«Нужно решить вопрос с отставкой Пашиняна». Интервью с одним из лидеров протеста в Армении

В Армении продолжаются протесты. Митингующие называют премьера Никола Пашиняна предателем из-за того, что он подписал мирное соглашение, согласно которому часть территории Нагорного Карабаха отходит под контроль Азербайджана.

Среди лидеров протеста все чаще звучит имя Артура Ванецяна, бывшего главы Службы национальной безопасности. Ранее на вопрос корреспондента Настоящего Времени, собирается ли он стать премьер-министром, он ответил, что да, собирается. Против него уже возбудили уголовное дело за попытку организации убийства Пашиняна. Ванецяна арестовали, и суд освободил его под подписку о невыезде.

Артур Ванецян родился в Ереване, окончил академию ФСБ России и с 2000 года делал карьеру в силовом блоке, дослужился до главы СНБ. Эту должность он занял как раз при премьере Пашиняне. Получил известность, проведя несколько громких антикоррупционных расследований. После отстранения от службы в прошлом году создал оппозиционную партию "Отечество".

В интервью нашему корреспонденту Артур Ванецян рассказал, почему, по его мнению, Армении необходима смена власти.

Пашинян два с половиной года не слушал советы профессионалов

– Давайте начнем с того, почему мы пришли к такому решению. Почему наша страна пришла к такому решению? Потому что Никол Пашинян два с половиной года не слушал советы профессионалов. Ни в военной области, ни во внешнеполитической. Он все делал по-своему. Ему когда задавали вопрос, по какому документу вы сейчас ведете переговоры с Азербайджаном, он цинично-цинично отвечал – не спрашивайте меня, как я веду переговоры. Как хочу, так и веду. Вот это привело к тому, что у нас началась война.

Нас не должны были ввести в такое положение, чтобы мы должны были подписать вот этот акт капитуляции. Нужно было сначала рассчитать все риски и сделать так, чтобы этот конфликт не перешел в военную фазу, а этот конфликт решался на дипломатическом уровне.

А президент Путин в своем последнем интервью сказал, что было несколько раз с его стороны сделано предложение по окончанию военных действий, но, к его большому удивлению, Пашинян не пошел на эти предложения, которые были сделаны.

– Вас в целом нейтралитет России в этой войне не удивляет?

– Я не считаю, что был нейтралитет со стороны России. Я высоко ценю роль России и лично президента Путина в стабилизации войны, военных действий, прекращении этого кровопролития в нашей стране.

–​ Вы закончили академию ФСБ, у вас хороший опыт и наверняка есть связи и в среде силовиков в России. Если вы станете премьером, как вы будете выстраивать отношения с Россией?

– С Россией у нас должны быть очень тесные, очень хорошие отношения. Я разговариваю на русском языке, я прекрасно понимаю русский менталитет, у меня очень хорошие дружеские отношения со многими российскими и силовиками, и политическими деятелями… Давайте я не буду сейчас раскрывать имена…

– Вы знакомы с Нарышкиным?

– Да. Очень близко. Я его прекрасно знаю и уважаю как большого профессионала и патриота своей родины.

– А с Шойгу?

– Давайте сейчас уже не будем переходить на имена. У меня прекрасные отношения со многими российскими и военачальниками, и политиками, и другими государственными деятелями. И я думаю, что эти личные отношения помогут тоже нам выстроить хорошие отношения во благо России и Армении.

Нужно решить очень быстро вопрос с отставкой Пашиняна

– Как вы представляете себе дальнейшее развитие событий?

– Мы ведем наш политический процесс. Я не думаю, что он надолго затянется. Нужно решить очень быстро вопрос с отставкой Пашиняна и после этого уже с утра до ночи работать.

В очередной раз вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе резко обострился в конце сентября 2020 года. Азербайджан при поддержке Турции сумел отвоевать несколько районов Карабаха и взять город Шушу (на армянском Шуши), древнюю столицу Карабаха. На следующий день после взятия Шуши премьер Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин подписали мирное соглашение. За Арменией и Азербайджаном, согласно условиям договора, закрепят территории, на которых войска находились на момент подписания договора, а вдоль линии соприкосновения разместится миротворческая миссия России. В Азербайджане будет создан российско-турецкий мониторинговый центр.

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании "Нагорно-Карабахской республики". За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Нагорно-Карабахская республика" официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая настаивает, что "НКР" должна быть независимой. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.

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