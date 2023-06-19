СМИ: на территории Украины действуют 15 российских тюрем для отказников 

Телеграм-канал ASTRA опубликовал видео, как сказано в его описании, «из нелегального подвала» для российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях на территории Украины.
По утверждению СМИ, подвал, который по сути является незаконной тюрьмой, находится в селе Рассыпное Троицкого района Луганской области. На кадрах, опубликованных журналистами, видны военнослужащие, которые лежат и сидят на досках и бетонном полу, вместо туалета они используют пластиковые бутылки. Света в помещении фактически нет: военные используют для освещения собственные фонари.
От кого и каким образом видео попало в распоряжение редакции ASTRA - не говорится. Утверждается, при этом, что всего журналисты нашли уже 15 подобных нелегальных тюрем для отказников в оккупированных Россией районах Украины: девять из них находятся на территории Луганской области, пять - на территории Донецкой, и еще одна - в Харьковской.
Издание подчеркивает, что подвалы действуют вопреки российским законам, по которым «военнослужащие отправляются на гауптвахту только после составления протокола о задержании, либо протокола о применении мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке». В данном случае, как утверждает ASTRA, никаких бумаг никто не составляет.
- Ранее СМИ неоднократно сообщали о нарушениях прав российских военнослужащих, которые отказываются принимать участие в боевых действиях, – начиная от содержания их в фактически пыточных условиях без медицинской и юридической помощи и заканчивая уголовным преследованием. Об этом же сообщали, в частности, жены волгоградских мобилизованных: по их словам, девять солдат после отказа принимать участие в боевых действиях были помещены в так называемую «тюрьму для отказников» в населенном пункте Амвросиевка в Донецкой области. Близкие военных утверждали, что тюрьма представляет собой неотапливаемый подвал, а также что их мужьям не оказывают медицинскую помощь, выдают один армейский паек в сутки на всех и угрожают физическим насилием.
- В Минобороны информацию о существовании нелегальных тюрем для отказников не комментируют.