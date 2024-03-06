Байден и Трамп одержали победу на праймериз в ходе Супервторника

В США во вторник, 5 марта, в 15 штатах прошли первичные партийные выборы, в ходе которых определяется, кто из кандидатов будет номинирован на пост президента от Демократической и Республиканской партий.

По предварительным данным, победу на республиканских праймериз в 12 из 15 штатов с большим преимуществом одержал бывший президент США Дональд Трамп. Его соперница по борьбе за номинацию бывший губернатор Южной Каролины, экс-посол США в ООН Никки Хейли победила лишь в одном штате – Вермонте.

После подсчёта почти всех голосов (кроме Аляски и Юты), в ходе Супервторника Трамп получает 703 делегата, Хейли – 49. Всего будет распределено 865 делегатов. Таким образом, всего на счету Трампа уже 979 делегатов из 1215, необходимых для номинации на пост президента США.

Нынешний президент США Джо Байден, баллотирующийся на второй срок, одержал убедительную победу во всех штатах. У него нет серьёзных соперников в борьбе за номинацию: за Байдена голоса отдадут уже 1457 делегатов от Демократической партии.

Так называемый Супервторник – ключевое событие в многомесячном процессе праймериз, в результате которого, как правило, становится ясным, кто станет кандидатами на пост президента от двух главных партий страны. Результаты практически гарантируют Трампу номинацию на пост президента от Республиканской партии.

Комментируя результаты супервторника, Дональд Трамп призвал республиканцев объединиться: «Мы должны объединиться – и это произойдёт очень быстро». Джо Байден обратился к избирателям с призывом встать на защиту демократии: «Для каждого поколения американцев наступает момент, когда необходимо встать на защиту демократии. Встать на защиту наших личных свобод. Пришёл наш момент. Вместе мы победим».