Авиакомпании в РФ просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26

Региональные авиакомпании просят продлить ресурс самолётов Ан-24 и Ан-26, средний возраст которых в России составляет 50 лет. Об этом пишет «Интерфакс». Пока им нет адекватной замены.



Состояние региональных и местных воздушных перевозок обсуждалось на круглом столе в Совете Федерации. Представитель авиакомпании «Ангара» Сергей Зорин заявил, что четверть имеющегося в России парка Ан-24 и Ан-26 перестанет летать менее чем через пять лет. Это машины со сроком выпуска с 1962 года. Сейчас из 150 региональных самолетов советского производства больше половины (95-98) представлены именно Ан-24 и Ан-26.

По его словам, эти самолеты быстрее стали отрабатывать ресурс из-за перераспределения перевозок с иностранных лайнеров на российские. Среди других причин он указал на очень дорогой капремонт (порядка 200 млн рублей), а также отсутствие доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих самолетов. Основная же проблема в том, что единственный ремонтирующий двигатели «Арамильский завод» не справляется с потоком заказов.

При этом новые российские самолеты пока не могут заменить старый парк. Ил-114 не является полноценной заменой Ан-24, а первые 10 самолётов ТВРС-44 появятся не раньше 2027 года, рассказал Зорин. При этом цена ТВРС-44 (более 2 млрд рублей) сопоставима с ценой реактивных среднемагистральных самолетов, которые по вместимости в 3-4 раза больше.

Продление ресурса Ан-24 и Ан-26 предложил и директор по развитию «Полярных авиалиний» Сергей Анциферов.

Замгендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов также отметил, что основная проблема для Ан-24 – это авиадвигатели. Он также опасается возможной приостановки полетов существующего парка самолетов Sukhoi Superjet.



После начала военного вторжения России в Украину Евросоюз запретил поставки в Россию самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров из авиапарков «Аэрофлота» и других российских авиакомпаний.