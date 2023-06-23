Азербайджан не откроет сухопутные границы до 2 октября

В Азербайджане в очередной раз продлили карантин в связи с пандемией коронавируса – на этот раз до 2 октября текущего года. Как сообщает агентство Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно документу, в целях предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий, срок действия особого карантинного режима в Азербайджане продлен до 06:00 2 октября 2023 года.

Ранее срок действия особого карантинного режима в стране был установлен до 1 июля. Сухопутные границы страны остаются закрытыми с весны 2020-го.

Из всех мер особого карантинного режима в стране фактически действует лишь одна – остаются закрытыми сухопутные границы. Выезд и въезд в страну возможен только воздушным транспортом. Единственным исключением остается сухопутная граница с Турцией в Нахичевани, но ее могут пресекать лишь те граждане Азербайджана, которые имеют нахичеванскую прописку.

DW 10 июня сообщило о том, что «иностранцы и лица без гражданства могут покинуть республику по суше без запроса необходимого разрешения». Об этом, как пишет издание, написано на сайте МИД Азербайджана.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно упомянула о проблеме в контексте возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Правда, претензии Зурабишвили были адресована грузинскому правительству. По словам президента, если правящая партия «Грузинcкая мечта» так заботится о возможности передвижения грузин, проживающий в России, то пусть она подумает и о грузинах, живущих Азербайджане, которым «приходится проделывать долгий путь до Баку и лететь оттуда самолетом, что превышает возможности большинства из них».

Напомним, что 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила об отмене глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в связи с пандемией COVID​-19.