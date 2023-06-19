СМИ: на территории Украины действуют 15 российских тюрем для отказников 

Телеграм-канал ASTRA опубликовал видео, как сказано в его описании, «из нелегального подвала» для российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях на территории Украины.

По утверждению СМИ, подвал, который по сути является незаконной тюрьмой, находится в селе Рассыпное Троицкого района Луганской области. На кадрах, опубликованных журналистами, видны военнослужащие, которые лежат и сидят на досках и бетонном полу, вместо туалета они используют пластиковые бутылки. Света в помещении фактически нет: военные используют для освещения собственные фонари.

От кого и каким образом видео попало в распоряжение редакции ASTRA - не говорится. Утверждается, при этом, что всего журналисты нашли уже 15 подобных нелегальных тюрем для отказников в оккупированных Россией районах Украины: девять из них находятся на территории Луганской области, пять - на территории Донецкой, и еще одна - в Харьковской.

Издание подчеркивает, что подвалы действуют вопреки российским законам, по которым «военнослужащие отправляются на гауптвахту только после составления протокола о задержании, либо протокола о применении мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке». В данном случае, как утверждает ASTRA, никаких бумаг никто не составляет.