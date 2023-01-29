Азербайджан эвакуирует сотрудников посольства в Иране и членов их семей

Азербайджан в воскресенье эвакуирует сотрудников посольства и членов их семей из Ирана после того, как в результате нападения на дипломатическое учреждение погиб один человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

27 января вооруженный мужчина обстрелял пост охраны посольства. В результате нападения погиб начальник службы безопасности дипломатической миссии, ещё двое охранников были ранены.

По информации агентства Tasnim, вооруженный мужчина вошел в здание посольства с двумя детьми. После задержания он заявил, что мотивом нападения были личные и семейные проблемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил вооруженное нападение как теракт. По факту вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Тегеране ведется расследование.