и юридические организации (в том числе российские банки).
Югоосетинский КГБ: гражданин Грузии планировал совершить провокацию в отношении российского воинского контингента
26 марта КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия в окрестностях села Гоиата Цхинвальского района был задержан гражданин Грузии Леван Мачабели, 1987 года рождения.
По сообщению югоосетинского КГБ, «в ходе проведения по данному факту оперативно-розыскных и следственных мероприятий установлено, что Л. Мачабели в период с 2005 по 2009 гг. являлся военнослужащим 3-й бригады ВС Грузии и принимал активное участие в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии».
По информации ведомства, после начала специальной военной операции по демилитаризации Украины Л. Мачабели попытался вступить в «Грузинский национальный легион» и в качестве добровольца принять участие в боевых действиях против ВС России на Донбассе.
«Когда по причине проблем со здоровьем ему в этом было отказано, Л. Мачабели принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии и совершить провокацию в отношении российского воинского контингента, расквартированного в Республике. В качестве доказательной базы, подтверждающей преступный умысел Л. Мачабели, Комитетом получены заранее подготовленные указанным лицом видео, в которых он, обращаясь к руководству Грузии и Украины, а также грузинским военным, прямо заявляет, что «нанесет удар по русским» из Грузии. Также установлено, что сотрудники МВД Грузии, осуществлявшие 26 марта охрану государственной границы с грузинской стороны в районе н.п. Кере, беспрепятственно пропустили Л. Мачабели и не предприняли никаких шагов для его задержания», - пояснили в КГБ, добавив, что в настоящее время предварительные следственные мероприятия в отношении указанного лица продолжаются.
«КГБ РЮО ответственно заявляет, что любые попытки грузинских радикальных, прозападных и экстремистских сил оказать какое-либо силовое воздействие на российских и югоосетинских военнослужащих, будут расцениваться, как международная диверсионно-террористическая деятельность, со всеми вытекающими для ее исполнителей последствиями», - заявили в ведомстве.
На западе Грузии из-за обвала почвы повреждены 12 домов
Из-за провала почвы повреждены 12 домов в Чиатурском районе Грузии (регион Имерети). Жителям поврежденных домов в селе Итхвиси пришлось срочно покинуть их, сообщает Общественный вещатель. На месте начала работу группа геологов, которая должна установить причину происшествия.
«Те 12 семей, которым больше всего угрожает опасность, уже вывезены из их домов в арендованное жилье в селе и в городе Чиатура. Группа геологов работает и изучит положение, насколько проживание тут безопасно. Если какой-либо семье будет грозить опасность, государство примет меры», - заявил губернатор Имерети Звиад Шаламберидзе.
Местные жители связывают происшествие с деятельностью компании «Georgian Manganese», которая занимается добычей марганца в Чиатура.
В самой компании заверили, что активно включены в изучение причин случившегося. В компании утверждают, что не занимаются работами по добыче на территории, где произошел провал почвы. Компания ведет свою деятельность в Чиатура с 2007 года, а разные геологические процессы в пострадавшем селе возникли еще в 2000-х годах, подчеркнуто в заявлении.
«Именно исходя из безопасности, компания вообще не производила работы по добыче руды на этой территории. Эта проблема может быть вызвана работами по добыче полезных ископаемых в 80-90-х годах, которые сопровождались разными геологическими процессами, что является предметом для дополнительного изучения», - сказано в заявлении компании. Компания выражает заинтересованность в публикации заключения причин происшествия в селе Итхвиси.
- Georgian Manganese Holding является крупнейшей компанией по добыче марганцевой руды в Грузии. Она владеет 11 рудниками и одним перерабатывающим заводом. В компании работает около 3,5 тысячи человек.
- В состав Georgian Manganese Holding входят Зестафонский ферросплавный завод, Чиатурский горно-обогатительный комбинат (ЧГОК), гидроэлектростанция «Варцихе 2005» и клиника «Феромеди».
- Компания является ведущим производителем и экспортером высококачественных ферросплавов. Продукция поставляется в Россию, США, страны Европы и Южной Америки. Марганцевая руда добывается в четырех рудниках по старой технологии, в девяти подземных рудниках и семи открытых карьерах.
Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать наемников в Украину через Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не позволит перебрасывать террористов-наемников в Украину через территорию Армению. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Радио Азатутюн цитирует заявление Пашиняна, сделанное на заседании правительства.
«В качестве истины преподносится ложная информация, что через Армению террористы-наемники попадают в Украину. Любой более или менее осведомленный человек знает, что Армения, которая два года назад сама пострадала от вовлечения в войну террористов-наемников, никогда не будет способствовать их вовлечению в другие места», – подчеркнул Никол Пашинян.
Он также назвал вопиющей дезинформацией сообщения о том, что Армения предоставила России истребители СУ-30СМ для использования в ходе войны в Украине.
«Четыре многофункциональных Су-30СМ, принадлежащие Армении, ни разу со дня их ввоза в Армению не покидали пределы страны», – заявил он.
Отметим, что сегодня Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. По информации Кремля, Путин пообщался и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждено развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Подтверждена важность последовательного выполнения всех положений трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», – говорится в сообщении.
- 16 марта Владимир Путин разрешил отправлять добровольцев воевать в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ведомство получило около 16 тысяч заявок от добровольцев с Ближнего Востока, которые хотят приехать в «ЛНР» и «ДНР».
Путин подписал указ об оплате поставок газа рублями. Покупатели продолжат платить в долларах и евро
Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ, вводящий новый порядок оплаты газовых контрактов так называемыми "недружественными странами". Он обещал обязать их платить за поставки в рублях. Согласно тексту документа, оплата продолжит производиться в долларах и евро.
Указ вводит новую схему оплаты с 1 апреля, но выполним может быть не раньше чем с 10 числа, когда ЦБ разработает порядок его исполнения. Импортеры из списка недружественных стран, куда входят, например, страны ЕС и Япония, должны будут открыть два специальных счёта в Газпромбанке. Один — в валюте, в которой они уже производят платежи. Другой — в российских рублях.
После поступления денег на валютный счёт от импортёра, российский банк сам продаст валюту на московской бирже и зачислит деньги на рублёвый счёт. Оттуда они будут переведены "Газпрому". Такая схема позволит российским властям заявлять, что расчёты производятся в рублях, а покупателям — платить как раньше.
Ранее страны Евросоюза уже заявили, что не будут платить за газ в рублях, как потребовала Москва. В четверг глава минфина Франции Брюно лё Мэр дал понять, что Париж и Берлин не примут условия России и по новой схеме. Кремль в свою очередь угрожает не продавать газ другими способами.
В четверг Путин заявил, что если недружественные страны не будут платить с 1 апреля по новой схеме, то Москва будет считать это неисполнением обязательств, а действующие контракты будут остановлены. Такая формулировка, впрочем, не означает, что поставки газа обязательно будут остановлены. Кроме того, указ Путина позволяет вводить исключения для покупателей, и разрешать им платить так, как они делали это раньше.
Следственный комитет России не нашел признаков преступления в действиях Путина
Россиянин Михаил Подивилов обратился в Следственный комитет России с просьбой "расследовать преступные действия Владимира Путина в отношении развязывания и ведения им агрессивной войны с Украиной".
31 марта он опубликовал ответ ведомства, в котором говорится, что обращение не содержит данных, указывающих на признаки какого-либо противоправного деяния.
Ранее Подивилов также отправил обращение президенту Владимиру Путину обращение с требованием прекратить "братоубийственную войну с Украиной". Кроме этого, он попросил Генпрокуратуру возбудить уголовное дело против Путина за фейки: президент заявлял, что в "спецоперации" в Украине не участвуют срочники, а Минобороны участие срочников признало.
29 марта Михаил Подивилов встал в одиночный пикет с банковской картой "Мир". Полицейские не знали, что с ним делать, и в итоге решили не задерживать.
НАТО спрогнозировала новое наступление российской армии в Украине
НАТО прогнозирует подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой. Об этом заявил 31 марта в Брюсселе генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, его слова приводит немецкий журнал Spiegel.
Сославшись на данные разведки союза, Столтенберг заявил, что российские подразделения не выводятся, а перемещаются на новые позиции. Москва пытается перегруппировать их, усилить и довооружить для наступления в Донбассе. "Мы ожидаем новых наступательных операций, которые принесут ещё больше страданий [жителям Украины]", — заявил он.
Во вторник Россия объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины. Однако одновременно с отводом войск, Москва интенсифицировала авиаудары и усилила давление на Мариуполь на юге страны. По словам Столтенберга, в НАТО исходят из того, что Москва не отошла от своих задач в операции несмотря на ведущиеся переговоры о мире.
В четверг министерство обороны Украины заявило, что Россия сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг заявил на пресс-конференции, что президент России Владимир Путин сказал ему в телефонном разговоре, что для прекращения огня "время ещё не пришло", — сообщила газета la Repubblica. .
Премьер Грузии почтил память Звиада Гамсахурдия
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили почтил память первого президента страны Звиада Гамсахурдия. Об этом сообщает пресс-служба администрации правительства.
31 марта – день рождения первого президента Грузии. Сегодня ему исполнилось бы 83 года. Кроме того, 31 марта 1991 года состоялся референдум о восстановлении независимости Грузии.
Сегодня Гарибашвили посетили пантеон писателей и общественных деятелей на горе Мтацминда, где похоронен Гамахурдия, и возложил цветы к его могиле, пишет агентство «Новости-Грузия».
Звиад Гамсахурдия был избран президентом Грузии 26 мая 1991 года. Уже в январе 1992 года Гамсахурдия был свергнут и бежал из Грузии. Два года он не находился в Грузии, а осенью 1993 года вернулся и возглавил правительство в изгнании в Западной Грузии. На этом фоне началась война между его сторонниками и центральными властями под руководством Эдуарда Шеварднадзе и военнизированным формированием «Мхедриони».
Во время этих событий Гамсахурдия погиб в конце 1993 года при невыясненных до конца обстоятельствах. По одной из версий, он покончил с собой в селе Хибула, когда скрывался от правительственных войск в лесах Самегрело.
Однако семья первого президента не поверила официальной версии и добилась того, что в 2015 году прокуратура объявила о возобновлении расследования – на этот раз по статье «убийство». Расследование продолжается и в настоящее время.
Россия предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке
Россия предложила покупателям газа из так называемых "недружественных стран" новую схему оплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Предложенная схема предполагает обязательное открытие счета в рублях в российском банке, рассказал источник в правительстве. По его словам, "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".
30 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.
Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнеров по договорам ничего не изменится".
Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.
Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".
Украинская разведка: военные из Южной Осетии отказались от участия в войне против Украины
В Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины заявили, что военнослужащие 4-й гвардейской военной базы РФ из самопровозглашенной республики Южная Осетия отказались участвовать в войне России против Украины.
«Несколько дней назад почти весь личный состав одной из батальонных тактических групп (две мотострелковые роты и минометная батарея), которые были сформированы из состава 4-й военной базы ВС РФ (в/ч 66431, город Цхинвали, Южная Осетия) и были задействованы на Донецком направлении, отказался от участия в военной агрессии против Украины», – говорится в сообщении украинского ведомства.
По информации украинской разведки, даже беседа с заместителем командующего российской 58-й армией по военно-политической работе не повлияла на решение этих солдат.
Накануне «Эхо Кавказа» писало о том, что часть контрактников вернулась из зоны боевых действий. Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики, оппозиционер Эдуард Кокойты.
Относительно солдат, отвечающих отказом на приказ присоединиться к войне России против Украины, руководство РФ, по данным украинской разведки, применяет дисциплинарные взыскания, а не уголовные преследования, как обычно.
«Причиной является страх перед возможной оглаской реальных настроений в войсках и бунтов в воинских частях», – объясняют украинские разведчики.
23 марта Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что по их информации, от участия в агрессии против Украины отказываются белорусские военные.
- 16 марта «Эхо Кавказа» сообщило, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
- 26 марта стало известно о переброске дополнительного контингента. По информации Telegram-каналов, в Украину направили «еще порядка 150 ребят из Южной Осетии».
- С военными пообщался югоосетинский президент Анатолий Бибилов и заявил, что «они прекрасно понимают, что едут защищать Россию, едут защищать и Осетию».
Великобритания ввела санкции против RT и нескольких российских медиаменеджеров
Власти Великобритании ввели санкции против учредителя государственного телеканала RT, медиахолдинга "Россия сегодня" и нескольких российских медиаменеджеров. Кроме того, в санкционный список попал генерал-полковник российской армии Михаил Мизинцев. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Санкционный список расширен на 14 позиций. В него, кроме структур РТ, попали генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, генеральный директор RT Алексей Николов, руководитель агентства "Спутник" Антон Анисимов, Генеральный директор Фонда стратегической культуры Владимир Максименко, директор, кадровик и менеджеры соцсетей того же фонда, главный редактор журнала "Камертон" Светлана Замлелова и заместитель генерального директора канала "Россия", телеведущий Сергей Брилёв. У последнего есть британское гражданство.
У всех них будут заморожены британские активы, если они у них есть, им будет запрещён въезд в страну. Как это будет работать против Брилёва — не уточняется.
В Туркменистане от таксистов требуют приклеить на лобовое стекло портрет нового президента
Дорожная полиция в Марыйском велаяте Туркменистана требует от частных таксистов, помимо специальной лицензии на извоз, иметь на лобовом стекле машин портрет нового президента Сердара Бердымухамедова. Об этом пишет туркменская служба Радио Свобода (сайт издания заблокирован в России).
Церемония вступления в должность нового президента Туркменистана состоялась 19 марта. Центральная избирательная комиссия страны объявила, что Сердар Бердымухамедов победил, набрав 72,97% голосов на досрочных выборах, прошедших без участия международных наблюдателей.
После того, как Бердымухамедов-младший принял присягу, по всей стране начали обновлять президентские портреты, отмечает издание.
"У нас на частных машинах запрещено иметь знаки такси. Поэтому будет хорошо, если вы приклеите на лобовое стекло машины портрет нового президента, Сердара. Так людям будет понятно, что ваша машина – это такси", – передают слова полицейских частные извозчики.
По их словам, сотрудники дорожной полиции после предъявления этого требования предлагают водителям купить портрет президента размером 210х75 мм. Стоимость – 5 манатов ($1,5).
"Сотрудники дорожной полиции на стандартном листе обычной бумаги распечатали четыре портрета. Потом отксерокопированные портреты продают нам по пять манатов за каждый", – рассказывают водители такси.
Как пишет издание, портреты президента Сердара Бердымухамедова развешены во всех общественных местах, в том числе в городском транспорте. До появления нового требования водители такси должны были иметь портрет Бердымухамедова-старшего на видном месте в салоне.
Аслан Бжания подтвердил, что Абхазия не планирует входить в состав России
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал заявление югоосетинского лидера Анатолия Бибилова о том, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для объединения с Российской Федерацией.
«Мы приветствуем стремление народа Южной Осетии воссоединиться с Северной Осетией в рамках Российского государства. Уверены в том, что этот шаг в полной мере отвечает интересам и южных осетин», – сказал Бжания .
Говоря о позиции абхазского руководства, он подтвердил, что Абхазия не планирует входить в состав России.
«Суверенная независимая Абхазия выстраивает и будет продолжать выстраивать с братской союзнической Россией отношения в строгом соответствии с Договором от 24 ноября 2014 года, в котором закреплены следующие положения:
1) проведение скоординированной внешней политики;
2) создание общего пространства обороны и безопасности;
3) формирование общего социального и экономического пространства;
4) содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия;
5) создание условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации», – отметил Бжания.
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Песков: в Кремле не принимают никаких мер после заявлений Бибилова
В Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось, но в то же время в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии, мы с уважением к нему относимся», – сказал Песков журналистам.
Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.
Власти Крыма хотят изъять квартиру Зеленского в Ливадии
Власти аннексированного Россией Крыма включат квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте в список подлежащего национализации имущества украинских политиков и олигархов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.
Ранее глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что планируется национализировать крымское имущество украинских олигархов, политиков и чиновников, выступающих против России. Список собственности, подлежащей изъятию, будет готов к концу текущей недели. После этого решение узаконит парламент Крыма, добавил Аксёнов.
Квартиру в Ливадии жена Зеленского Елена купила в 2013 году – до аннексии украинского полуострова Россией. О недвижимости стало известно в 2019 году во время президентской кампании в Украине. В пресс-службе избранного президента позже указали, что с 2014 года семья Зеленских ни разу не пользовалась недвижимостью на полуострове, а квартира была официально задекларирована Зеленским. "Семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью только после возвращения Крыма Украине", - заявили в пресс-службе.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий принудительно изымать собственность России и её резидентов (жителей) без компенсации.
Американец Рид вновь объявил голодовку в российской колонии
Американец Тревор Рид, осужденный в России на 9 лет колонии по обвинению в нападении на полицейских, объявил голодовку в знак протеста против содержания его в одиночной камере и отсутствия надлежащей медицинской помощи. Рид опасается, что у него туберкулез. Об этом сообщили в среду родители Рида, сославшись на его адвоката.
По имеющейся у них информации, в декабре прошлого года Рид находился в контакте с заключенным, больным туберкулезом в активной форме. Когда здоровье Рида сильно ухудшилось, он не был обследован на туберкулез. Десять дней он пробыл в тюремной больнице, не получив там "существенной медицинской помощи, кроме рентгена, который был сделан неправильно", утверждают родители американца, отбывающего наказание в мордовской колонии. После этого он был возвращен в одиночную камеру.
Адвокат Рида подтвердил, что его клиент начал голодовку.
Рид уже объявлял голодовку в ноябре 2021 года, но прекратил ее в связи с ухудшением состояния здоровья.
В июле 2020 года российский суд приговорил Тревора Рида к 9 годам колонии по делу о нападении на полицейских в Москве. Через год он был этапирован из СИЗО в мордовскую колонию. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию гражданина США на приговор.
Правительство США и Тревор Рид отрицают обвинения и сомневаются в справедливости судебного процесса. Американец и его семья настаивают на том, что дело имеет политическую подоплёку.
Российские власти неоднократно намекали на возможность обменять Тревора Рида и другого находящегося в заключении в России американца Пола Уилана на осуждённых в США россиян. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов США и России в Женеве в июне.
Япония вновь начала называть Южные Курилы «незаконно оккупированными»
Токио будет официально называть южные Курильские острова "исконной территорией Японии, находящиеся под незаконной оккупацией". Формулировка содержится в черновике нового выпуска "Синей книги по дипломатии" — правительственного справочника о внешней политике страны. Об этом сообщает агентство "Киодо Цусин".
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, — Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, — с конца Второй мировой войны, когда они были аннексированы Советским Союзом, а японцы были с них выселены. В 1956 году Москва и Токио подписали декларацию о завершении военных действий, однако мирный договор так и не был заключён.
До 2003 года японская дипломатия официально называла острова "незаконно оккупированными", а до 2012 года — "исконными землями". С 2012 года правительство избегало таких формулировок, надеясь достигнуть компромисса с Россией.
Япония была готова вернуться к декларации об островах 1956 года. В ней СССР соглашался передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора между двумя странами. В 2019 году премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что поклялся поставить точку в вопросе о Курильских островах. Однако переговоры так ни к чему и не привели.
В начале марта глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси на выступлении в парламенте назвал эти территории "исконно японскими". Затем, на отдельной пресс-конференции, он заявил, что они "незаконно оккупированы". После этого Москва фактически прекратила мирные переговоры.
Залкалиани: «В условиях оккупации у референдума не будет юридической силы»
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани прокомментировал инициативу президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав России. Залкалиани говорит, что в условиях оккупации у референдума не будет юридической силы.
«Конечно, для нас неприемлемо говорить о каком-либо референдуме в условиях, когда территория оккупирована. У оккупации территорий есть не только политическая, но и правовая оценка. Правовой оценкой является решение Страсбургского суда о том, что там идет процесс оккупации. В условиях оккупации ни у какого референдума не будет юридической силы. Тем более, что сотни тысяч наших сограждан изгнаны из собственных домов, в результате этнической чистки им не дается право вернуться в собственные дома. У нас очень сильная поддержка международного сообщества и наших друзей», – сказал Залкалиани на совместном брифинге с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом, который в ходе визита лично ознакомится с ситуацией у разделительной линии.
Залкалиани добавил, что Грузия не раз подтверждала приверженность мирной политике и принципу неприменению силы.
«Есть попытка повторить ужасные последствия, которые мы видели в 2008 году, и снова втянуть Грузию в провокации. Мы этого не допустим», – отметил глава МИД.
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне заявил, что «в ближайшее время будут предприняты юридические шаги для вхождения в состав России». По его словам, после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он.
Бибилов: после вхождения в состав РФ Южная Осетия должна объединиться с Северной
Южная Осетия намерена войти в состав России как субъект Федерации, затем власти считают необходимым инициировать процедуру объединения с Северной Осетией. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Единый субъект может получить название Осетия–Алания, добавил он в эфире проекта «Соловьев Live».
Накануне Бибилов сказал, что предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время.
«Алания у нас уже есть: и Северная Осетия – Алания и Южная Осетия – Государство Алания. Это уже одна Алания. Когда мы будем уже в составе Российской Федерации, есть тоже процедуры, которые связаны с объединением субъектов. На сегодняшний день Южная Осетия может войти в состав РФ как субъект России. Я думаю, что объединение Осетии необходимо», – сказал Бибилов.
Он отметил, что вхождение в состав РФ многократно увеличит безопасность Южной Осетии, что играет важную роль для общества.
«В новой Конституции РФ прописано, что Российская Федерация ни в коем случае никому не будет отдавать территории, которые есть в Российской Федерации. Это многократно увеличивает безопасность населения Республики Южная Осетия», – отметил Бибилов.
Он добавил, что уже проводятся консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в ее состав.
«Самое главное – уже проходят консультации с нашими российскими коллегами. И юридические действия – они должны быть в первую очередь основаны на международном праве. Основа для этого есть. Южная Осетия – независимое государство, и может принимать те решения, которые оно считает для себя жизненно необходимыми. Это решение является на самом деле жизненно необходимым для народа Южной Осетии», – сказал он.
- Подавляющее большинство стран мира считает Южную Осетию территорией Грузии, находящейся под контролем России. Практически всё население региона имеет российское гражданство.
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