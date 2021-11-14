Австрия вводит локдаун для невакцинированных

Правительство Австрии с понедельника объявило о введении жестких ограничительных мер - фактически локдауна - для жителей страны, не привитых от COVID-19. Решение принято на фоне стремительного роста числа инфицированных, которое в последние дни достигло максимальных значений за все время пандемии - более 10 тысяч за сутки при населении страны около 9 млн человек.

В Австрии привито около двух третей населения. Это один из самых низких показателей в Западной Европе. Локдаун затронет около 2 млн человек (на детей до 12 лет ограничения не распространяются). Им запрещено будет покидать дома без уважительной причины, к которым относятся поход на работу, в продуктовый магазин, к врачу, на оздоровительную прогулку. В общественные же места вход для невакцинированных будет закрыт - даже негативного ПЦР-теста будет недостаточно. Локдаун введен на 10 дней с возможностью продления.

Многие страны ЕС ужесточают ограничения на фоне роста числа новых случаев заболевания и смертей. Как правило, они касаются непривитых. В таких странах, как Германия, Италия и Франция, в рестораны, развлекательные заведения и на массовые мероприятия возможен вход только при предъявлении «COVID-паспорта» с данными о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте. В ряде регионов Германии режим еще жестче, там теста недостаточно. При этом полномасштабный локдаун, то есть закрытие большинства учреждений и предприятий сферы услуг, введен только в Латвии - в прошлом году локдауны вводились в большинстве стран ЕС.

Число новых случаев инфекции с началом осени в Евросоюзе растет, однако число смертей в среднем ниже, чем в прошлом году, что может быть связано с эффектом вакцинации.

В России, где в последние недели регулярно обновляются максимальные значения смертей и новых случаев инфекции за сутки, ограничения для непривитых или непереболевших введены в ряде регионов. На этой неделе в Госдуму был внесен законопроект о QR-кодах. В случае его принятия, непривитые в России фактически столкнутся с подобием локдауна: им будет закрыт доступ в большинство общественных мест, а также в самолеты и поезда дальнего следования. С 1 февраля для получения QR-кода уже не будет достаточно негативного теста, признаваться будут только вакцинация, медотвод от нее или подтверждение о перенесенной болезни.