В Азербайджане арестовали еще одного журналиста

Суд в Азербайджане арестовал на три месяца журналиста Шамо Эминова, сотрудничавшего с независимым медиа – интернет-телевидением Kanal 13, сообщает азербайджанская служба Радио Свобода/Азадлыг. Он стал восьмым сотрудником медиа, арестованным в Азербайджане по уголовной статье в ноябре-декабре этого года.

Об аресте Эминова Радио Азадлыг рассказала его жена, Дурдана. По ее словам, журналист вышел из дома 22 декабря, чтобы взять интервью, и назад не вернулся. Вечером в тот же день женщине позвонили из полиции и сообщили, что Эминов в отделе, а также попросили ее привезти диплом мужа.

«Когда я вернулась домой за дипломом, то увидела, что все в квартире разбросано, нет ноутбука мужа. Оказывается, был проведен обыск», – сказала Дурдана Эминова.

Спустя пять дней после задержания Шамо Эминов позвонили жене и сообщил, что его арестовали по делу о контрабанде.

Эминов стал четвертым сотрудником Kanal 13, преследуемым азербайджанскими силовиками. Одного из руководителей канала, Азиза Оруджева, арестовали 28 ноября по обвинению в незаконном строительстве. 19 декабря его обвинили в контрабанде.

Второго декабря силовики задержали ведущего Kanal 13 Руфата Мурадлы. Ему назначили 30 суток административного ареста по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полиции.

Еще одного руководителя Kanal 13, Теймура Керимова, арестовали 12 декабря. Его обвинили в «вымогательстве путем угроз» и тоже отправили в СИЗО.

20–21 ноября 2023 года в течение суток одного за другим задержали всех руководителей Abzas Media, независимого проекта, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях: директора издания Ульви Гасанлы, его зама Магомеда Кекалова и главного редактора Севидж Вагифгызы.

В офисе Abzas Media провели обыск, в результате которого, как утверждает полиция, было обнаружено 40 тысяч евро. На основании этого против всех троих было возбуждено уголовное дело по обвинению в контрабанде, «совершенной группой лиц по предварительному сговору», и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на сроки от трех до четырех месяцев.

Первого декабря список арестованных сотрудников пополнила корреспондентка Abzas Media Наргиз Абсаламова, а 13 декабря – сотрудничавший с изданием журналист-расследователь Хафиз Бабалы. Их тоже обвинили в контрабанде и оставили под стражей.

В защиту арестованных журналистов выступили многие международные организации. Так, «Репортеры без границ» (RSF) призвали Совет Европы «напомнить режиму о его обязательствах и потребовать освобождения всех журналистов». По мнению RSF, происходящее – это «охота на немногих оставшихся в Азербайджане журналистов независимых СМИ». Правозащитная организация Amnesty International также назвала эти аресты репрессиями против независимых СМИ. «В настоящее время мы наблюдаем очевидную новую эскалацию репрессий в отношении независимых СМИ», – сказала исследовательница Amnesty International по Южному Кавказу Наталья Нозадзе.