Astrobotic: У лунного модуля «Перегрин» нет шансов на посадку

Лунный посадочный модуль американской компании Astrobotic не сможет совершить мягкую посадку на Луну в связи с нехваткой топлива. Как сообщает Reuters со ссылкой на создателей модуля «Перегрин», в первые часы полёта произошла утечка топлива из двигательной установки.

Топлива осталось на 40 часов работы двигателей. Это позволяет, по заявлению компании Astrobotic, продолжать миссию в режиме космического корабля. Тем временем инженеры изучают возможности для выработки нового полётного задания.

Ранее компания Astrobotic сообщала, что через несколько часов после отделения от ракеты-носителя неполадки в двигательной установке «Перегрина» не позволили ему повернуться солнечными батареями к солнцу. Когда эта задача была успешно решена, стало ясно, что возможностей совершить плавный управляемый спуск на лунную поверхность уже нет.

Инженеры заявили, что миссия продолжается в режиме космического перелёта, тем временем изучаются возможности перепрограммировать аппарат для выполнения нового полётного задания.

8 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде была запущена новая тяжёлая ракета-носитель «Вулкан Кентавр» с лунным посадочным модулем «Перегрин». Его посадка на поверхность Луны была запланирована на двадцатые числа февраля.