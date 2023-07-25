Банки в Центральной Азии и Армении прекратили работу с «Юнистрим»

Два банка Узбекистана, шесть банков Кыргызстана и четыре банка Армении прекратили работу с российской платежной системой для перевода денег между странами «Юнистрим». 20 июля банк-оператор системы «Юнистрим» попал под санкции США.

Как сообщает Сибирь.Реалии, работу с «Юнистрим» прекратили крупнейший банк Узбекистана «Народный банк» и Ипотека-банк, банки Кыргызстана «Компаньон», Finсa банк, РСК Банк, Капитал Банк, Халык Банк и Банк Азии, а также банки «Ардшинбанк» и Конверс Банк в Армении. Армянские Эвокабанк и Армэкономбанк запретили переводы в любой валюте, кроме рублей и драмов.

Проводить переводы средств перестал также национальный оператор почты Казахстана «Казпочта», а также казахстанский Нурбанк и грузинские Bank of Georgia и ТВС. В Таджикистане с «Юнистрим» перестали работать Ориенбанк и банк «Хумо», сообщает Радио Азаттык. В этой стране, по данным агентства ТАСС, обслуживание российской платежной системы продолжает только Госбанк Таджикистана.

«Юнистрим» – одна из самых популярных систем для отправки денег из России, которая работала с более чем 30 странами мира. Она, в частности, пользуется популярностью у трудовых мигрантов в РФ, которые через нее отправляют деньги семьям в своих странах.

«Юнистрим», Contact и «Золотая корона» стали также главными сервисами для перевода средств российских граждан, покинувших страну после начала войны против Украины. Они работали с ограниченным списком стран, однако после введения санкций против банка-оператора системы список этих стран стал стремительно сокращаться.

В 2022 году денежные переводы из России в Казахстан, Грузию и Армению выросли на 300–600%, включая переводы россиян через банки и системы «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact.