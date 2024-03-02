Украина стала главной темой кинофорума «Артдокфест» в Риге

Украина стала главной темой Международного фестиваля независимого документального кино «Артдокфест» (Artdocfest/Riga) в Риге.

Фестиваль открылся минутой молчания в память об Алексее Навальном, с его портретом на сцене. Затем появился портрет известного режиссера Юриса Подниекса.

Фильм открытия «Артдокфест» – биография Подниекса, автора знаменитого фильма эпохи перестройки «Легко ли быть молодым». После съемок на баррикадах в Риге в январе 1991 года и гибели операторов его съемочной группы, а также его трагической гибели в 1992 году Подниекс стал символом балтийского сопротивления советскому режиму для людей, которые боролись против тоталитаризма и продолжают бороться.

Во вторую годовщину российского вторжения в Украину «Артдокфест» сосредоточен на фильмах, снятых на линии фронта, личных историях беженцев и волонтеров. Их снимали украинские и европейские режиссеры. Таких лент много в основной программе конкурса, в программе «Украина прежде всего» и в параллельных просмотрах.

В полномасштабных и камерных документальных работах представлена картина разрушенных регионов востока страны, кадры разбитых кварталов крупных городов, портреты воюющих добровольцев и мирных граждан Украины.

Российский и белорусский контекст кинофорума сосредоточен на историях политических протестов в Минске, Москве и других городах обеих стран.

Жюри основного конкурса «Артдокфест»: известный правозащитник, польский диссидент советских времен, главный редактор «Газеты Выборчей» Адам Михник; режиссер оперы, театра и кино Виестурс Кайришс и актриса Чулпан Хаматова. На фестивале она представлена не как российская исполнительница, а как актриса Латвии. Хаматова уехала из России после начала войны.



Фестиваль завершится фильмом украинского режиссера Светланы Лищинской «Немного странная» (A Bit of a Strangers). Документальная история уроженки Мариуполя и ее семьи уже была отмечена в этом году на фестивале «Берлинале» в Берлине.

С момента аннексии Крыма глава «Артдокфест» Виталий Манский занял антивоенную позицию. В 2022 году Манский осудил нападение России на Украину. С марта 2022 года фестиваль не сотрудничает с российскими продюсерами и площадками.