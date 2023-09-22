Зеленский и Байден обсудили войну. США продолжат помогать Украине

Президент США Джо Байден после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил, что утвердил новый пакет военной помощи. Общая стоимость транша составляет 325 миллионов долларов. Имущество на эту сумму будет передано Украине напрямую с военных складов в рамках программы, утвержденной в прошлом году, сообщает Би-би-си.

Как и ожидалось, ракет ATACMS для HIMARS с дальностью 300 км в нем нет.

Украина получит артиллерийские снаряды калибра 155 мм, в том числе кассетные боеприпасы.

Украинская армия также получит комплексы Avenger, которые применяются для стрельбы ракетами Stinger, то есть предназначены для использования в первую очередь на поле боя.

Ракеты AIM-9M для ПВО, как объясняется в публикации, это ракеты воздух-воздух, которые, вероятно, могут быть размещены на имеющихся у Украины самолетах советского производства, либо, это станет «заделом для будущих поставок многоцелевых истребителей F-16».

В пакет также входят пулеметы для борьбы с дронами, снаряды калибра 105 мм, 3 миллиона патронов для стрелкового оружия, противотанковые комплексы Javelin, противотанковые ракеты TOW, лёгкие тактические автомобили.



После переговоров Байдена и Зеленского стало известно, что первые танки M1 Abrams прибудут в Украину на следующей неделе. Байден рассказал об этом в Белом доме, обращаясь к журналистам вместе с Зеленским после переговоров в Овальном кабинете.

Зеленский рассказал журналистам, что США согласились помочь укреплению украинской обороны, в частности, средств ПВО в течение наступающей зимы.